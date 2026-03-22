जीरो डाउन पेमेंट पर मिलेंगे Vivo Y11 5G और Y21 5G, साथ में बंपर कैशबैक और 10 OTT भी

Mar 22, 2026 01:07 pm IST

Vivo Y21 5G और Vivo Y11 5G के प्रमोशनलब बैनर सामने आ गए हैं। बैनर्स से पता चलता है कि ग्राहक खरीदारी पर 1,500 रुपये तक का इंस्टेंट कैशबैक पा सकते हैं। इसके अलावा, इन्हें 8 महीने तक की जीरो डाउन पेमेंट के विकल्प के साथ खरीदा जा सकता है।

Vivo भारत में तेजी से अपनी स्मार्टफोन लाइनअप का विस्तार कर रहा है। अब Vivo Y11 5G और Vivo Y21 5G से जुड़े लीक्स सामने आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि वीवो ने भारतीय बाजार में ऑफलाइन चैनल्स के जरिए अपनी लेटेस्ट Y-सीरीज के 5G स्मार्टफोन Vivo Y21 5G और Vivo Y11 5G को चुपचाप लॉन्च कर दिए हैं। वीवो झारखंड के इंस्टाग्राम पेज पर शेयर किए गए प्रमोशनल बैनर्स से अब इन दोनों डिवाइस के बारे में कुछ अहम जानकारियां सामने आई हैं, जिनमें इनके ऑफर और कुछ स्पेसिफिकेशन्स शामिल हैं। चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर..

Vivo Y21 5G और Vivo Y11 5G: ऑफलाइन प्रमोशनल बैनर से सामने आई डिटेल्स सामने आए बैनर्स के अनुसार, Vivo Y21 5G और Vivo Y11 5G दोनों ही स्मार्टफोन ऑफलाइन बाजारों में पहले से ही उपलब्ध प्रतीत होते हैं, भले ही ब्रांड ने अभी तक ऑनलाइन ग्राहकों के लिए कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है।

बैनर्स से इनका डिजाइन भी सामने आ गया है। वीवो Y21 5G में एक पिल शेप का कैमरा मॉड्यूल दिखाई देता है, जिसके बगल में एक सर्कुलर एलईडी फ्लैश और ऑरा लाइटिंग को एक वर्टिकल अरेंजमेंट में लगाया गया है। दूसरी ओर, वीवो Y11 5G में एक चौकोर शेप का कैमरा डिजाइन है, जिसमें दो रियर कैमरे, एलईडी फ्लैश और ऑरा लाइटिंग शामिल हैं; ये चारों चीजें 2×2 के क्रम में लगी हुई हैं।

बैनर से पता चला है कि Y21 5G में 6500mAh की बड़ी बैटरी है, जिससे पता चलता है कि कंपनी का जोर लंबी बैटरी लाइफ पर है। इसके अलावा, बैनर से यह भी कंफर्म होता है कि Y21 5G में मिलिट्री-ग्रेड ड्यूरेबिलिटी के साथ-साथ SGS सर्टिफिकेशन भी मिलेगा। साथ ही, Y11 5G और Y21 5G, दोनों ही ब्लू और बेज कलर ऑप्शन में देखे जा सकते हैं। हालांकि, Y21 5G का बेज वेरिएंट देखने में मार्बल जैसी फिनिश वाला लगता है।

ऊपर बताए गए दोनों के डिजाइन और स्पेसिफिकेशन्स, ग्लोबल वेरिएंट्स से मेल खाते हैं। इससे यह हिंट मिलता है कि भारतीय वेरिएंट्स भी इसी तरह के स्पेसिफिकेशन्स के साथ आ सकते हैं।

सामने आई ऑफर्स की डिटेल ऑफर्स की बात करें तो, प्रमोशनल बैनर्स से पता चलता है कि ग्राहक खरीदारी पर 1,500 रुपये तक का इंस्टेंट कैशबैक पा सकते हैं। इसके अलावा, दोनों स्मार्टफोन को चुनिंदा पार्टनर्स के जरिए 8 महीने तक की जीरो डाउन पेमेंट के विकल्प के साथ खरीदा जा सकता है। जो खरीदार जियो का 1199 रुपये वाला प्रीपेड प्लान चुनते हैं, उन्हें 2 महीने के लिए 10 OTT ऐप्स का फ्री प्रीमियम एक्सेस भी मिल सकता है। अन्य बेनिफिट्स में वीवो के V-Shield डिवाइस प्रोटेक्शन प्लान और वीवो सर्विस डेज का सपोर्ट शामिल है। अभी तक, ऑनलाइन उपलब्धता और पूरी स्पेसिफिकेशन्स के बारे में जानकारी की पुष्टि नहीं हुई है।

भारत में Vivo Y21 5G, Y11 5G की कीमत (लीक के अनुसार) 91मोबाइल्स ने टिप्स्टर सुधांशु अंभोरे के साथ मिलकर Vivo Y21 5G और Vivo Y11 5G की कीमत की जानकारी पब्लिश की है। लीक रिपोर्ट के अनुसार, वीवो Y21 5G के बेस 4GB+128GB वेरिएंट की कीमत 18,499 रुपये होगी। वहीं, इसके 6GB+128GB वेरिएंट की कीमत 20,499 रुपये और 8GB+128GB वेरिएंट की कीमत 22,499 रुपये हो सकती है।

दूसरी ओर, वीवो Y11 5G के बेस वेरिएंट की कीमत भारत में कथित तौर पर 14,999 रुपये होगी, जिसमें 4GB रैम और 64GB स्टोरेज मिलेगा। हालांकि, इसके 4GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 16,999 रुपये बताई जा रही है।

Vivo Y21 5G और Vivo Y11 5G के स्पेसिफिकेशन्स (संभावित) स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो, वीवो Y21 5G और वीवो Y11 5G में ऑक्टा-कोर मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6300 चिपसेट और 6,500mAh की बैटरी होने की उम्मीद है। दोनों में 6.74-इंच की एलसीडी टचस्क्रीन हो सकती है, जो 120 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट और 1200 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस देगी। इसके अलावा, ये दोनों फोन धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए IP65 रेटिंग के साथ आ सकते हैं। वीवो के ये फोन Android 16 पर बेस्ड ओरिजनओएस 6 के साथ आ सकते हैं।