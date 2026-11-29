Vivo ने X500 Series ने एक नया स्मार्टफोन Vivo X500e को जोड़ा है। फिलहाल कंपनी ने इसे रूस में लॉन्च किया है। इस फोन में बड़ी एमोलेड स्क्रीन के साथ 7200mAh की बैटरी के साथ 50-मेगापिक्सेल कैमरा भी है। डिटेल में जानिए इस फोन में क्या-क्या खास मिलता है…

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हाल ही में Vivo ने कई बाजारों में अपने Vivo X500 series स्मार्टफोन्स को लॉन्च किया है। चीन में इस सीरीज में तीन मॉडल - X500, X500 Pro और X500 Pro Max शामिल हैं। भारत में कंपनी इन तीनों मॉडल को लॉन्च कर चुकी है। अब कंपनी ने सीरीज में एक नया मॉडल जोड़ा है। खबर है कि वैश्विक बाजारों में कंपनी ने सीरीज में Vivo X500e नाम का एक नया मॉडल भी जोड़ा है। यह पिछले साल आए 'X300e' का अपग्रेड वर्जन है। फिलहाल इसे रूस में लॉन्च किया गया है और इसमें 7200mAh की बैटरी, 50-मेगापिक्सेल का 3x पेरिस्कोप कैमरा और 7.69 एमएम पतली बॉडी दी गई है। कितनी है कीमत और इस फोन में क्या-क्या खास मिलता है, चलिए सबकुछ बताते हैं...

Vivo X500e में सेल्फी के लिए ऑटोफोकस के साथ 50 मेगापिक्सेल का कैमरा है।

Vivo X500e के बेसिक स्पेसिफिकेशन्स Vivo X500e में 6.59-इंच का 1.5K एमोलेड डिस्प्ले है, जिसका रिजॉल्यूशन 2750x1260 पिक्सेल है। इसमें 144Hz तक का रिफ्रेश रेट, 1,800 निट्स की हाई ब्राइटनेस और 5,000 निट्स की लोकल पीक ब्राइटनेस मिलती है। यह क्वालकॉम के 4nm स्नैपड्रैगन 7 जेन 4 चिपसेट पर काम करता है, जिसमें 8GB LPDDR4X रैम, 256GB या 512GB UFS 3.1 स्टोरेज और 16GB तक एक्सपैंडेबल रैम दी गई है। इसमें माइक्रोएसडी कार्ड स्लॉट नहीं है, यानी इसके स्टोरेज को बढ़ाया नहीं जा सकता है। यह फोन एंड्रॉयड 17 पर बेस्ड ओरिजनओएस 7 पर चलता है।

फोटोग्राफी के लिए फोन में दमदार कैमरा सेटअप है। इसके रियर कैमरा सेटअप में ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन के साथ 50-मेगापिक्सेल सोनी LYTIA 700V मेन सेंसर, 3x ऑप्टिकल जूम और OIS के साथ 50-मेगापिक्सेल सोनी IMX882 पेरिस्कोप टेलीफोटो और 8-मेगापिक्सेल अल्ट्रावाइड लेंस शामिल है। फ्रंट में, ऑटोफोकस के साथ 50 मेगापिक्सेल का कैमरा है। फोन का डाइमेंशन 157.52x74.33x7.69 एमएम और वजन 203 ग्राम है और इसमें ग्लास बैक और मेटल फ्रेम का उपयोग किया गया है। फोन IP68+IP69 रेटिंग, एक अल्ट्रासोनिक इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, एनएफसी, eSIM, ब्लूटूथ वर्जन 5.4 और एक इन्फ्रारेड ब्लास्टर के साथ आता है।

Vivo X500e की कीमत और उपलब्धता Vivo X500e को ग्रीन और ग्रे कलर में लॉन्च किया गया है। रैम और स्टोरेज के हिसाब से इसे दो कॉन्फिगरेशन 8GB+256GB और 8GB+512GB में लॉन्च किया गया है। वीवो ने अभी तक रूस में इसकी कीमत और बिक्री की तारीख नहीं बताई है और फिलहाल आधिकारिक साइट पर भी यह फोन अभी खरीदने के लिए उपलब्ध नहीं है।

अभी यह साफ नहीं है कि इस फोन को किन अन्य बाजारों में लॉन्च किया जाएगा या नहीं। रिपोर्ट के अनुसार, इसका डिस्प्ले, चिपसेट, कैमरा, बैटरी, चार्जिंग और डाइमेंशन, वीवो V80 से मेल खाते हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि यह नया मॉडल असल में V80 का ही रीब्रांडेड वर्जन है। रूस के लिए जारी स्पेसिफिकेशन शीट में ZEISS ब्रांडिंग का कोई जिक्र नहीं है। साथ ही, V80 के कुछ अन्य बाजारों के विपरीत, यहां केवल दो कलर्स का ऑप्शन दिया गया है और इसमें 128GB वाला कोई वेरिएंट भी शामिल नहीं है।

7,200mAh की ब्लूवोल्ट बैटरी 90W फ्लैशचार्ज को सपोर्ट करती है, जिसके बारे में वीवो का कहना है कि यह 30 मिनट में 50 प्रतिशत तक चार्ज हो जाती है और इसमें 39.5 घंटे तक का वीडियो प्लेबैक या 14 घंटे तक का नेविगेशन टाइम मिलता है।

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