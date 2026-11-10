200MP कैमरा, 8000mAh बैटरी के साथ आ रहे Vivo के तीन नए फ्लैगशिप फोन, कैमरा के मामले में देंगे iPhone को टक्कर
Vivo X500, X500 Pro और X500 Pro Max की भारत में कीमत लॉन्च से पहले लीक हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, सीरीज का शुरुआती मॉडल 1,19,999 रुपये में आ सकता है। जानें तीनों फोन की संभावित कीमत, कैमरा और बैटरी से जुड़ी खास बातें।
Vivo के प्रीमियम स्मार्टफोन खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक बड़ी खबर है। कंपनी की नई Vivo X500 सीरीज जल्द ही भारतीय बाजार में दस्तक दे सकती है। इस सीरीज में Vivo X500, Vivo X500 Pro और Vivo X500 Pro Max स्मार्टफोन शामिल हो सकते हैं। लॉन्च से पहले ही इन तीनों फोन की कीमतें ऑनलाइन लीक हो गई हैं। सामने आई जानकारी के मुताबिक, सीरीज के सबसे सस्ते मॉडल Vivo X500 की कीमत भी 1.19 लाख रुपये से ज्यादा हो सकती है। इस बार Vivo अपनी X सीरीज में पहली बार Pro Max मॉडल भी ला रही है। इस फोन को खासतौर पर कैमरा पसंद करने वाले लोगों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसमें 200MP का टेलीफोटो कैमरा मिलने की बात कही गई है। Vivo X500 सीरीज के खासतौर पर Pro Max मॉडल में 200MP का Zeiss APO पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा मिलने की बात कही जा रही है। दमदार कैमरा सेटअप और खास टेलीफोटो लेंस की मदद से यह फोन फोटोग्राफी के मामले में iPhone को कड़ी टक्कर दे सकता है। हालांकि, असली मुकाबला कैमरे की टेस्टिंग के बाद ही साफ होगा।
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Vivo X500 सीरीज की कीमत हुई लीक
Vivo X500 सीरीज की कीमतों को लेकर टिप्स्टर Sanju Choudhary ने जानकारी शेयर की है। लीक के मुताबिक, Vivo X500 के 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले मॉडल की कीमत 1,19,999 रुपये हो सकती है। वहीं, इसी रैम और स्टोरेज वाले Vivo X500 Pro की कीमत 1,49,999 रुपये बताई गई है। सीरीज के सबसे प्रीमियम मॉडल Vivo X500 Pro Max की कीमत 1,59,999 रुपये से शुरू हो सकती है। इसका 12GB रैम और 512GB स्टोरेज वाला वेरिएंट 1,79,999 रुपये में आ सकता है। Vivo X500 Pro Max Master Set की कीमत ₹2,29,999 के लगभग हो सकती है।
Vivo X500 सीरीज के फोन में मिलेंगे ये फीचर्स
Vivo की X सीरीज अपने कैमरे के लिए जानी जाती है और नई सीरीज में भी कंपनी इसी पर खास ध्यान दे सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक, Vivo X500 Pro Max में 200MP का Zeiss APO पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा दिया जा सकता है। फोन में इसके अलावा 50MP का मेन कैमरा और 50MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा भी मिलने की जानकारी सामने आई है। अल्ट्रा-वाइड कैमरे से एक फ्रेम में ज्यादा बड़ा हिस्सा कैप्चर किया जा सकता है।
रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि Pro Max मॉडल में 4K वीडियो रिकॉर्डिंग 240fps तक और 8K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट मिल सकता है। इसके साथ 400mm के बराबर क्षमता वाला Zeiss टेलीफोटो एक्सटेंडर भी दिया जा सकता है। Vivo X500 सीरीज के तीनों मॉडल में AMOLED डिस्प्ले मिलने की जानकारी है। इनकी स्क्रीन 144Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट कर सकती है। प्रोसेसर की बात करें तो Vivo X500 में MediaTek Dimensity 9600M चिपसेट मिलने की बात कही गई है। सीरीज के फोन Android 17 पर आधारित OriginOS 7 के साथ आ सकते हैं।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।