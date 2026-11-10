200MP कैमरा, 8000mAh बैटरी के साथ आ रहे Vivo के तीन नए फ्लैगशिप फोन, कैमरा के मामले में देंगे iPhone को टक्कर

Vivo X500, X500 Pro और X500 Pro Max की भारत में कीमत लॉन्च से पहले लीक हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, सीरीज का शुरुआती मॉडल 1,19,999 रुपये में आ सकता है। जानें तीनों फोन की संभावित कीमत, कैमरा और बैटरी से जुड़ी खास बातें।

Vivo X500, X500 Pro और Pro Max की कीमत लीक

Vivo के प्रीमियम स्मार्टफोन खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक बड़ी खबर है। कंपनी की नई Vivo X500 सीरीज जल्द ही भारतीय बाजार में दस्तक दे सकती है। इस सीरीज में Vivo X500, Vivo X500 Pro और Vivo X500 Pro Max स्मार्टफोन शामिल हो सकते हैं। लॉन्च से पहले ही इन तीनों फोन की कीमतें ऑनलाइन लीक हो गई हैं। सामने आई जानकारी के मुताबिक, सीरीज के सबसे सस्ते मॉडल Vivo X500 की कीमत भी 1.19 लाख रुपये से ज्यादा हो सकती है। इस बार Vivo अपनी X सीरीज में पहली बार Pro Max मॉडल भी ला रही है। इस फोन को खासतौर पर कैमरा पसंद करने वाले लोगों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसमें 200MP का टेलीफोटो कैमरा मिलने की बात कही गई है। Vivo X500 सीरीज के खासतौर पर Pro Max मॉडल में 200MP का Zeiss APO पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा मिलने की बात कही जा रही है। दमदार कैमरा सेटअप और खास टेलीफोटो लेंस की मदद से यह फोन फोटोग्राफी के मामले में iPhone को कड़ी टक्कर दे सकता है। हालांकि, असली मुकाबला कैमरे की टेस्टिंग के बाद ही साफ होगा।

Vivo X500 सीरीज की कीमत हुई लीक Vivo X500 सीरीज की कीमतों को लेकर टिप्स्टर Sanju Choudhary ने जानकारी शेयर की है। लीक के मुताबिक, Vivo X500 के 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले मॉडल की कीमत 1,19,999 रुपये हो सकती है। वहीं, इसी रैम और स्टोरेज वाले Vivo X500 Pro की कीमत 1,49,999 रुपये बताई गई है। सीरीज के सबसे प्रीमियम मॉडल Vivo X500 Pro Max की कीमत 1,59,999 रुपये से शुरू हो सकती है। इसका 12GB रैम और 512GB स्टोरेज वाला वेरिएंट 1,79,999 रुपये में आ सकता है। Vivo X500 Pro Max Master Set की कीमत ₹2,29,999 के लगभग हो सकती है।

Vivo X500 सीरीज के फोन में मिलेंगे ये फीचर्स Vivo की X सीरीज अपने कैमरे के लिए जानी जाती है और नई सीरीज में भी कंपनी इसी पर खास ध्यान दे सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक, Vivo X500 Pro Max में 200MP का Zeiss APO पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा दिया जा सकता है। फोन में इसके अलावा 50MP का मेन कैमरा और 50MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा भी मिलने की जानकारी सामने आई है। अल्ट्रा-वाइड कैमरे से एक फ्रेम में ज्यादा बड़ा हिस्सा कैप्चर किया जा सकता है।