आ रहे हैं तीन धांसू Vivo फोन, टॉप मॉडल में मिल सकता है 200MP कैमरा और 8000mAh बैटरी
Vivo X500 सीरीज 26 नवंबर को भारत में लॉन्च होगी, जिसमें X500, X500 Pro और X500 Pro Max तीन स्मार्टफोन शामिल होंगे। सीरीज के टॉप मॉडल में 200 मेगापिक्सल कैमरा मिलने की उम्मीद है।
टेक ब्रैंड Vivo अपने प्रीमियम स्मार्टफोन पोर्टफोलियो में बड़ा धमाका करने की तैयारी में है। कंपनी 26 नवंबर को भारत में Vivo X500 सीरीज लॉन्च करने जा रही है। इस सीरीज में Vivo X500, Vivo X500 Pro और Vivo X500 Pro Max तीन स्मार्टफोन शामिल होंगे। खास बात यह है कि कंपनी पहली बार इस सीरीज में Pro Max मॉडल को भारत में ला रही है। इनके साथ Vivo Watch GT 2 और ZEISS Telephoto Converter Kit भी पेश किया जाएगा।
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Vivo X500 सीरीज को खासतौर पर कैमरा और प्रीमियम परफॉर्मेंस पर फोकस करते हुए तैयार किया गया है। कंपनी ने Pro और Pro Max मॉडल में ZEISS के साथ मिलकर कैमरा सिस्टम तैयार किया है। इनमें खासतौर पर Vivo X500 Pro Max सबसे ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि इसमें 200 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा मिलने की बात सामने आई है। इसके अलावा फोन में चलते हुए सब्जेक्ट को ट्रैक करने वाली टेलीफोटो एएफ ट्रैकिंग वीडियो फंक्शनैलिटी भी दी जाएगी।
ऐसे होंगे Vivo X500 के फीचर्स
Vivo X500 की बात करें तो इसमें 6.59 इंच का 1.5K एमोलेड डिस्प्ले मिल सकता है। इसमें 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 4000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिलने की जानकारी सामने आई है। फोन में MediaTek Dimensity 9600M प्रोसेसर दिया जा सकता है। बैटरी की बात करें तो इसमें 7500mAh की बड़ी बैटरी मिलने की उम्मीद है, जो 90W वायर्ड और 40W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट कर सकती है।
कैमरे के मामले में Vivo X500 में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलने की बात सामने आई है। इसमें 50 मेगापिक्सल का मुख्य कैमरा, 64 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा और 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा शामिल हो सकता है। फोन में धूल और पानी से बचाव के लिए IP68 और IP69 रेटिंग भी दी जा सकती है।
कॉम्पैक्ट फीचर्स वाला Pro मॉडल
Vivo X500 Pro उन लोगों के लिए खास हो सकता है जो फ्लैगशिप कैमरा और पावरफुल फीचर्स के साथ कॉम्पैक्ट फोन चाहते हैं। इसमें 6.36 इंच का LTPO OLED डिस्प्ले मिल सकता है, जो 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्ट करेगा। फोन में MediaTek Dimensity 9600 Pro प्रोसेसर और 6510mAh की बैटरी मिलने की जानकारी सामने आई है। इसमें 90W वायर्ड और 40W वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया जा सकता है।
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ऐसा होगा सबसे प्रीमियम फोन
अब बात करते हैं सीरीज के सबसे प्रीमियम मॉडल Vivo X500 Pro Max की। इसमें 6.85 इंच का 2K डिस्प्ले और 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिल सकता है। फोन में MediaTek Dimensity 9600 Pro प्रोसेसर दिया जाएगा। कैमरा सेटअप में 50 मेगापिक्सल का मुख्य कैमरा, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा और 200 मेगापिक्सल का ZEISS टेलीफोटो कैमरा शामिल होने की जानकारी है।
Pro Max की सबसे बड़ी खासियत इसकी 8000mAh तक की बैटरी हो सकती है। इसके साथ 90W वायर्ड और 40W वायरलेस चार्जिंग मिलने की उम्मीद है। फोन में ZEISS का टेलीफोटो एक्सटेंडर भी इस्तेमाल किया जा सकेगा, जिससे दूर की चीजों की फोटोग्राफी में काफी ज्यादा जूम क्षमता मिल सकती है। हालांकि, यह एक्सटेंडर अलग से खरीदना पड़ सकता है।
मिले संभावित कीमत से जुड़े संकेत
कीमत की बात करें तो Vivo ने अभी भारत में आधिकारिक कीमत का खुलासा नहीं किया है। हालांकि लीक के अनुसार Vivo X500 के 12GB रैम और 256GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 1,19,999 रुपये हो सकती है। Vivo X500 Pro की कीमत 1,49,999 रुपये और X500 Pro Max की शुरुआती कीमत 1,59,999 रुपये बताई जा रही है। वहीं 12GB रैम और 512GB स्टोरेज वाले Pro Max मॉडल की कीमत 1,79,999 रुपये तक जा सकती है।
अगर आप Vivo का सबसे प्रीमियम कैमरा फोन खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो Pro Max का फोटोग्राफी किट भी काफी महंगा हो सकता है। लीक के मुताबिक इसकी कीमत 2,29,999 रुपये तक हो सकती है। हालांकि फाइनल प्राइस जानने के लिए 26 नवंबर के लॉन्च इवेंट का इंतजार करना होगा।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
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अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
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