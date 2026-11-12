हो गया कंफर्म, भारत में इस दिन लॉन्च होंगे Vivo X500 Series फोन, साथ स्मार्टवॉच भी आएगी

Vivo अपने दमदार कैमरा वाले स्मार्टफोन को भारतीय बाजार में लॉन्च करने के लिए तैयार है। हम बात कर रहे हैं Vivo X500 Series की। इस सीरीज में तीन मॉडल - Vivo X500, Vivo X500 Pro और Vivo X500 Pro Max शामिल होंगे। फोन के साथ कंपनी वॉच भी लाएगी।

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फोटोग्राफी के लिए पावरफुल कैमरे वाला फोन तलाश रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। Vivo X500 Series यह सीरीज भारतीय बाजार में लॉन्च होने के लिए तैयार है। खुद कंपनी ने बताया कि Vivo X500 सीरीज को इस महीने के आखिरी हफ्ते में भारत में लॉन्च किया जाएगा। सीरीज में तीन मॉडल शामिल होंगे - Vivo X500, Vivo X500 Pro और Vivo X500 Pro Max। फोन के अलावा, कंपनी उसी दिन भारत में Vivo Watch GT 2 भी लॉन्च करेगी। Vivo X500 सीरीज के लिए, कंपनी भारत में एक जीस (Zeiss) टेलीफोटो कन्वर्टर किट भी पेश करेगी, जिसे शायद अलग से खरीदा जा सकेगा। ये फोन वीवो के लेटेस्ट एंड्रॉयड 17 पर बेस्ड OriginOS वर्जन के साथ आएंगे। चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर...

Vivo X500 Series में तीन मॉडल - Vivo X500, Vivo X500 Pro और Vivo X500 Pro Max शामिल होंगे।

भारत में इस दिन आ रहे Vivo X500 Series फोन गैजेट्स 360 की रिपोर्ट के अनुसार, एक प्रेस रिलीज में, कंपनी ने घोषणा की कि 26 नवंबर को भारत में Vivo X500, Vivo X500 Pro और Vivo X500 Pro Max लॉन्च किए जाएंगे। इनके साथ नई Vivo Watch GT 2 और जीस टेलीफोटो कन्वर्टर किट भी पेश की जाएगी। कंपनी ने यह भी बताया है कि इसके स्टैंडर्ड मॉडल में जीस द्वारा ट्यून्ड किए गए लेंस के साथ एक "फ्लोटिंग कैमरा मॉड्यूल" होगा। इसके अलावा, इस फोन में AI-पावर्ड क्रिएटिव टूल्स भी दिए जाएंगे।

इसके अलावा, Vivo X500 Pro Max और Vivo X500 Pro में जीस द्वारा ट्यून्ड किया गया ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप होगा, और लेंस एक गोल मॉड्यूल में लगे होंगे। कंपनी ने घोषणा की कि प्रो मैक्स मॉडल में टेलीफोटो एएफ ट्रैकिंग वीडियो और जीस ट्रूडायनामिक मेन कैमरा होगा। दूसरी ओर, वीवो वॉच जीटी 2 में ऑलवेज ऑन मॉनिटरिंग के साथ 2.07 इंच का अल्ट्रा-विजन डिस्प्ले होगी। दावा किया गया है कि स्मार्टवॉच 25 दिनों तक की बैटरी लाइफ देती है।

कंपनी ने इन फोन्स को लेकर टीजर जारी करना शुरू कर दिया है। यह कन्फर्म हो गया है कि वीवो X500 सीरीज और वीवो वॉच GT 2 देश में अमेजन, फ्लिपकार्ट और वीवो के ऑनलाइन स्टोर पर बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। इन सभी प्लेटफॉर्म पर इनके लिए अलग-अलग माइक्रोसाइट्स लाइव हो गई हैं।

चीन में, वीवो X500 प्रो मैक्स और वीवो X500 प्रो में ऑक्टा-कोर मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9600 प्रो चिपसेट दिया गया है, जिसे 2nm प्रोसेस पर तैयार किया गया है। दूसरी ओर, वीवो X500 में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9600 चिपसेट दिया गया है। चीन में लॉन्च हो चुके वीवो X500 प्रो मैक्स में पीछे की तरफ 50-मेगापिक्सेल का मेन कैमरा है, साथ ही 50-मेगापिक्सेल का अल्ट्रावाइड कैमरा और 200-मेगापिक्सेल का टेलीफोटो कैमरा भी दिया गया है। इस स्मार्टफोन में 8000mAh की बैटरी है।

Vivo X500 के बेसिक स्पेसिफिकेशन्स (ग्लोबल वेरिएंट के अनुसार) चीन और ग्लोबल मार्केट में लॉन्च हुए वीवो X500 में 6.59-इंच का 1.5K 144 हर्ट्ज LTPS एमोलेड पैनल दिया गया है, जो X300 मॉडल के LTPO पैनल के मुकाबले एक डाउनग्रेड है। यह फोन मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9600M चिपसेट (4.21 गीगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड) पर चलेगा और इसमें LPDDR5X अल्ट्रा रैम और UFS 4.1 स्टोरेज मिलेगी। इसके रियर कैमरा सेटअप में 50-मेगापिक्सेल का प्राइमरी कैमरा, 64-मेगापिक्सेल का टेलीफोटो कैमरा (3X ऑप्टिकल जूम के साथ) और 50-मेगापिक्सेल का अल्ट्रावाइड कैमरा शामिल है। सेल्फी कैमरे में ऑटोफोकस की सुविधा है और इसका रेजोल्यूशन 50-मेगापिक्सेल है। X500 में 7500mAh (सिलिकॉन कार्बन) की बैटरी है, जो 90W वायर्ड और 40W वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करती है। साथ ही, इसका डिजाइन IP68 + IP69 रेटिंग वाला है। टिप्स्टर ने यह भी बताया कि फोन की मोटाई 8.15 एमएम होगी और इसमें NFC, IR ब्लास्टर जैसे फीचर्स का सपोर्ट भी मिलेगा।

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