होश उड़ा देगी कीमत, लॉन्च से पहले सामने आई Vivo X500 की बॉक्स प्राइस; देखें बजट में है क्या

Vivo X500 Series अब भारतीय बाजार में धूम मचाने के लिए तैयार है। सीरीज में तीन फोन Vivo X500, Vivo X500 Pro और Vivo X500 Pro Max शामिल हैं। कंपनी इन्हें चीन में पहले ही लॉन्च कर चुकी है। लॉन्च से पहले इनकी बॉक्स प्राइस सामने आ गई है।

Vivo X500 Series Box Prices Leaked: वीवो 26 नवंबर को भारत में अपनी X500 सीरीज लॉन्च करेगा। इस सीरीज में तीन फ्लैगशिप फोन Vivo X500, Vivo X500 Pro और Vivo X500 Pro Max मॉडल शामिल होंगे। फोन के अलावा, कंपनी इसी दिन भारत में Vivo Watch GT 2 और Zeiss टेलीफोटो कन्वर्टर किट भी पेश करेगी, जिसे शायद अलग से बेचा जाएगा। कंपनी ने लॉन्च की तारीख तो बता दी है, लेकिन यह नहीं बताया है कि इन फोन की कीमत क्या होगी। एक लीक से तीनों मॉडलों की बॉक्स कीमतें सामने आई हैं। हालांकि, यह बॉक्स की कीमतें हैं और वास्तविक रिटेल प्राइस इससे कम हो सकती हैं।

सामने आई वीवो X500 सीरीज की बॉक्स प्राइस टिप्स्टर संजू चौधरी ने एक्स पर एक पोस्ट में वीवो X500 सीरीज के कथित बॉक्स प्राइस (कीमत) शेयर किए हैं। बताया जा रहा है कि ये तीनों फोन 12GB रैम और 256GB स्टोरेज कॉन्फिगरेशन में आएंगे। Vivo X500 के बॉक्स पर 1,69,999 रुपये की एमआरपी हो सकती है, जबकि Vivo X500 Pro की एमआरपी 1,99,999 रुपये हो सकती है। सबसे महंगे मॉडल, Vivo X500 Pro Max के बॉक्स पर 2,14,999 रुपये की एमआरपी होने की बात कही गई है। हालांकि, ये बॉक्स पर छपी कीमतें हैं, और असल रिटेल कीमत इससे कम हो सकती है।

पहले सामने आए एक लीक से पता चला था कि Vivo X500 के 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 1,19,999 रुपये हो सकती है। इसी कॉन्फिगरेशन के लिए Vivo X500 Pro की कीमत 1,49,999 रुपये बताई गई थी, जबकि Vivo X500 Pro Max की शुरुआती कीमत 1,59,999 रुपये हो सकती है। यह भी बताया गया था कि Pro Max 12GB रैम और 512GB स्टोरेज वाले वेरिएंट में 1,79,999 रुपये में आ सकता है।

वीवो ने कंफर्म कर दिया है कि X500, X500 Pro और X500 Pro Max भारत में 26 नवंबर को लॉन्च होंगे। इन फोन्स के साथ वीवो वॉच GT 2 और एक जाइस (Zeiss) टेलीफोटो कन्वर्टर किट भी आएगी। कंपनी ने यह भी बताया है कि ये स्मार्टफोन अमेजन, फ्लिपकार्ट और वीवो के ऑनलाइन स्टोर पर उपलब्ध होंगे।

Vivo X500 सीरीज के स्पेसिफिकेशन्स (चीनी वेरिएंट के अनुसार) चीन में, वीवो X500 प्रो मैक्स और वीवो X500 प्रो में ऑक्टा-कोर मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9600 प्रो चिपसेट दिया गया है, जिसे 2nm प्रोसेस पर तैयार किया गया है। दूसरी ओर, वीवो X500 में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9600 चिपसेट दिया गया है। चीन में लॉन्च हो चुके वीवो X500 प्रो मैक्स में पीछे की तरफ 50-मेगापिक्सेल का मेन कैमरा है, साथ ही 50-मेगापिक्सेल का अल्ट्रावाइड कैमरा और 200-मेगापिक्सेल का टेलीफोटो कैमरा भी दिया गया है। इस स्मार्टफोन में 8000mAh की बैटरी है।

चीन और ग्लोबल मार्केट में लॉन्च हुए वीवो X500 में 6.59-इंच का 1.5K 144 हर्ट्ज LTPS एमोलेड पैनल दिया गया है, जो X300 मॉडल के LTPO पैनल के मुकाबले एक डाउनग्रेड है। यह फोन मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9600M चिपसेट (4.21 गीगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड) पर चलेगा और इसमें LPDDR5X अल्ट्रा रैम और UFS 4.1 स्टोरेज मिलेगी। इसके रियर कैमरा सेटअप में 50-मेगापिक्सेल का प्राइमरी कैमरा, 64-मेगापिक्सेल का टेलीफोटो कैमरा (3X ऑप्टिकल जूम के साथ) और 50-मेगापिक्सेल का अल्ट्रावाइड कैमरा शामिल है। सेल्फी कैमरे में ऑटोफोकस की सुविधा है और इसका रेजोल्यूशन 50-मेगापिक्सेल है। X500 में 7500mAh (सिलिकॉन कार्बन) की बैटरी है, जो 90W वायर्ड और 40W वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करती है। साथ ही, इसका डिजाइन IP68 + IP69 रेटिंग वाला है। टिप्स्टर ने यह भी बताया कि फोन की मोटाई 8.15 एमएम होगी और इसमें NFC, IR ब्लास्टर जैसे फीचर्स का सपोर्ट भी मिलेगा।