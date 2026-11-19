Vivo X500 Series स्मार्टफोन और Vivo Watch GT 2 स्मार्टवॉच 26 नवंबर को लॉन्च होने के लिए तैयार है। अगर आप इन्हें खरीदने के लिए इनकी कीमत जानना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए है। लॉन्च से पहले इन डिवाइस की कीमतें लीक हो गई हैं।

लीक के अनुसार, Vivo X500 की कीमत भारत में 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले एकमात्र वेरिएंट के लिए 1,19,999 रुपये होगी।

Vivo X500 Series अगले हफ्ते भारत में लॉन्च होने वाली है। इस सीरीज में तीन मॉडल- Vivo X500, Vivo X500 Pro और Vivo X500 Pro Max शामिल हैं। लॉन्च इवेंट में फोन के साथ कंपनी अपनी नई स्मार्टवॉच Vivo Watch GT 2 और Zeiss Telephoto कन्वर्टर किट भी लॉन्च करेगी। कई लोगों इनकी कीमत जानने के लिए काफी उत्सुक हैं और अगर आप भी उनमें से एक हैं, तो यह खबर आपके काम की हो सकती है। दरअसल, एक नए लीक से इन सभी डिवाइस की रिटेल कीमतें ऑनलाइन सामने आ गई हैं। कंपनी ने पहले ही कंफर्म कर दिया है कि अपकमिंग वीवो X500 प्रो मैक्स में दो 200-मेगापिक्सेल कैमरों के साथ ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप होगा। फ्लैगशिप मॉडल में ऑक्टा-कोर मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9600 सीरीज चिपसेट भी होगा। चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई लीक कीमतों पर...

भारत में Vivo X500 Series, Watch GT 2 की कीमत (लीक के अनुसार) एक्स पर एक पोस्ट में, टिप्स्टर देबायन रॉय ने बताया कि शेयर किया कि Vivo X500 की कीमत भारत में 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले एकमात्र वेरिएंट के लिए 1,19,999 रुपये होगी। Vivo X500 Pro की कीमत समान कॉन्फिगरेशन वाले वेरिएंट के लिए 1,49,999 रुपये होगी। वीवो वॉच जीटी 2 की कीमत 14,999 रुपये बताई गई है।

दूसरी ओर, Vivo X500 Pro Max के बेस मॉडल (12GB रैम और 256GB स्टोरेज) की शुरुआती कीमत 1,59,999 रुपये होने की उम्मीद है, जबकि टॉप मॉडल (12GB रैम और 512GB स्टोरेज) 1,79,999 रुपये में मिल सकता है। कंपनी Vivo X500 Pro Max के 12GB + 512GB वेरिएंट के लिए एक 'मास्टर फोटोग्राफी सेट' भी पेश कर सकती है, जिसकी कीमत 50,000 रुपये हो सकती है। टिप्स्टर ने यह भी हिंट दिया है कि स्टैंडर्ड और प्रो मॉडल में "फिलहाल" 512GB स्टोरेज का ऑप्शन नहीं मिलेगा, जिससे हिंट मिलता है कि इसे बाद में पेश किया जा सकता है।

कंपनी पहले ही कंफर्म कर चुकी है कि वीवो X500 सीरीज और वीवो वॉच GT 2 भारत में 26 सितंबर को लॉन्च होंगे। इन्हें भारत में वीवो ऑनलाइन स्टोर, अमेजन और फ्लिपकार्ट के जरिए खरीदे जा सकेंगे। कंपनी ने हाल ही में घोषणा की है कि वीवो X500 प्रो और वीवो X500 प्रो मैक्स 'एपेक्स ऑरेंज' और 'इटरनल ब्लैक' कलर्स में उपलब्ध होंगे। वहीं, इनका स्टैंडर्ड मॉडल 'एम्बर रेड' और 'टाइटेनियम ब्लैक' जैसे कलर्स में मिलेगा।

हाल ही में सामने आई थी बॉक्स प्राइस कुछ दिन पहले टिप्स्टर संजू चौधरी ने एक्स पर एक पोस्ट में वीवो X500 सीरीज के कथित बॉक्स प्राइस (कीमत) शेयर किए थे। टिप्स्टर के अनुसार, Vivo X500 के बॉक्स पर 1,69,999 रुपये की एमआरपी हो सकती है, जबकि Vivo X500 Pro की एमआरपी 1,99,999 रुपये हो सकती है। सबसे महंगे मॉडल, Vivo X500 Pro Max के बॉक्स पर 2,14,999 रुपये की एमआरपी होने की बात कही गई है।

अलग-अलग मॉडल की खासियत स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो, Vivo X500 Pro Max और Vivo X500 Pro में जाइस (Zeiss) द्वारा ट्यून किया गया ट्रिपल रियर कैमरा सिस्टम होगा। इसमें 50-मेगापिक्सेल का जाइस ट्रू डायनामिक मेन कैमरा होगा, जिसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन (OIS) और 24mm फोकल लेंथ दी गई है। इसके साथ ही, इसमें 200-मेगापिक्सेल का जाइस APO टेलीफोटो कैमरा होगा, जिसमें 1/1.4-इंच का सेंसर, टेलीफोटो ऑटोफोकस और CIPA 7.0 प्रोफेशनल स्टेबिलाइजेशन शामिल है। साथ ही, इसमें एक जाइस अल्ट्रा-वाइड-एंगल कैमरा भी दिया गया है।

चीन और ग्लोबल मार्केट में पहले से मौजूद Vivo X500 में 6.59-इंच का 1.5K 144 हर्ट्ज LTPS एमोलेड पैनल दिया गया है, जो X300 मॉडल के LTPO पैनल के मुकाबले एक डाउनग्रेड है। यह फोन मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9600M चिपसेट (4.21 गीगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड) पर चलेगा और इसमें LPDDR5X अल्ट्रा रैम और UFS 4.1 स्टोरेज मिलेगी। इसके रियर कैमरा सेटअप में 50-मेगापिक्सेल का प्राइमरी कैमरा, 64-मेगापिक्सेल का टेलीफोटो कैमरा (3X ऑप्टिकल जूम के साथ) और 50-मेगापिक्सेल का अल्ट्रावाइड कैमरा शामिल है। सेल्फी कैमरे में ऑटोफोकस की सुविधा है और इसका रेजोल्यूशन 50-मेगापिक्सेल है। X500 में 7500mAh (सिलिकॉन कार्बन) की बैटरी है, जो 90W वायर्ड और 40W वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करती है। साथ ही, इसका डिजाइन IP68 + IP69 रेटिंग वाला है। टिप्स्टर ने यह भी बताया कि फोन की मोटाई 8.15 एमएम होगी और इसमें NFC, IR ब्लास्टर जैसे फीचर्स का सपोर्ट भी मिलेगा।