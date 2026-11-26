Vivo के दो धाकड़ फोन लॉन्च, 200MP तक कैमरा और 7800mAh तक बैटरी का मजा; इतनी है कीमत
Vivo X500 Pro और X500 Pro Max स्मार्टफोन भारत में लॉन्च हो गए हैं। इनमें 200 मेगापिक्सल तक का ZEISS कैमरा, 7800mAh तक की बैटरी और MediaTek Dimensity 9600 Pro प्रोसेसर जैसे फीचर्स मिलते हैं।
चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी Vivo ने भारतीय मार्केट में अपनी नई फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज के दो फोन Vivo X500 Pro और Vivo X500 Pro Max लॉन्च कर दिए हैं। दोनों स्मार्टफोन को प्रीमियम डिजाइन, दमदार प्रोसेसर और ZEISS कैमरा सिस्टम के साथ पेश किया गया है। इनमें MediaTek Dimensity 9600 Pro प्रोसेसर दिया गया है। हालांकि, दोनों फोन के कैमरा और बैटरी में बड़ा अंतर है। Vivo X500 Pro Max में 200 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा और 7800mAh की बैटरी मिलती है। वहीं, Vivo X500 Pro कॉम्पैक्ट डिस्प्ले के साथ आता है।
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Vivo X500 Pro और X500 Pro Max की कीमत
Vivo X500 Pro को भारत में 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले सिंगल वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। इसकी कीमत 1,49,999 रुपये रखी गई है। वहीं, Vivo X500 Pro Max के 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 1,64,999 रुपये है। इसके 12GB रैम और 512GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए 1,79,999 रुपये खर्च करने होंगे।
कंपनी ने Vivo X500 Pro Max का Photography Kit एडिशन भी पेश किया है। इसके 12GB रैम और 512GB स्टोरेज वाले मॉडल की कीमत 2,29,999 रुपये है। दोनों स्मार्टफोन Eternal Black और Apex Orange कलर ऑप्शन में उपलब्ध होंगे। इनकी सेल 3 दिसंबर से Vivo India के ऑनलाइन स्टोर के अलावा अन्य प्लेटफॉर्म पर शुरू होगी।
Vivo X500 Pro और Pro Max के फीचर्स
दोनों स्मार्टफोन में BOE Q11 LTPO डिस्प्ले पैनल दिया गया है, जो 1Hz से 144Hz तक का रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। इनमें 4500 निट्स तक की लोकल पीक ब्राइटनेस मिलती है। साथ ही HDR10+, Dolby Vision और 2160Hz PWM डिमिंग का सपोर्ट भी दिया गया है। डिस्प्ले के मामले में दोनों फोन्स में अंतर है। Vivo X500 Pro में 6.36 इंच का 1.5K डिस्प्ले मिलता है। वहीं, Pro Max मॉडल में 6.85 इंच का बड़ा 2K डिस्प्ले दिया गया है। दोनों स्मार्टफोन को IP68 और IP69 रेटिंग मिली है।
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धाकड़ परफॉर्मेंस के लिए दोनों फोन में 2nm टेक्नोलॉजी पर आधारित MediaTek Dimensity 9600 Pro प्रोसेसर दिया गया है। इसकी क्लॉक स्पीड 4.55GHz तक जाती है। इसके साथ 12GB LPDDR5X Ultra रैम और UFS 4.1 स्टोरेज मिलती है। दोनों स्मार्टफोन Android 17 पर बेस्ड OriginOS 7 पर काम करते हैं।
200MP कैमरे के साथ आएगा Vivo X500 Pro Max
फोटोग्राफी के लिए दोनों स्मार्टफोन में ZEISS के साथ मिलकर तैयार किया गया ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। Vivo X500 Pro में 50 मेगापिक्सल का LYT L910 LOFIC प्राइमरी कैमरा, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा और 64 मेगापिक्सल का Sony LYTIA 610 पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा दिया गया है।
वहीं, Vivo X500 Pro Max में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा मिलता है। इसका सबसे बड़ा हाइलाइट 200 मेगापिक्सल का HP0 पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा है। दोनों फोन में 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है।
दोनों स्मार्टफोन में Vivo के V3+ और VS1+ इमेजिंग चिप्स भी मिलते हैं। खास बात है कि कंपनी इनके साथ ZEISS Telephoto Extender Gen 2 एक्सेसरी भी पेश कर रही है। 200mm वाले टेलीफोटो एक्सटेंडर की कीमत 15,999 रुपये है। वहीं, 400mm Gen 2 Ultra एक्सटेंडर की कीमत 27,999 रुपये रखी गई है। यह एक्सेसरी केवल Pro Max मॉडल के साथ काम करेगी।
7800mAh तक की बैटरी और फास्ट चार्जिंग
बैटरी के मामले में Vivo X500 Pro Max आगे है। इसमें 7800mAh की बैटरी दी गई है। वहीं, Vivo X500 Pro में 6510mAh की बैटरी मिलती है। दोनों स्मार्टफोन 90W वायर्ड फास्ट चार्जिंग और 40W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करते हैं। कनेक्टिविटी के लिए इनमें 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC और USB Type-C 3.2 पोर्ट मिलता है। सिक्योरिटी के लिए इन-डिस्प्ले अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के
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प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।
अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
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