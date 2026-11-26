Vivo X500 लॉन्च, 7500mAh बैटरी और ZEISS कैमरा से लैस फोन की कीमत 1.20 लाख रुपये
वीवो ने भारत में Vivo X500 स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। इसमें 7500mAh बैटरी, ZEISS कैमरा सिस्टम, MediaTek Dimensity 9600M प्रोसेसर और 12GB रैम जैसे फीचर्स मिलते हैं।
वीवो ने अपनी नई फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज Vivo X500 को भारत में लॉन्च कर दिया है। इस सीरीज में Vivo X500, Vivo X500 Pro और Vivo X500 Pro Max शामिल हैं। इनमें स्टैंडर्ड Vivo X500 सबसे अफॉर्डेबल मॉडल है। हालांकि, इसकी कीमत भी 1.20 लाख रुपये के करीब है। फोन में ZEISS कैमरा, 7500mAh की बड़ी बैटरी और MediaTek Dimensity 9600M प्रोसेसर जैसे फीचर्स दिए गए हैं। कंपनी ने इसे खासतौर पर फोटोग्राफी और वीडियो रिकॉर्डिंग को ध्यान में रखकर डिजाइन किया है।
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इतनी है Vivo X500 की कीमत
Vivo X500 के 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत भारत में 1,19,999 रुपये रखी गई है। इसे Titanium Black और Ember Red कलर ऑप्शन में पेश किया गया है। फोन की प्री-बुकिंग 26 नवंबर से 2 दिसंबर तक की जा सकती है। इसकी ओपन सेल 3 दिसंबर 2026 से शुरू होगी। ग्राहक इसे फ्लिपकार्ट, अमेजन, वीवो इंडिया के ऑनलाइन स्टोर और ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स से खरीद सकेंगे।
Vivo X500 के स्पेसिफिकेशन्स
Vivo X500 में 6.59 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। कंपनी ने इसमें MediaTek Dimensity 9600M प्रोसेसर का इस्तेमाल किया है। फोन में 12GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज मिलती है। यह स्मार्टफोन Android 17 पर आधारित OriginOS 7 पर काम करता है। कंपनी के मुताबिक, इस सीरीज के स्मार्टफोन को पांच साल तक OS अपग्रेड और सात साल तक सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे।
ZEISS कैमरे से होगी फोटोग्राफी
फोटोग्राफी के लिए Vivo X500 में ZEISS ट्यूनिंग वाला कैमरा सिस्टम दिया गया है। इसमें Sony LYTIA 828 सेंसर वाला 50 मेगापिक्सल का ZEISS Pro-Level Ultra-Sensing मेन कैमरा मिलता है। इसके साथ 64 मेगापिक्सल का ZEISS APO टेलीफोटो कैमरा दिया गया है। फोन में Hybrid Frame-HDR सपोर्ट भी मिलता है, जिससे अलग-अलग लाइटिंग कंडीशन में बेहतर तस्वीरें लेने में मदद मिल सकती है।
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वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए फोन के दोनों कैमरों से 4K 120fps स्लो-मोशन वीडियो रिकॉर्ड किया जा सकता है। इसमें AI Creative Camera, AI Agent Camera और Creative Studio जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। इसके अलावा Dual-View और Inception Video जैसे मोड भी मिलते हैं।
7500mAh की बड़ी बैटरी
बैटरी के मामले में भी Vivo X500 खास है। इसमें 7500mAh की बैटरी दी गई है। कंपनी ने इस फोन को उन यूजर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया है, जो लंबे समय तक स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं और बार-बार चार्जिंग से बचना चाहते हैं। फोन में OriginOS 7 के साथ Origin Smooth Engine, Origin Workbench, AI Cross-App Drag, Capture to Note और AI Recorder जैसे फीचर्स भी मिलते हैं।
फोन के साथ कंपनी ZEISS के एक्सटर्नल टेलीफोटो एक्सटेंडर का सपोर्ट भी दे रही है। इससे यूजर्स फोटोग्राफी के दौरान ज्यादा जूम क्षमता का इस्तेमाल कर सकेंगे।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के
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प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।
अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।
चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।