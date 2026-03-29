DSLR जैसी फोटो लेगा 200MP कैमरे वाला वीवो फोन, खुद कंपनी ने बताई खासियत

Mar 29, 2026 12:29 pm IST

Vivo X300s के स्पेसिफिकेशन्स लॉन्च से पहले सामने आ गए हैं। आधिकारिक टीजर से यह कंफर्म हो गया है कि Vivo X300s में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9500 चिपसेट लगा होगा, जिसके साथ ब्रांड की अपनी V3+ इमेजिंग चिप भी होगी। इसमें 200MP कैमरा भी होगा।

Vivo X300s key specifications officially confirmed: वीवो एक के बाद एक नए-नए फोन लॉन्च कर अपने पोर्टफोलियो को बढ़ा रहा है। वीवो अब चीन में अपने मोस्ट अवेटेड Vivo X300 Ultra स्मार्टफोन की घोषणा करेगा। इसके साथ ही, कंपनी Vivo X300s और Vivo Pad 6 Pro को भी पेश करने वाली है। लॉन्च से ठीक पहले, प्रोडक्ट मैनेजर Han Boxiao द्वारा शेयर किए गए एक नए पोस्टर से अपकमिंग वीवो X300s के खास स्पेसिफिकेशन्स सामने गए हैं, जिससे इस डिवाइस से क्या उम्मीद की जा सकती है, इसका एक ज्यादा साफ अंदाजा मिलता है। हो सकता है कि चीन में लॉन्च करने के बाद कंपनी इसे भारतीय बाजार में भी लॉन्च करेगी, हालांकि अभी इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। चलिए एक नजर डालते हैं अपकमिंग Vivo X300s में क्या-क्या खास देखने को मिल सकता है...

खुद कंपनी ने किया Vivo X300s के स्पेक्स का खुलासा गिज्मोचाइना ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि आधिकारिक टीजर से यह कंफर्म हो गया है कि Vivo X300s में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9500 चिपसेट लगा होगा, जिसके साथ ब्रांड की अपनी V3+ इमेजिंग चिप भी होगी। इस डिवाइस में 6.78-इंच का फ्लैट डिस्प्ले होगा, जिसे Zeiss कलर कैलिब्रेशन के साथ ट्यून किया गया है, और यह ज्यादा स्मूद विजुअल्स के लिए 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देगा। उम्मीद है कि बेहतर ट्यूनिंग वाले डुअल स्टीरियो स्पीकर्स की मदद से ऑडियो परफॉर्मेंस भी बेहतर होगी।

इस फोन में एक बड़ी 7,100mAh की बैटरी भी दी जाएगी, जो आमतौर पर इस सेगमेंट के फोन में मिलने वाली बैटरी से काफी ज्यादा है। थर्मल मैनेजमेंट यानी फोन की गर्मी से निपटने के लिए इसमें एक बड़े एरिया वाला वीसी लिक्विड कूलिंग सिस्टम होगा, जिसका मकसद लंबे समय तक इस्तेमाल के दौरान फोन की परफॉर्मेंस को स्थिर बनाए रखना है। वीवो ने बेहतर कनेक्टिविटी के लिए एक नए सिग्नल एम्प्लीफिकेशन सिस्टम पर भी जोर दिया है। पोस्टर में फोन के कलर ऑप्शन भी दिखाए गए हैं, जिसमें लाइट ग्रीन, लैवेंडर, व्हाइट और डार्क ग्रे शामिल हैं।

स्पेसिफिकेशन्स के अलावा, कंपनी ने यह भी कंफर्म कर दिया है कि Vivo X300s में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 50-मेगापिक्सेल का फ्रंट कैमरा होने की बात कही जा रही है। पीछे की तरफ, इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप हो सकता है, जिसमें OIS के साथ 200-मेगापिक्सेल का मेन सेंसर, 50-मेगापिक्सेल का अल्ट्रा-वाइड लेंस और OIS के साथ 50-मेगापिक्सेल का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा शामिल होगा। यह सेटअप दिखाता है कि इसमें हर तरह की फोटोग्राफी पर खास ध्यान दिया गया है।