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DSLR जैसी फोटो लेगा 200MP कैमरे वाला वीवो फोन, खुद कंपनी ने बताई खासियत

Mar 29, 2026 12:29 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
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Vivo X300s के स्पेसिफिकेशन्स लॉन्च से पहले सामने आ गए हैं। आधिकारिक टीजर से यह कंफर्म हो गया है कि Vivo X300s में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9500 चिपसेट लगा होगा, जिसके साथ ब्रांड की अपनी V3+ इमेजिंग चिप भी होगी। इसमें 200MP कैमरा भी होगा।

DSLR जैसी फोटो लेगा 200MP कैमरे वाला वीवो फोन, खुद कंपनी ने बताई खासियत

Vivo X300s key specifications officially confirmed: वीवो एक के बाद एक नए-नए फोन लॉन्च कर अपने पोर्टफोलियो को बढ़ा रहा है। वीवो अब चीन में अपने मोस्ट अवेटेड Vivo X300 Ultra स्मार्टफोन की घोषणा करेगा। इसके साथ ही, कंपनी Vivo X300s और Vivo Pad 6 Pro को भी पेश करने वाली है। लॉन्च से ठीक पहले, प्रोडक्ट मैनेजर Han Boxiao द्वारा शेयर किए गए एक नए पोस्टर से अपकमिंग वीवो X300s के खास स्पेसिफिकेशन्स सामने गए हैं, जिससे इस डिवाइस से क्या उम्मीद की जा सकती है, इसका एक ज्यादा साफ अंदाजा मिलता है। हो सकता है कि चीन में लॉन्च करने के बाद कंपनी इसे भारतीय बाजार में भी लॉन्च करेगी, हालांकि अभी इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। चलिए एक नजर डालते हैं अपकमिंग Vivo X300s में क्या-क्या खास देखने को मिल सकता है...

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खुद कंपनी ने किया Vivo X300s के स्पेक्स का खुलासा

गिज्मोचाइना ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि आधिकारिक टीजर से यह कंफर्म हो गया है कि Vivo X300s में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9500 चिपसेट लगा होगा, जिसके साथ ब्रांड की अपनी V3+ इमेजिंग चिप भी होगी। इस डिवाइस में 6.78-इंच का फ्लैट डिस्प्ले होगा, जिसे Zeiss कलर कैलिब्रेशन के साथ ट्यून किया गया है, और यह ज्यादा स्मूद विजुअल्स के लिए 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देगा। उम्मीद है कि बेहतर ट्यूनिंग वाले डुअल स्टीरियो स्पीकर्स की मदद से ऑडियो परफॉर्मेंस भी बेहतर होगी।

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इस फोन में एक बड़ी 7,100mAh की बैटरी भी दी जाएगी, जो आमतौर पर इस सेगमेंट के फोन में मिलने वाली बैटरी से काफी ज्यादा है। थर्मल मैनेजमेंट यानी फोन की गर्मी से निपटने के लिए इसमें एक बड़े एरिया वाला वीसी लिक्विड कूलिंग सिस्टम होगा, जिसका मकसद लंबे समय तक इस्तेमाल के दौरान फोन की परफॉर्मेंस को स्थिर बनाए रखना है। वीवो ने बेहतर कनेक्टिविटी के लिए एक नए सिग्नल एम्प्लीफिकेशन सिस्टम पर भी जोर दिया है। पोस्टर में फोन के कलर ऑप्शन भी दिखाए गए हैं, जिसमें लाइट ग्रीन, लैवेंडर, व्हाइट और डार्क ग्रे शामिल हैं।

स्पेसिफिकेशन्स के अलावा, कंपनी ने यह भी कंफर्म कर दिया है कि Vivo X300s में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 50-मेगापिक्सेल का फ्रंट कैमरा होने की बात कही जा रही है। पीछे की तरफ, इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप हो सकता है, जिसमें OIS के साथ 200-मेगापिक्सेल का मेन सेंसर, 50-मेगापिक्सेल का अल्ट्रा-वाइड लेंस और OIS के साथ 50-मेगापिक्सेल का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा शामिल होगा। यह सेटअप दिखाता है कि इसमें हर तरह की फोटोग्राफी पर खास ध्यान दिया गया है।

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उम्मीद है कि यह डिवाइस 90W वायर्ड और 40W वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करेगा। फोन में मिलने वाले अन्य खास फीचर्स में एक अल्ट्रासोनिक इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, एक यूएसबी टाइप-सी जेन 3.2 पोर्ट और ड्यूरेबिलिटी के लिए IP68 और IP69 रेटेड बॉडी शामिल हो सकती है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले वे नवभारत टाइम और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम कर चुके हैं। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है और उन्होंने MCU से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की थी। मीडिया में उन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुका है और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, उन्हें घूमने का भी बहुत शौक है।

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