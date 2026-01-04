200MP कैमरा और 7000mAh बैटरी, आते ही छा जाएगा यह वीवो फोन, सामने आई डिटेल

संक्षेप: Vivo तेजी से अपने स्मार्टफोन पोर्टफोलियो का विस्तार कर रहा है। उम्मीद है कि वीवो मार्च में Vivo X300 Ultra को अनाउंस करने के लिए एक लॉन्च इवेंट होस्ट करेगा। अब अफवाहों के अनुसार, ब्रांड Vivo X300s को भी पेश कर सकता है।

Jan 04, 2026 04:27 pm IST

Vivo तेजी से अपने स्मार्टफोन पोर्टफोलियो का विस्तार कर रहा है। उम्मीद है कि वीवो मार्च में Vivo X300 Ultra को अनाउंस करने के लिए एक लॉन्च इवेंट होस्ट करेगा। अब अफवाहों के अनुसार, ब्रांड Vivo X300s को भी पेश कर सकता है, जो Vivo X300 का एक अपग्रेडेड वर्जन होगा, जिसे अक्टूबर 2025 में चीन में अनाउंस किया गया था। टिप्स्टर डिजिटल चैट स्टेशन की तरफ से एक नई लीक में X300s के मुख्य स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा हुआ है।

Vivo X300s के स्पेसिफिकेशन्स (संभावित) टिप्स्टर के अनुसार, Vivo X300s में एक फ्लैट डिस्प्ले होगा जिसके चारों तरफ बराबर साइज के पतले बेजेल्स होंगे। पीछे की तरफ, इसमें एक सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल होगा।

सामने की तरफ, इसमें 6.78-इंच की 1.5K OLED स्क्रीन होगी, जबकि पीछे के पैनल पर 200-मेगापिक्सेल का मेन कैमरा होगा जिसके साथ एक मिड-टियर पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा होगा। फोन में डाइमेंसिटी 9500 प्लस चिपसेट होगा, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि यह मौजूदा डाइमेंसिटी 9500 का ओवरक्लॉक्ड वर्जन है।

X300s में लगभग 7,000mAh कैपेसिटी की बड़ी बैटरी होगी। इसकी तुलना में, X300 में 6,040mAh की छोटी बैटरी है। इसमें अल्ट्रासोनिक इन-स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर और वाटरप्रूफ चेसिस जैसे अन्य फीचर्स भी शामिल होंगे।