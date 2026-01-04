Hindustan Hindi News
vivo x300s details leak tipped to come with 200mp camera 7000mah battery and more
200MP कैमरा और 7000mAh बैटरी, आते ही छा जाएगा यह वीवो फोन, सामने आई डिटेल

संक्षेप:

Vivo तेजी से अपने स्मार्टफोन पोर्टफोलियो का विस्तार कर रहा है। उम्मीद है कि वीवो मार्च में Vivo X300 Ultra को अनाउंस करने के लिए एक लॉन्च इवेंट होस्ट करेगा। अब अफवाहों के अनुसार, ब्रांड Vivo X300s को भी पेश कर सकता है।

Jan 04, 2026 04:27 pm ISTArpit Soni
Vivo तेजी से अपने स्मार्टफोन पोर्टफोलियो का विस्तार कर रहा है। उम्मीद है कि वीवो मार्च में Vivo X300 Ultra को अनाउंस करने के लिए एक लॉन्च इवेंट होस्ट करेगा। अब अफवाहों के अनुसार, ब्रांड Vivo X300s को भी पेश कर सकता है, जो Vivo X300 का एक अपग्रेडेड वर्जन होगा, जिसे अक्टूबर 2025 में चीन में अनाउंस किया गया था। टिप्स्टर डिजिटल चैट स्टेशन की तरफ से एक नई लीक में X300s के मुख्य स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा हुआ है।

Vivo X300s के स्पेसिफिकेशन्स (संभावित)

टिप्स्टर के अनुसार, Vivo X300s में एक फ्लैट डिस्प्ले होगा जिसके चारों तरफ बराबर साइज के पतले बेजेल्स होंगे। पीछे की तरफ, इसमें एक सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल होगा।

सामने की तरफ, इसमें 6.78-इंच की 1.5K OLED स्क्रीन होगी, जबकि पीछे के पैनल पर 200-मेगापिक्सेल का मेन कैमरा होगा जिसके साथ एक मिड-टियर पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा होगा। फोन में डाइमेंसिटी 9500 प्लस चिपसेट होगा, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि यह मौजूदा डाइमेंसिटी 9500 का ओवरक्लॉक्ड वर्जन है।

ये भी पढ़ें:365 दिन चलने वाला पैसा वसूल प्लान, 1095GB डेटा के साथ मिलेंगे 36,500 SMS, डिटेल
ये भी पढ़ें:धूम मचाने आ रहा स्टील जैसी बॉडी वाला फोन, 5000mAh बैटरी के साथ मिलेंगे तीन कलर्स

X300s में लगभग 7,000mAh कैपेसिटी की बड़ी बैटरी होगी। इसकी तुलना में, X300 में 6,040mAh की छोटी बैटरी है। इसमें अल्ट्रासोनिक इन-स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर और वाटरप्रूफ चेसिस जैसे अन्य फीचर्स भी शामिल होंगे।

हालांकि Vivo X300 Ultra के ग्लोबल लॉन्च को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन X300s शायद लगभग एक साल तक सिर्फ चीनी मार्केट तक ही सीमित रहेगा। इसका कारण यह है कि Vivo X200s, जिसे अप्रैल 2025 में चीन में लॉन्च किया गया था, उसे इस महीने के आखिर में या फरवरी की शुरुआत में दुनियाभर में Vivo X200T के नाम से रीब्रांड किए जाने की उम्मीद है। इसी तरह, Vivo X300s को 2027 में ग्लोबल मार्केट के लिए Vivo X300T के नाम से रीब्रांड किया जा सकता है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
