7000mAh बैटरी, 100W चार्जिंग और 200MP के दो कैमरे, भारत में आते ही छा जाएगा यह फोन
Vivo भारत में तेजी से अपनी स्मार्टफोन लाइनअप का विस्तार कर रहा है। हाल ही में कंपनी ने बताया कि Vivo V70 series भारत में 19 फरवरी को लॉन्च होने के लिए तैयार है। अब Vivo X300 Ultra की डिटेल सामने आई है, जो जल्द भारत समेत वैश्विक बाजारों में लॉन्च होगा।
Vivo भारत में तेजी से अपनी स्मार्टफोन लाइनअप का विस्तार कर रहा है। हाल ही में कंपनी ने बताया कि Vivo V70 series भारत में 19 फरवरी को लॉन्च होने के लिए तैयार है। अब Vivo X300 Ultra की डिटेल सामने आई है, जो जल्द भारत समेत वैश्विक बाजारों में लॉन्च होगा। एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, Vivo X300 Ultra अगले महीने Vivo X300 Max के साथ लॉन्च हो सकता है। हालांकि टेक कंपनी ने अभी तक दो नए वीवो X300 सीरीज मॉडल के लॉन्च की पुष्टि नहीं की है, लेकिन उनके स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स कुछ समय से ऑनलाइन सामने आ रहे हैं। अब, एक टिप्स्टर ने Vivo X300 Ultra के चिपसेट, कैमरा कॉन्फिगरेशन, बैटरी कैपेसिटी, चार्जिंग स्पीड और डिस्प्ले फीचर्स लीक किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, वीवो इस फोन में स्नैपड्रैगन 8 सीरीज का चिपसेट देगा, जिसके साथ 7,000mAh की बैटरी होगी।
Vivo X300 Ultra के स्पेसिफिकेशन्स (संभावित)
एक्स पर एक पोस्ट में, टिप्स्टर देबयान रॉय (@Gadgetsdata) ने कथित वीवो X300 अल्ट्रा के मुख्य स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स लीक किए हैं, जिसमें फोन का डिस्प्ले साइज, चिपसेट, बैटरी कैपेसिटी और कैमरा कॉन्फिगरेशन शामिल हैं। उन्होंने यह भी दावा किया है कि चीन में इसके कथित लॉन्च के बाद यह स्मार्टफोन भारत और दूसरे ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। कहा जा रहा है कि Vivo X300 Ultra क्वालकॉम के फ्लैगशिप ऑक्टा कोर स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट से लैस होगा, जो 3nm प्रोसेस पर बना है।
100W वायर्ड चार्जिंग, 7000mAh बैटरी
वीवो X300 अल्ट्रा में 7000mAh की बैटरी होने का दावा किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, यह फोन 100W वायर्ड और 40W वायरलेस फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। वीवो के आने वाले फ्लैगशिप फोन में 6.82-इंच का 2K फ्लैट LTPO OLED डिस्प्ले भी हो सकता है। इसमें धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए IP69 रेटिंग हो सकती है, साथ ही इसमें USB 3.2 टाइप-सी पोर्ट भी होगा।
200 मेगापिक्सेल के दो रियर कैमरे
कैमरे की बात करें तो वीवो X300 अल्ट्रा में क्वाड रियर कैमरा यूनिट होने की बात कही जा रही है, जिसमें 200-मेगापिक्सेल का प्राइमरी कैमरा होगा। इसमें कंटीन्यूअस ऑप्टिकल जूम के साथ 200-मेगापिक्सेल का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा, 50-मेगापिक्सेल का अल्ट्रावाइड कैमरा और "बेहतर कलर एक्यूरेसी" के लिए 5-मेगापिक्सेल कैमरा भी हो सकता है। कहा जा रहा है कि सेल्फी के लिए इसमें 50 मेगापिक्सेल कैमरा मिलेगा। यह स्मार्टफोन के पहले लीक हुए स्पेसिफिकेशन्स के मुताबिक ही है।
यह खबर एक रिपोर्ट के बाद आई है जिसमें बताया गया था कि वीवो X300 अल्ट्रा को चीन में देश के स्प्रिंग फेस्टिवल के बाद लॉन्च किया जाएगा, जो 3 मार्च को खत्म होने वाला है। माना जा रहा है कि इस फोन के साथ कथित Vivo X300 Max भी लॉन्च किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले वे नवभारत टाइम और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम कर चुके हैं। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है और उन्होंने MCU से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की थी। मीडिया में उन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुका है और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, उन्हें घूमने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें
