7000mAh बैटरी, 100W चार्जिंग और 200MP के दो कैमरे, भारत में आते ही छा जाएगा यह फोन

Feb 05, 2026 04:04 pm IST

Vivo भारत में तेजी से अपनी स्मार्टफोन लाइनअप का विस्तार कर रहा है। हाल ही में कंपनी ने बताया कि Vivo V70 series भारत में 19 फरवरी को लॉन्च होने के लिए तैयार है। अब Vivo X300 Ultra की डिटेल सामने आई है, जो जल्द भारत समेत वैश्विक बाजारों में लॉन्च होगा। एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, Vivo X300 Ultra अगले महीने Vivo X300 Max के साथ लॉन्च हो सकता है। हालांकि टेक कंपनी ने अभी तक दो नए वीवो X300 सीरीज मॉडल के लॉन्च की पुष्टि नहीं की है, लेकिन उनके स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स कुछ समय से ऑनलाइन सामने आ रहे हैं। अब, एक टिप्स्टर ने Vivo X300 Ultra के चिपसेट, कैमरा कॉन्फिगरेशन, बैटरी कैपेसिटी, चार्जिंग स्पीड और डिस्प्ले फीचर्स लीक किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, वीवो इस फोन में स्नैपड्रैगन 8 सीरीज का चिपसेट देगा, जिसके साथ 7,000mAh की बैटरी होगी।

Vivo X300 Ultra के स्पेसिफिकेशन्स (संभावित) एक्स पर एक पोस्ट में, टिप्स्टर देबयान रॉय (@Gadgetsdata) ने कथित वीवो X300 अल्ट्रा के मुख्य स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स लीक किए हैं, जिसमें फोन का डिस्प्ले साइज, चिपसेट, बैटरी कैपेसिटी और कैमरा कॉन्फिगरेशन शामिल हैं। उन्होंने यह भी दावा किया है कि चीन में इसके कथित लॉन्च के बाद यह स्मार्टफोन भारत और दूसरे ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। कहा जा रहा है कि Vivo X300 Ultra क्वालकॉम के फ्लैगशिप ऑक्टा कोर स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट से लैस होगा, जो 3nm प्रोसेस पर बना है।

100W वायर्ड चार्जिंग, 7000mAh बैटरी वीवो X300 अल्ट्रा में 7000mAh की बैटरी होने का दावा किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, यह फोन 100W वायर्ड और 40W वायरलेस फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। वीवो के आने वाले फ्लैगशिप फोन में 6.82-इंच का 2K फ्लैट LTPO OLED डिस्प्ले भी हो सकता है। इसमें धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए IP69 रेटिंग हो सकती है, साथ ही इसमें USB 3.2 टाइप-सी पोर्ट भी होगा।

200 मेगापिक्सेल के दो रियर कैमरे कैमरे की बात करें तो वीवो X300 अल्ट्रा में क्वाड रियर कैमरा यूनिट होने की बात कही जा रही है, जिसमें 200-मेगापिक्सेल का प्राइमरी कैमरा होगा। इसमें कंटीन्यूअस ऑप्टिकल जूम के साथ 200-मेगापिक्सेल का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा, 50-मेगापिक्सेल का अल्ट्रावाइड कैमरा और "बेहतर कलर एक्यूरेसी" के लिए 5-मेगापिक्सेल कैमरा भी हो सकता है। कहा जा रहा है कि सेल्फी के लिए इसमें 50 मेगापिक्सेल कैमरा मिलेगा। यह स्मार्टफोन के पहले लीक हुए स्पेसिफिकेशन्स के मुताबिक ही है।