गजब! DSLR कैमरा की तरह इस फोन में लग जाएगा लेंस, 17 गुना तक कर पाएंगे जूम

Mar 02, 2026 06:54 pm ISTPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
Vivo X300 Ultra को MWC 2026 में पेश किया गया, जिसमें 400mm टेली-कन्वर्टर के साथ 17x ऑप्टिकल जूम और एडवांस्ड कैमरा सिस्टम देखने को मिला। यह फ्लैगशिप फोन खास तौर पर फोटोग्राफर्स और वीडियो क्रिएटर्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है।

स्मार्टफोन कैमरा टेक तेजी से प्रोफेशनल कैमरों की ओर बढ़ रहा है और अब Vivo ने फोन को ही DSLR जैसा बनाने का फैसला किया है। Mobile World Congress 2026 के दौरान कंपनी ने अपने अपकमिंग फ्लैगशिप स्मार्टफोन Vivo X300 Ultra को शोकेस किया है। यह फोन अभी लॉन्च नहीं हुआ है लेकिन इसकी पहली झलक ने ही टेक इंडस्ट्री और मोबाइल फोटोग्राफी लवर्स के बीच हलचल पैदा कर दी है। Vivo इस डिवाइस को खास तौर पर कंटेंट क्रिएटर्स, फोटोग्राफर्स और वीडियो मेकर्स के लिए लाने वाला है।

Vivo X300 Ultra का सबसे बड़ा हाइलाइट इसका नया 400mm Zeiss टेली-कन्वर्टर अटैचमेंट है, जो स्मार्टफोन कैमरा एक्सपीरियंस को बिल्कुल नए लेवल पर ले जाता है। कंपनी के मुताबिक, इस अटैचमेंट के साथ फोन को 17x तक ऑप्टिकल जूम मिल जाता है। आमतौर पर स्मार्टफोन में डिजिटल जूम के दौरान डीटेल्स कम हो जाती हैं, लेकिन Vivo ने इन-सेंसर क्रॉपिंग टेक का इस्तेमाल किया है, जिससे जूम रेंज लगभग 800mm यानी करीब 30x तक पहुंच सकती है और फोटो क्वॉलिटी भी बेहतर बनी रहती है। यह फीचर खास तौर पर वाइल्डलाइफ, स्पोर्ट्स और दूर मौजूद ऑब्जेक्ट्स की शूटिंग के लिए परफेक्ट माना जा रहा है।

ये भी पढ़ें:मार्च में लॉन्च हो रहे हैं ये नए फोन! Apple, Nothing और Motorola सब लिस्ट में

ऐसा होगा फोन का कैमरा सेटअप

कैमरा सेटअप की बात करें तो फोन में बड़ा सर्कुलर रियर कैमरा मॉड्यूल देखने को मिला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसमें डुअल 200 मेगापिक्सल कैमरा सिस्टम दिया जा सकता है। इसमें 200MP Sony LYT-901 प्राइमरी सेंसर के साथ 200MP पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा शामिल हो सकता है, जिसे Zeiss APO सर्टिफिकेशन मिलेगा। इसके अलावा 50MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा और मल्टीस्पेक्ट्रल सेंसर भी दिया जा सकता है, जो बेहतर कलर एक्यूरेसी और नैचुरल फोटो आउटपुट ऑफर करेगा। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 50MP ऑटोफोकस फ्रंट कैमरा इसका हिस्सा बन सकता है है, जो व्लॉगिंग के लिए खास साबित हो सकता है।

ये भी पढ़ें:200MP कैमरा वाले Realme फोन पर बंपर डिस्काउंट, Flipkart पर मिल रही डील

Vivo X300 Ultra में परफॉर्मेंस के मामले में भी फ्लैगशिप लेवल का एक्सपीरियंस मिलने वाला है। इसमें लेटेस्ट Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर मिल सकता है, जो AI प्रोसेसिंग, हाई-एंड गेमिंग और 4K-8K वीडियो रिकॉर्डिंग को स्मूद बनाएगा। फोन में लगभग 6.82 इंच का 2K BOE फ्लैट डिस्प्ले मिल सकता है, जिसमें LTPO टेक्नोलॉजी और बेहद पतले बेजल्स देखने को मिलेंगे। संकेत ये भी हैं कि इस बार कंपनी फिजिकल Action Button को हटाने का फैसला ले सकती है।

ये भी पढ़ें:₹6000 से कम में नया फोन! 120Hz डिस्प्ले, Android 16 और 6000mAh बैटरी

रिपोर्ट्स की मानें तो स्मार्टफोन में करीब 7000mAh की बड़ी बैटरी दी जा सकती है, जो 100W वायर्ड और 40W वायरलेस फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। इसका मतलब है कि लंबे समय तक वीडियो शूटिंग या ट्रैवल के दौरान यूजर्स को बार-बार चार्जिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari

प्राणेश तिवारी पिछले चार साल से लाइव हिन्दुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर टेक्नोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश, आठ साल से ज्यादा वक्त से साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया को शब्दों में ढाल रहे हैं। गैजेट्स इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) उनकी एक्सपर्टीज हैं, जहां वह मुश्किल टेक्नोलॉजी को सरल और असरदार भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। लेटेस्ट गैजेट्स रिव्यू करना और नए ऐप्स पर वक्त बिताना उन्हें जॉब का पसंदीदा हिस्सा लगता है।
करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से करने वाले प्राणेश ने न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में भी भूमिका निभाई। लॉकडाउन में 'सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां' लघुकथा संग्रह भी लिखा। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड से सम्मानित प्राणेश ने स्मार्टफोन, AI, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन जैसे विषयों पर गहराई से तथ्यात्मक रिपोर्टिंग की है। काम के अलावा उन्हें लिखना और सफर करना पसंद है, दोनों ही उनके लिए दुनिया को समझने और कहानियों में बदलने का जरिया हैं।

और पढ़ें
