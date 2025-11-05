Vivo का नया स्मार्टफोन, मिल सकते हैं 200MP के दो कैमरे, प्रोसेसर भी दमदार

संक्षेप: वीवो अपनी X300 सीरीज का प्रीमियम फोन- X300 अल्ट्रा लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। लीक के अनुसार यह फोन 200 मेगापिक्सल के दो कैमरे से लैस होगा। इनमें एक मेन और दूसरा टेलिफोटो कैमरा हो सकता है। आइए जानते हैं डीटेल।

Wed, 5 Nov 2025 02:18 PM

स्मार्टफोन्स की दुनिया में वीवो बड़ा धमाका करने की तैयारी कर रहा है। कंपनी ने हाल में अपनी X300 सीरीज के दो फोन- Vivo X300 और Vivo X300 Pro को लॉन्च किया था। अब कंपनी इस सीरीज के सबसे प्रीमियम फोन- Vivo X300 Ultra को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार यह फोन स्मार्टफोन फोटोग्राफी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा और इसीलिए इसमें कंपनी 200 मेगापिक्सल का एक नहीं, बल्कि दो कैमरे देने वाली है।

200MP का मेन और टेलिफोटो लेंस टिपस्टर डिजिटल चैट स्टेशन के अनुसार यह फोन तीन रियर कैमरे से लैस होगा। इसमें दो 200 मेगापिक्सल के कैमरा सेंसर के अलावा जो कैमरे दिए जाएंगे, वे भी बड़े और अपग्रेडेड सेंसर के साथ आएंगे। फोन के प्राइमरी लेंस का फोकल लेंथ 35mm का हो सकता है, जो इसे पोर्ट्रेट्स, स्ट्रीट फोटोग्राफी और डेली शूटिंग के लिए एक बेस्ट डिवाइस एक बेस्ट डिवाइस बनाएगा। वीवो X300 अल्ट्रा में कंपनी में जो 200 मेगापिक्सल के कैमरा ऑफर करेगी, उनमें एक मेन लेंस और दूसरा टेलिफोटो लेंस हो सकता है।

साल 2026 की दूसरी तिमाही में हो सकता है लॉन्च कंपनी ने अपनी अल्ट्रा फोन्स को चीन तक तक ही सीमित रखा है, लेकिन वीवो X300 अल्ट्रा के साथ इस ट्रेंड के बदलने की उम्मीद है। एक रिपोर्ट के अनुसार वीवो X300 को IMEI डेटाबेस में मॉडल नंबर V2562 के साथ देखा देखा गया था। IMEI लिस्टिंग से अंदाजा लगाया जा रहा है कि फोन चीन के बाहर भी एंट्री करेगा। यह फोन साल 2026 की दूसरी तिमाही में मार्केट में एंट्री कर सकता है।

मिल सकता है स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट कैमरा स्पेक्स के अलावा फोन के बाकी फीचर्स के बारे में भी लीक में जानकारी दी गई है। रिपोर्ट के अनुसार कंपनी इस फोन में 2K रेजॉलूशन के साथ 6.8 इंच OLED डिस्प्ले मिल सकता है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में आपको स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट देखने को मिलेगा। ओएस की जहां तक बात है, तो फोन ऐंड्रॉयड 16 आउट ऑफ द बॉक्स पर Origin OS 6 पर काम करेगा।