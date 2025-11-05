Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Vivo X300 Ultra may offer two 200MP camera expected to launch in q2 2026
Vivo का नया स्मार्टफोन, मिल सकते हैं 200MP के दो कैमरे, प्रोसेसर भी दमदार

Vivo का नया स्मार्टफोन, मिल सकते हैं 200MP के दो कैमरे, प्रोसेसर भी दमदार

संक्षेप: वीवो अपनी X300 सीरीज का प्रीमियम फोन- X300 अल्ट्रा लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। लीक के अनुसार यह फोन 200 मेगापिक्सल के दो कैमरे से लैस होगा। इनमें एक मेन और दूसरा टेलिफोटो कैमरा हो सकता है। आइए जानते हैं डीटेल।

Wed, 5 Nov 2025 02:18 PMKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Vivo X300 Pro 5G

Vivo X300 Pro 5G

  • checkFreedom Blue
  • check12GB/16GB RAM
  • checkNo Storage

₹99999

और जाने

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

  • checkclassic black and lavender
  • check8GB RAM
  • check128GB / 256GB Storage
amazon-logo

₹89999

खरीदिये

Samsung Galaxy S25 edge

Samsung Galaxy S25 edge

  • check12 GB RAM
  • check256 GB Storage
  • check6.7 inches Display Size
amazon-logo

₹89999

खरीदिये

Vivo X300 5G

Vivo X300 5G

  • check8GB or 12GB RAM
  • check128GB or 256GB Storage
  • check6.31-inch Display Size

₹69999

और जाने

Vivo X200 FE

Vivo X200 FE

  • checkYellow Glow
  • check12 GB RAM
  • check256GB / 512GB Storage
amazon-logo

₹65999

खरीदिये

स्मार्टफोन्स की दुनिया में वीवो बड़ा धमाका करने की तैयारी कर रहा है। कंपनी ने हाल में अपनी X300 सीरीज के दो फोन- Vivo X300 और Vivo X300 Pro को लॉन्च किया था। अब कंपनी इस सीरीज के सबसे प्रीमियम फोन- Vivo X300 Ultra को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार यह फोन स्मार्टफोन फोटोग्राफी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा और इसीलिए इसमें कंपनी 200 मेगापिक्सल का एक नहीं, बल्कि दो कैमरे देने वाली है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Vivo X300 Pro 5G

Vivo X300 Pro 5G

  • checkFreedom Blue
  • check12GB/16GB RAM
  • checkNo Storage

₹99999

और जाने

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

  • checkclassic black and lavender
  • check8GB RAM
  • check128GB / 256GB Storage
amazon-logo

₹89999

खरीदिये

Samsung Galaxy S25 edge

Samsung Galaxy S25 edge

  • check12 GB RAM
  • check256 GB Storage
  • check6.7 inches Display Size
amazon-logo

₹89999

खरीदिये

Vivo X300 5G

Vivo X300 5G

  • check8GB or 12GB RAM
  • check128GB or 256GB Storage
  • check6.31-inch Display Size

₹69999

और जाने

Vivo X200 FE

Vivo X200 FE

  • checkYellow Glow
  • check12 GB RAM
  • check256GB / 512GB Storage
amazon-logo

₹65999

खरीदिये

200MP का मेन और टेलिफोटो लेंस

टिपस्टर डिजिटल चैट स्टेशन के अनुसार यह फोन तीन रियर कैमरे से लैस होगा। इसमें दो 200 मेगापिक्सल के कैमरा सेंसर के अलावा जो कैमरे दिए जाएंगे, वे भी बड़े और अपग्रेडेड सेंसर के साथ आएंगे। फोन के प्राइमरी लेंस का फोकल लेंथ 35mm का हो सकता है, जो इसे पोर्ट्रेट्स, स्ट्रीट फोटोग्राफी और डेली शूटिंग के लिए एक बेस्ट डिवाइस एक बेस्ट डिवाइस बनाएगा। वीवो X300 अल्ट्रा में कंपनी में जो 200 मेगापिक्सल के कैमरा ऑफर करेगी, उनमें एक मेन लेंस और दूसरा टेलिफोटो लेंस हो सकता है।

साल 2026 की दूसरी तिमाही में हो सकता है लॉन्च

कंपनी ने अपनी अल्ट्रा फोन्स को चीन तक तक ही सीमित रखा है, लेकिन वीवो X300 अल्ट्रा के साथ इस ट्रेंड के बदलने की उम्मीद है। एक रिपोर्ट के अनुसार वीवो X300 को IMEI डेटाबेस में मॉडल नंबर V2562 के साथ देखा देखा गया था। IMEI लिस्टिंग से अंदाजा लगाया जा रहा है कि फोन चीन के बाहर भी एंट्री करेगा। यह फोन साल 2026 की दूसरी तिमाही में मार्केट में एंट्री कर सकता है।

ये भी पढ़ें:₹9 हजार से कम में खरीद लें सैमसंग का यह 5G स्मार्टफोन, आज आखिरी मौका

मिल सकता है स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट

कैमरा स्पेक्स के अलावा फोन के बाकी फीचर्स के बारे में भी लीक में जानकारी दी गई है। रिपोर्ट के अनुसार कंपनी इस फोन में 2K रेजॉलूशन के साथ 6.8 इंच OLED डिस्प्ले मिल सकता है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में आपको स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट देखने को मिलेगा। ओएस की जहां तक बात है, तो फोन ऐंड्रॉयड 16 आउट ऑफ द बॉक्स पर Origin OS 6 पर काम करेगा।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Xiaomi 15

Xiaomi 15

  • check12 GB RAM
  • check512 GB Storage
  • check6.36 inches Display Size
amazon-logo

₹64998

खरीदिये

Vivo X200 Ultra

Vivo X200 Ultra

  • check12 GB RAM
  • check256 GB Storage
  • check6.78 inches Display Size

₹26999

और जाने

Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro

Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro

  • checkBlack
  • check16GB RAM
  • check1TB Storage

₹23990

और जाने

Vivo V60e

Vivo V60e

  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.77-inch Display Size

₹29999

और जाने

Realme 15x 5G

Realme 15x 5G

  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.8-inch Display Size

₹16999

और जाने

(Photo: notebookcheck)

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Vivo Gadgets Hindi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।