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लॉन्च से पहले हुआ बड़ा खुलासा! 200MP कैमरा वाले Vivo X300 Ultra और X300 FE की कीमत लीक, फोटोग्राफी के हैं किंग

May 04, 2026 08:06 pm ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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Vivo X300 FE की भारत में लॉन्च से पहले कीमत लीक हो गई है। इस फोन की कीमत करीब 79,999 रुपए से शुरू हो सकती है। फोन में Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर, 50MP कैमरा, 120Hz AMOLED डिस्प्ले और 6500mAh बैटरी जैसे फीचर्स हैं।

लॉन्च से पहले हुआ बड़ा खुलासा! 200MP कैमरा वाले Vivo X300 Ultra और X300 FE की कीमत लीक, फोटोग्राफी के हैं किंग

टेक कंपनी Vivo 6 मई को भारत में दो नए फोटोग्राफी के लिए बेस्ट फोन को लॉन्च करने वाला है। जो Vivo X300 Ultra और X300 FE है। Vivo X300 Ultra और X300 FE दोनों ही कैमरा-केंद्रित फोन हैं। अब, एक नए लीक से हमें इनकी कीमत सामने आ गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, Vivo X300 FE की शुरुआती कीमत करीब 79,999 रुपए हो सकती है, जबकि Vivo X300 Ultra की कीमत 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा तक जा सकती है।

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Vivo X300 FE के फीचर्स

इसमें 6.31 इंच का 1.5K LTPO AMOLED डिस्प्ले मिल सकता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ स्मूद स्क्रॉलिंग और बेहतर विजुअल देता है। परफॉर्मेंस के लिए इसमें Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर मिलने की बात सामने आई है। इसके साथ 12GB RAM और 256GB/512GB स्टोरेज ऑप्शन मिल सकते हैं।

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कैमरे की बात करें तो इसमें ZEISS के साथ ट्यून किया गया ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल सकता है, जिसमें 50MP प्राइमरी कैमरा, 50MP टेलीफोटो लेंस (जूम के लिए) और 8MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा शामिल है। खास बात यह है कि इसमें एक्सटर्नल ZEISS लेंस भी सपोर्ट करेगा, जिससे जूम कैपेबिलिटी और बढ़ सकती है। सेल्फी के लिए इसमें हाई-क्वालिटी फ्रंट कैमरा दिया जाएगा।

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बैटरी के मामले में यह फोन 6500mAh की बड़ी बैटरी के साथ आ सकता है, जो पूरे दिन आराम से चल सकती है। इसके साथ 90W फास्ट चार्जिंग और 40W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट मिलने की उम्मीद है।

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Vivo X300 Ultra की खासियतें

इसमें 6.82 इंच का बड़ा 2K LTPO OLED डिस्प्ले मिलेगा, जो 144Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। इस फोन की सबसे बड़ी ताकत इसका कैमरा सिस्टम है। इसमें 200MP का प्राइमरी कैमरा, 200MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस और 50MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा दिया जा सकता है। यह ZEISS के साथ मिलकर तैयार किया गया है, जिससे प्रोफेशनल लेवल फोटो और वीडियो शूटिंग संभव होगी।

परफॉर्मेंस के लिए इसमें Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर दिया जाएगा, जो अभी के सबसे पावरफुल चिपसेट्स में से एक है। बैटरी भी इस फोन की बड़ी खासियत है। इसमें करीब 7000mAh की बैटरी दी जा सकती है, जो हैवी यूज में भी लंबा बैकअप देगी। इसके साथ 100W फास्ट चार्जिंग और 40W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा इसमें IP68/IP69 रेटिंग (पानी और धूल से सुरक्षा), प्रीमियम ग्लास डिजाइन है।

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Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta

हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।

शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।

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