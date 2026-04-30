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इतनी होगी DSLR जैसे कैमरे वाले वीवो फोन की कीमत, 200MP कैमरे के साथ मिलेगी 7000mAh बैटरी

Apr 30, 2026 08:47 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
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Vivo X300 Ultra और Vivo X300 FE स्मार्टफोन, 6 मई को भारतीय बाजार में लॉन्च होने के लिए तैयार हैं। एक लीक से इन दोनों फोन की कीमत सामने आ गई है। अगर आप भी इन्हें खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो देखें इन्हें खरीदने के लिए कितना बजट रखना होगा।

इतनी होगी DSLR जैसे कैमरे वाले वीवो फोन की कीमत, 200MP कैमरे के साथ मिलेगी 7000mAh बैटरी

वीवो 6 मई को भारत में अपने दो नए स्मार्टफोन Vivo X300 Ultra और Vivo X300 FE को लॉन्च करने के लिए तैयार है। वीवो के ये दोनों फोन कैमरा-सेंट्रिक फोन हैं, जिन्हें खासतौर से ऐसे लोगों के लिए डिजाइन किया गया है, जो फोन से DSLR जैसी तस्वीरें खींचना चाहते हैं। फोटोग्राफी के शौकीनों को बेहतरीन एक्सपीरियंस देने के लिए, वीवो ने X300 Ultra और X300 FE के लिए डेडिकेटेड एक्सटेंडर किट भी लॉन्च कर रहा है, जिन्हें अलग से बेचा जाएगा। चूंकि X300 Ultra और X300 FE चीन में पहले ही लॉन्च हो चुके हैं, इसलिए इनके स्पेसिफिकेशन पहले ही सामने आ चुके हैं। हो सकता है कि भारतीय वेरिएंट में ही चीनी वेरिएंट जैसे ही स्पेसिफिकेशन्स हों। अब, एक नए लीक से हमें इनकी कीमत का एक अंदाजा मिल गया है। अगर आप भी इन्हें खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो आपको कितना बजट रखना होगा, चलिए जानते हैं...

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इतनी हो सकती है Vivo X300 Ultra, Vivo X300 FE की कीमत (लीक के अनुसार)

टिप्स्टर संजू चौधरी के अनुसार, Vivo X300 Ultra की बॉक्स एमआरपी 1,99,999 रुपये है। हालांकि, इसके 16GB रैम और 512GB स्टोरेज वेरिएंट की अनुमानित सेलिंग प्राइस लगभग 1,59,999 रुपये बताई जा रही है। दूसरी ओर, Vivo X300 FE की बॉक्स एमआरपी 1,19,999 रुपये बताई जा रही है, जबकि इसके 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वेरिएंट की अनुमानित लॉन्च कीमत लगभग 79,999 रुपये हो सकती है।

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Vivo X300 Ultra की खासियत

वीवो X300 अल्ट्रा में 6.82-इंच का बड़ा 2K LTPO OLED डिस्प्ले है, जिसमें 144 हर्ट्ज का स्मूथ रिफ्रेश रेट मिलता है, जो देखने का एक शानदार अनुभव देता है।

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कैमरे की बात करें तो, इसकी एक सबसे बड़ी खासियत इसका एक्सटर्नल Zeiss टेलीफोटो लेंस सिस्टम है, जिसमें 200mm और 400mm के ऑप्शन शामिल हैं, जिन्हें एक डेडिकेटेड एक्सटेंडर किट के जरिए जोड़ा जा सकता है। इस स्मार्टफोन में Zeiss के साथ मिलकर बनाया गया ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, जिसका मेन सेंसर 200 मेगापिक्सेल Sony LYT-901 है। इसके साथ ही इसमें 200 मेगापिक्सेल ISOCELL HP0 पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस भी है जो 85mm से 400mm तक जूम सपोर्ट करता है, और एक 50 मेगापिक्सेल Sony LYT-818 अल्ट्रा-वाइड कैमरा भी दिया गया है। सेल्फी के लिए, इस फोन में 50 मेगापिक्सेल का फ्रंट कैमरा है।

यह फोन क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट पर चलता है, जो फ्लैगशिप-लेवल की परफॉर्मेंस देता है। इस डिवाइस को एक बड़ी 7,000mAh की बैटरी का सपोर्ट मिलता है, जिसमें 100W वायर्ड और 40W वायरलेस चार्जिंग की सुविधा है। ये फोन धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए IP68/69 रेटिंग के साथ आएगा।

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Vivo X300 FE की खासियत

वीवो X300 FE में 6.31-इंच का 1.5K LTPO एमोलेड डिस्प्ले है, जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है, जिससे विजुअल्स एकदम स्मूथ दिखते हैं। इसके अंदर, फ्लैगशिप-लेवल परफॉर्मेंस के लिए इसमें स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 चिपसेट लगा है। फोटोग्राफी के लिए, इस स्मार्टफोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 50 मेगापिक्सेल का मेन रियर कैमरा, 50 मेगापिक्सेल का टेलीफोटो लेंस और 8 मेगापिक्सेल का अल्ट्रा-वाइड कैमरा शामिल है, ये सभी ZEISS ऑप्टिक्स के साथ ट्यून किए गए हैं। यह ऑप्शनल ZEISS लेंस अटैचमेंट्स को भी सपोर्ट करता है, जिससे जूम करने की क्षमता इनबिल्ट हार्डवेयर से भी आगे बढ़ जाती है। इस फोन में 6,500mAh की बैटरी है, जो 90W वायर्ड और 40W वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करती है। यह डिवाइस कलर्स - Lilac Purple, Noir Black और एक्सक्लूसिव Urban Olive में उपलब्ध होगा।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।

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