लाल कलर में आ रहा यह 200MP कैमरा वाला वीवो फोन, सामने आई तस्वीर, देखें खासियत

संक्षेप: Vivo X300 Series के भारत में दिसंबर में लॉन्च होने की अफवाह है। सीरीज में दो फोन - Vivo X300 और Vivo X300 Pro शामिल हैं, जो मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9500 प्रोसेसर से लैस हैं। एक टिप्स्टर का दावा है कि X300 लाल रंग में उपलब्ध हो सकता है, जो विशेष रूप से भारतीय बाजार के लिए है।

Fri, 31 Oct 2025 05:29 PMArpit Soni
Vivo X300 Series के भारत में दिसंबर में लॉन्च होने की अफवाह है। यह चीन में करीब दो महीने पहले लॉन्च हो चुकी है। सीरीज में दो फोन शामिल हैं - Vivo X300 और Vivo X300 Pro, दोनों ही मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9500 प्रोसेसर से लैस हैं। भारत में लॉन्च से कुछ हफ्ते पहले, स्टैंडर्ड वीवो X300 का एक रेंडर ऑनलाइन सामने आया है, और एक टिप्स्टर का दावा है कि यह लाल रंग में उपलब्ध हो सकता है, जो विशेष रूप से भारतीय बाजार के लिए है। वैश्विक स्तर पर, यह फोन दो कलर्स - हेलो पिंक और फैंटम ब्लैक में जबकि चीन में इसे चार कलर्स में लॉन्च किया गया है। फोन में 200 मेगापिक्सेल का मेन कैमरा और 5360mAh की बैटरी है।

Vivo X300 का लाल कलर वेरिएंट सिर्फ भारत के लिए

टिप्स्टर संजू चौधरी ने वीवो X300 का लाल रंग में एक रेंडर शेयर किया है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि यह भारत के लिए एक्सक्लूसिव होगा। इस फोन के दिसंबर में वीवो X300 प्रो के साथ देश में लॉन्च होने की उम्मीद है। रेंडर से पता चलता है कि फोन का डिजाइन अपने चीनी और वैश्विक वर्जन जैसा ही हो सकता है। हालांकि, ध्यान देने वाली बात यह है कि वीवो ने अभी तक भारत में फोन के लॉन्च की पुष्टि नहीं की है।

एक्स पर एक अन्य पोस्ट में, टिप्स्टर पारस गुगलानी का दावा है कि केवल स्टैंडर्ड Vivo X300 ही कथित इंडिया-एक्सक्लूसिव रेड कलर ऑप्शन में उपलब्ध होगा। उन्होंने आगे कहा कि Vivo X300 Pro और Vivo X300 FE इस रंग में उपलब् नहीं होंगे।

ग्लोबली दो और चीन में चार कलर्स में उपलब्ध है वीवो X300

वीवो X300 प्रो और वीवो X300 ने 13 अक्टूबर को चीन में लॉन्च होने के बाद 30 अक्टूबर को वैश्विक स्तर पर अपना डेब्यू किया था। वैश्विक स्तर पर, स्टैंडर्ड मॉडल को हेलो पिंक और फैंटम ब्लैक जैसे कलर्स में पेश किया गया है, यह चीन में चार कलर्स - फ्री ब्लू, कम्फर्टेबल पर्पल, प्योर ब्लैक और लकी कलर में उपलब्ध है।

Vivo X300 के बेसिक स्पेसिफिकेशन्स

भारत में वीवो के आने वाले फ्लैगशिप फोन्स में चीनी और यूरोपीय मॉडल जैसे स्पेसिफिकेशन होने की उम्मीद है। बता दें कि वीवो X300 में 6.31 इंच का 1216x2640 पिक्सेल रेजॉल्यूशन वाला फ्लैट Q10+ एलटीपीओ एमोलेड डिस्प्ले है, जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज तक, टच सैंपलिंग रेट 300 हर्ट्ज तक, 1.07 बिलियन कलर्स और 452 पीपीआई पिक्सेल डेंसिटी है। यह ऑक्टा-कोर 3nm मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9500 चिपसेट से लैस है, साथ ही 16GB तक LPDDR5X अल्ट्रा रैम और 512GB तक UFS 4.1 इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। इसमें V3+ इमेजिंग चिप और माली G1-अल्ट्रा जीपीयू भी है।

फोटो और वीडियो के लिए, वीवो X300 में Zeiss द्वारा ट्यून किया गया ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन (OIS) के साथ 200-मेगापिक्सेल का प्राइमरी कैमरा है। इसमें एक गोलाकार कैमरा मॉड्यूल के अंदर 50-मेगापिक्सेल का अल्ट्रावाइड कैमरा और 50-मेगापिक्सेल का पेरिस्कोप कैमरा भी है। आगे की तरफ, इसमें होलपंच कटआउट के अंदर 50-मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा है। इसमें 90W वायर्ड और 40W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट वाली 5360mAh की बैटरी है।

