Vivo X300 Series with 200MP camera may beat basic DSLR cameras launch expected next month

इस फोन के सामने DSLR हो जाएगा फेल! अगले महीने आ रहा है 200MP कैमरा डिवाइस

अगले महीने Vivo X300 Series लॉन्च हो सकती है और यह कैमरा परफॉर्मेंस के मामले में नए रिकॉर्ड्स बनाएगी। संकेत मिले हैं कि इसमें 200MP प्राइमरी कैमरा लेंस के साथ दमदार टेलीफोटो सेंसर दिया जाएगा। 

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानSat, 13 Sep 2025 10:27 AM
स्मार्टफोन कंपनी वीवो का कैमरा सेगमेंट में बड़ा नाम है और इसकी Vivo X300 सीरीज अब DSLR लेवल की फोटोग्राफी का मजा स्मार्टफोन के फॉर्म फैक्टर में देगी। ब्रैंड ने नए लाइनअप के मुख्य स्पेसिफिकेशंस की जानकारी दी है और इसमें नया प्रॉपराइटरी वाइब्रेशन मोटर मिलेगा। इसके अलावा यूनिवर्सल सिग्नल एम्प्लिफायर चिपसेट भी इस डिवाइस का हिस्सा बनेगा। फोन में 200MP क्षमता वाला कैमरा सेटअप मिलने वाला है।

चाइनीज माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म Weibo पर टिप्सटर डिजिटल चैट स्टेशन ने एक पोस्ट में बताया है कि वीवो को अगला फ्लैगशिप स्मार्टफोन चाइनीज मार्केट में 13 अक्टूबर को लॉन्च किया जाएगा। यह MediaTek Dimensity 9500 प्रोसेसर के साथ आने वाला पहला स्मार्टफोन हो सकता है। इसके अलावा नए Vivo X300 में 50MP Sony LYT602 पेरीस्कोप टेलीफोटो सेंसर के साथ पावरफुल जूम क्षमता मिलेगी।

ये भी पढ़ें:WhatsApp में आधार कार्ड डाउनलोड करने की ट्रिक, अभी सेव कर लो ये मोबाइल नंबर

ऐसे होंगे नए लाइनअप के स्पेसिफिकेशंस

वीवो के प्रोडक्ट मैनेजर Han Boxiao ने बीते दिनों बताया था कि नए लाइनअप के प्रो मॉडल Vivo X300 Pro में 6.78 इंच का फ्लैट डिस्प्ले दिया जाएगा। इस डिवाइस के डिस्प्ले में बहुत स्लिम बेजल्स मिलेंगे। इसके अलावा टीज किए गए डिजाइन में बैक पैनल पर कैमरा बंप दिख रहा है, जो राउंडेड एज वाला चौकोर मॉड्यूल होगा। Han ने बताया है कि इस फोन की मोटाई सबसे स्लिम पॉइंट पर केवल 7mm होगी।

200MP कैमरा सेटअप होगा सबसे दमदार

कन्फर्म हुआ है कि Vivo X300 सीरीज में 50MP के Zeiss सपोर्ट वाले 92 डिग्री वाइड-एंगल सेल्फी कैमरा, ऑटोफोकस के साथ मिलेंगे। इसके अलावा Vivo X300 में 200MP प्राइमरी Zeiss कैमरा सेंसर के साथ 50MP Zeiss APO सुपर पेरीस्कोप टेलीफोटो कैमरा लेंस मिलेगा। वहीं, Vivo X300 Pro में 200MP Zeiss HPB Thanos पेरीस्कोप टेलीफोटो कैमरा और 50MP Sony LYT-828 प्राइमरी कैमरा सेटअप दिया जाएगा।

ये भी पढ़ें:₹500 से कम में 2GB डेली डाटा वाले प्लान, अनलिमिटेड 5G डाटा का मजा भी मिलेगा

नए लाइनअप में कम से कम 90W फास्ट चार्जिंग के साथ बड़ी बैटरी मिलने की उम्मीद है। मौजूदा, Vivo X200 में 6000mAh क्षमता वाली बैटरी दी गई है, जिसे कंपनी अपग्रेड कर सकती है।

