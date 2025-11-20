Hindustan Hindi News
200MP के कैमरा वाले दो नए फोन, लॉन्च से पहले कीमत लीक, 2 दिसंबर को भारत में होगी एंट्री

200MP के कैमरा वाले दो नए फोन, लॉन्च से पहले कीमत लीक, 2 दिसंबर को भारत में होगी एंट्री

संक्षेप: Vivo X300 को 2 दिसंबर को भारत में लॉन्च करने वाला है। लॉन्च से पहले फोन की इंडिया प्राइसिंग लीक हो गई है। लीक के अनुसार वीवो X300 सीरीज की शुरुआती कीमत 75999 रुपये होगी। वीवो के नए फोन 200MP के कैमरा से लैस हैं।

Thu, 20 Nov 2025 09:43 AMKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
वीवो अपनी नई स्मार्टफोन सीरीज- Vivo X300 को 2 दिसंबर को भारत में लॉन्च करने वाला है। कंपनी की इस लेटेस्ट सीरीज में दो फोन- Vivo X300 और X300 Pro शामिल हैं। ये फोन चीन में लॉन्च हो चुके हैं, तो इनके ज्यादातर फीचर और स्पेसिफिकेशन सामने आ चुके हैं। उम्मीद है कि भारत में ये फोन इन्हीं स्पेक्स के साथ एंट्री करेंगे। फोन्स को लॉन्च होने में अभी कुछ दिन बचे हैं, लेकिन इसी बीच टिपस्टर अभिषेक यादव ने दोनों फोन की कीमत को लीक करके यूजर्स की एक्साइटमेंट को बढ़ा दिया है।

लीक के अनुसार फोन के 12जीबी + 256जीबी वाले वेरिएंट की कीमत भारत में 75999 रुपये और 12जीबी + 512जीबी वाले वेरिएंट की कीमत 81899 रुपये होगी। वहीं, फोन का 16जीबी + 512जीबी वेरिएंट 85999 रुपये का होगा। वीवो X300 प्रो की बात करें, तो यह फोन भारत में केवल सिंगल वेरिएंट - 16जीबी + 512जीबी में आएगा और इसकी कीमत 109,999 रुपये होगी। लीक के अनुसार सीरीज के प्रो वेरिएंट को सपोर्ट करने वाले ऐड-ऑन फोटोग्राफी किट की कीमत 19,999 रुपये हो सकती है।

वीवो X300 सीरीज के फीचर और स्पेसिफिकेशन

वीवो X300 में कंपनी 6.31 इंच का 8T LTPO डिस्प्ले दे रही है। यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट और HDR सपोर्ट के साथ आता है। फोन में दी गई बैटरी 6040mAh की है। यह बैटरी 90 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 200 मेगापिक्सल के मेन कैमरा के साथ एक 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइ़ ऐंगल कैमरा और एक 50 मेगापिक्सल का टेलिफोटो लेंस शामिल है। फोन में सेल्फी के लिए 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है।

ये भी पढ़ें:आ गया राशिफल बताने वाला गजब स्मार्टफोन, मिलेगा 50MP का सेल्फी कैमरा

वीवो X300 प्रो की बात करें, तो इस फोन में कंपनी 120Hz के रिफ्रेश रेट HDR10+ और डॉल्बी विजन सपोर्ट के साथ 6.78 इंच का 8T LTPO डिस्प्ले दे रही है। फोन में दी गई बैटरी 6510mAh की है। यह बैटरी भी 90 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। इसमें 200 मेगापिक्सल के सैमसंग HPB टेलिफोटो सेंसर के साथ एक 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और एक 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल लेंस शामिल है। फोन का सेल्फी कैमरा 50 मेगापिक्सल का है।

