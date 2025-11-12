फोन में DSLR जैसे कैमरा, अब भारत में धूम मचाएंगे Vivo X300 सीरीज फोन, कीमत इतनी

संक्षेप: 200 मेगापिक्सेल पावरफुल कैमरे वाला वीवो फोन अब भारत में धूम मचाने के लिए तैयार है। हम बात कर रहे हैं Vivo X300 Series की। वीवो ने बुधवार (12 नवंबर) को घोषणा की कि Vivo X300 जल्द ही भारत में लॉन्च होगा। डिटेल में जानिए फोन की कीमत और खासियत के बारे में सबकुछ…

Wed, 12 Nov 2025 04:00 PM

200 मेगापिक्सेल पावरफुल कैमरे वाला वीवो फोन अब भारत में धूम मचाने के लिए तैयार है। हम बात कर रहे हैं Vivo X300 Series की। वीवो ने बुधवार (12 नवंबर) को घोषणा की कि Vivo X300 जल्द ही भारत में लॉन्च होगा। बता दें कि, वीवो ने 30 अक्टूबर को यूरोप में Vivo X300 और Vivo X300 Pro को लॉन्च किया है, और अब कंपनी इन्हें भारत में लाने की तैयारी में है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक इन फोन्स के भारत में लॉन्च की सटीक तारीख की घोषणा नहीं की है। ग्लोबल वेरिएंट फ्लैगशिप 3nm ऑक्टा-कोर मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9500 चिपसेट पर काम करते हैं। दोनों फोन्स में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है। प्रो मॉडल में 50-मेगापिक्सेल का प्राइमरी कैमरा, 50-मेगापिक्सेल का अल्ट्रावाइड कैमरा और 100x तक डिजिटल जूम वाला 200-मेगापिक्सेल का पेरिस्कोप कैमरा है।

अब भारत में डेब्यू करेंगे Vivo X300 Series फोन एक्स पर एक पोस्ट में, वीवो ने घोषणा की कि उसकी फ्लैगशिप Vivo X300 सीरीज जल्द ही भारत में लॉन्च होगी। फोन की अन्य डिटेल, जैसे कि फीचर्स और लॉन्च की सटीक तारीख, अभी सामने नहीं आई है। हालांकि, हाल ही में खबर आई थी कि यह दिसंबर के पहले हफ्ते में देश में लॉन्च होगी। इसके अलावा, इस लाइनअप के लिए एक डेडिकेटेड माइक्रोसाइट अब फ्लिपकार्ट पर लाइव हो गई है, जिससे पता चलता है कि यह ई-कॉमर्स वेबसाइट के जरिए देश में उपलब्ध होगी। कंपनी ने इसे सबसे पहले चीन में 13 अक्टूबर को और बाद में 30 अक्टूबर को चुनिंदा वैश्विक बाजारों में लॉन्च किया था।

कंपनी ने एक्स पर दी जानकारी

चीन में इतनी है फोन की कीमत भारत में इसकी कीमत अभी गुप्त रखी गई है, लेकिन कंपेरिजन के लिए अन्य देशों में इसकी कीमतों पर नजर डाली जा सकती है। चीन में, Vivo X300 की कीमत बेस 12GB+256GB वेरिएंट के लिए 4,399 युआन (लगभग 54,700 रुपये), 16GB+256GB वेरिएंट के लिए 4,699 युआन (लगभग 58,400 रुपये), 12GB+512GB वेरिएंट के लिए 4,999 युआन (लगभग 62,100 रुपये), 16GB+512GB वेरिएंट के लिए 5,299 युआन (लगभग 65,900 रुपये) और 16GB+1TB वेरिएंट के लिए 5,799 युआन (लगभग 72,900 रुपये) थी।

इस अलावा, लॉन्च के समय Vivo X300 Pro की कीमत बेस 12GB+256GB वेरिएंट के लिए 5,299 युआन (लगभग 65,900 रुपये), 16GB+512GB वेरिएंट के लिए 5,999 युआन (लगभग 74,600 रुपये) और 16GB+1TB वेरिएंट के लिए 6,699 युआन (लगभग 83,300 रुपये) थी।

भारत के लिए स्पेशल रेड कलर वेरिएंट प्रो मॉडल चीन में वाइल्डरनेस ब्राउन, सिंपल व्हाइट, फ्री ब्लू और प्योर ब्लैक जैसे कलर्स में उपलब्ध है, जबकि स्टैंडर्ड मॉडल फ्री ब्लू, कम्फर्टेबल पर्पल, प्योर ब्लैक और लकी जैसे कलर्स में उपलब्ध है। दिलचस्प बात यह है कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट में बताया गया है कि वीवो X300 को भारत में स्पेशल रेड कलर में भी लॉन्च किया जाएगा।

वीवो X300 सीरीज की खासियत स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो, Vivo X300 और Vivo X300 Pro के चीनी और ग्लोबल वेरिएंट एक जैसे हैं। प्रो मॉडल में 6.78-इंच 1.5K (2,800x1,260 पिक्सेल) फ्लैट BOE Q10+ LTPO OLED डिस्प्ले है जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज और सर्कुलर पोलराइजेशन 2.0 है। फोन मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9500 चिपसेट से लैस है जो 16GB तक LPDDR5x रैम और 1TB तक UFS 4.1 ऑनबोर्ड स्टोरेज के साथ आता है। फोटोग्राफी के लिए, इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है जिसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन (OIS) के साथ 50-मेगापिक्सेल का मेन कैमरा, 50-मेगापिक्सेल का अल्ट्रावाइड कैमरा और OIS के साथ 200-मेगापिक्सेल का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा है।