Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़vivo x300 series featuring 200mp camera and up to 6510mah battery launched
Vivo लाया 200MP के कैमरा वाले दो जबर्दस्त फोन, मिलेगी 6510mAh तक की बैटरी

Vivo लाया 200MP के कैमरा वाले दो जबर्दस्त फोन, मिलेगी 6510mAh तक की बैटरी

संक्षेप:

वीवो ने इंडियन मार्केट में अपनी Vivo X300 सीरीज को लॉन्च कर दिया है। कंपनी के नए फोन 200 मेगापिक्सल के कैमरा से लैस है। इनमें आपको 6510mAh तक की बैटरी मिलेगी। इन फोन की सेल 10 दिसंबर से शुरू होगी। आइए जानते हैं डीटेल।

Tue, 2 Dec 2025 01:38 PMKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Vivo X300 FE

Vivo X300 FE

  • checkBlack
  • check12GB / 16GB RAM
  • check256GB / 512GB Storage

₹54999

और जाने

OPPO Reno 14 Pro

OPPO Reno 14 Pro

  • checkblack
  • check12 GB RAM
  • check256 GB / 512 GB Storage
amazon-logo

₹51999

खरीदिये

discount

9% OFF

OnePlus 13s

OnePlus 13s

  • checkBlack Velvet
  • check16GB RAM
  • check1TB Storage
amazon-logo

₹52998

₹57999

खरीदिये

Xiaomi 15

Xiaomi 15

  • check12 GB RAM
  • check512 GB Storage
  • check6.36 inches Display Size
amazon-logo

₹64998

खरीदिये

Google Pixel 8A

Google Pixel 8A

  • checkAloe
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage

₹52999

और जाने

वीवो ने इंडियन मार्केट में अपनी Vivo X300 सीरीज को लॉन्च कर दिया है। कंपनी की इस सीरीज में दो फोन- Vivo X300 और Vivo X300 Pro आते हैं। वीवो X300 तीन वेरिएंट- 12जीबी + 256जीबी, 12जीबी + 512जीबी और 16जीबी + 512जीबी में आता है। फोन के बेस वेरिएंट की कीमत 75999 रुपये और मिड वेरिएंट की कीमत 81999 रुपये है। वहीं, फोन के टॉप-एंड वेरिएंट के लिए आपको 85999 रुपये खर्च करने होंगे।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Vivo X300 FE

Vivo X300 FE

  • checkBlack
  • check12GB / 16GB RAM
  • check256GB / 512GB Storage

₹54999

और जाने

OPPO Reno 14 Pro

OPPO Reno 14 Pro

  • checkblack
  • check12 GB RAM
  • check256 GB / 512 GB Storage
amazon-logo

₹51999

खरीदिये

discount

9% OFF

OnePlus 13s

OnePlus 13s

  • checkBlack Velvet
  • check16GB RAM
  • check1TB Storage
amazon-logo

₹52998

₹57999

खरीदिये

Xiaomi 15

Xiaomi 15

  • check12 GB RAM
  • check512 GB Storage
  • check6.36 inches Display Size
amazon-logo

₹64998

खरीदिये

Google Pixel 8A

Google Pixel 8A

  • checkAloe
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage

₹52999

और जाने

सीरीज के प्रो वेरिएंट यानी X300 प्रो को कंपनी ने 16जीबी रैम और 512जीबी के इंटरनल स्टोरेज के साथ लॉन्च किया है। इसकी कीमत 1,09,999 रुपये है। वीवो X300 सीरीज की प्री-बुकिंग आज से शुरू हो गई है। सेल के लिए वीवो के ये नए फोन 10 दिसंबर से उपलब्ध होंगे। वीवो ने शानदार फोटोग्राफी एक्सपीरियंस के लिए ZEISS 2.35x टेलिफोटो एक्सटेंडर किट भी लॉन्च किया है। इसकी कीमत 18999 रुपये है।

वीवो X300 के फीचर और स्पेसिफिकेशन

कंपनी इस फोन में 6.31 इंच का 1.5K LTPO AMOLED डिस्प्ले ऑफर कर रही है। यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इसका पीक ब्राइटनेस लेवल 4500 निट्स का है। फोन 16जीबी तक की LPDDR5X रैम और 512जीबी के UFS 4.1 स्टोरेज के साथ आता है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में आपको डाइमेंसिटी 9500 चिपसेट मिलेगा। फोन का मेन कैमरा 200 मेगापिक्सल का है। इसके अलावा इस फोन में कंपनी 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल लेंस और एक 50 मेगापिक्सल का Sony LYT602 ZEISS APO पेरिस्कोप कैमरा दे रही है।

ये भी पढ़ें:सैमसंग की वेबसाइट पर फिर से तगड़ा ऑफर, ₹2 हजार सस्ता हुआ 8GB रैम वाला फोन

सेल्फी के लिए इसमें 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। फोन की बैटरी 6040mAh की है। यह बैटरी 90 वॉट की फास्ट चार्जिंग और 40 वॉट की वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करती है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए इसमें इन-डिस्प्ले अल्ट्रोसोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। ओएस की बात करें, तो यह फोन ऐंड्रॉयड 16 पर बेस्ड OriginOS 6 पर काम करता है। फोन IP68 + IP69 वॉटरप्रूफ रेटिंग के साथ आता है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Vivo X300 Pro 5G

Vivo X300 Pro 5G

  • checkFreedom Blue
  • check12GB/16GB RAM
  • checkNo Storage

₹99999

और जाने

Oppo Find X9 Pro 5G

Oppo Find X9 Pro 5G

  • checkTitanium Charcoal
  • check16GB RAM
  • check512GB Storage
amazon-logo

₹109999

खरीदिये

discount

8% OFF

Apple iPhone Air

Apple iPhone Air

  • checkSpace Black
  • check256GB/512GB/1TB Storage
  • check6.5 inch Display Size
amazon-logo

₹109990

₹119900

खरीदिये

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

  • checkclassic black and lavender
  • check8GB RAM
  • check128GB Storage
amazon-logo

₹89999

खरीदिये

discount

16% OFF

Samsung Galaxy S25 edge

Samsung Galaxy S25 edge

  • check12 GB RAM
  • check256 GB Storage
  • check6.7 inches Display Size
amazon-logo

₹101999

₹121999

खरीदिये

वीवो X300 प्रो के फीचर और स्पेसिफिकेशन

कंपनी इस फोन में 6.78 इंच का डिस्प्ले दे रही है। यह 1.5K LTPO AMOLED डिस्प्ले 120Hz तक के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इस डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस लेवल 4500 निट्स का है। यह फोन आर्मर ग्लास प्रोटेक्शन के साथ आता है। फोन 16जीबी LPDDR5X रैम और 512जीबी UFS 4.1 स्टोरेज से लैस है। इसमें डाइमेंसिटी 9500 प्रोसेसर दिया गया है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 50 मेगापिक्सल के मेन कैमरा के साथ एक 50 मेगापिक्ल का अल्ट्रावाइड ऐंगल कैमरा और एक 200 मेगापिक्सल का Samsung HPB ZEISS APO पेरिस्कोप टेलिफोटो कैमरा दिया गया है।

ये भी पढ़ें:जियो और एयरटेल के किफायती प्लान, 35100 रुपये तक का फायदा, ओटीटी भी फ्री

सेल्फी के लिए कंपनी इस फोन में 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा ऑफर कर रही है। फोन की बैटरी 6510mAh की है। यह बैटरी 90 वॉट की फास्ट चार्जिंग और 40 वॉट की वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करती है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए आपको इस फोन में इन-डिस्प्ले अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। फोन ऐंड्रॉयड 16 पर बेस्ड Origin OS 6 पर काम करता है। यह फोन भी IP68 + IP69 डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंट रेटिंग के साथ आता है।

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Smartphone Gadgets Hindi News Vivo

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।