अब भारत में धूम मचाएंगे ये वीवो फोन, मिलेगी DSLR जैसे फोटो क्वालिटी, इसमें 200MP कैमरा

संक्षेप: अब Vivo के पावरफुल स्मार्टफोन भारत में धूम मचाने आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं Vivo X300 Pro और Vivo X300 की। वीवो ने इस महीने की शुरुआत में चीन में X300 प्रो और X300 को लॉन्च किया है और अब ये फोन भारत में डेब्यू करने के लिए तैयार हैं।

Thu, 23 Oct 2025 06:29 PMArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
अब Vivo के पावरफुल स्मार्टफोन भारत में धूम मचाने आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं Vivo X300 Pro और Vivo X300 की। वीवो ने इस महीने की शुरुआत में चीन में X300 प्रो और X300 को लॉन्च किया है, और हाल ही में इन स्मार्टफोन्स को यूएई की TDRA सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर लिस्ट किया गया है, जिससे इनके जल्द ही ग्लोबल लॉन्च होने का हिंट मिलता है। दोनों मॉडल कथित तौर पर भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) डेटाबेस पर भी दिखाई दिए हैं, जिससे हिंट मिलता है कि इनका भारत में लॉन्च जल्द ही हो सकता है। उम्मीद है कि वीवो जल्द ही आधिकारिक लॉन्च की तारीख का खुलासा करेगा, और अब एक टिप्स्टर ने इनके लॉन्च की संभावित तारीख हिंट दिया है। भारतीय वर्जन के ज्यादातर स्पेसिफिकेशन उनके चीनी वर्जन जैसे ही होने की संभावना है।

Vivo X300 Pro, Vivo X300 की इंडिया लॉन्च डेट

स्मार्टप्रिक्स ने अपनी रिपोर्ट में टिप्स्टर योगेश बरार के हवाले से बताया कि Vivo X300 सीरीज, जिसमें बेस मॉडल Vivo X300 और X300 Pro शामिल हैं, भारत में दिसंबर के पहले हफ्ते में लॉन्च हो सकते हैं। कंपनी आने वाले हफ्तों में लॉन्च की सटीक तारीख की घोषणा कर सकती है।

हालांकि, कंपनी ने अभी तक भारत में वीवो X300 सीरीज के आने की पुष्टि नहीं की है, लेकिन फोन की हालिया बीआईएस लिस्टिंग देश में इनके जल्द ही लॉन्च होने का हिंट देती है।

वीवो X300 प्रो और स्टैंडर्ड वीवो X300 के भारतीय वेरिएंट के स्पेक्स चीनी वेरिएंट के समान होने की उम्मीद है, हालांकि वीवो बैटरी कैपेसिटी में थोड़ा बदलाव कर सकता है।

अलग-अलग मॉडल की खासियत

ये दोनों फोन चीन में लॉन्च हो चुके हैं। वीवो X300 प्रो में 6510mAh की बैटरी है, जबकि वीवो X300 में 6,040mAh की बैटरी है। दोनों ही 90W वायर्ड और 40W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट के साथ आते हैं। प्रो वेरिएंट में 6.78 इंच का 1.5K BOE Q10+ LTPO OLED डिस्प्ले है जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz और सर्कुलर पोलराइजेशन 2.0 है। यह मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9500 चिपसेट पर चलता है, जो LPDDR5x रैम, UFS 4.1 स्टोरेज और एंड्रॉयड 16 पर बेस्ड ओरिजनओएस 6 के साथ आता है। फोन में अल्ट्रासोनिक इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, IP68 डस्ट और वॉटर रेसिस्टेंस और डुअल स्पीकर शामिल हैं।

इसमें Zeiss द्वारा ट्यून्ड किया गया ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें OIS के साथ 50 मेगापिक्सेल का सोनी LYT-828 मेन सेंसर, 50 मेगापिक्सेल का सैमसंग JN1 अल्ट्रावाइड लेंस और OIS के साथ 200 मेगापिक्सेल का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस शामिल है, जो V3+ और Vs1 इमेजिंग चिप्स से लैस है। स्टैंडर्ड वीवो X300 में भी यही चिपसेट और ओएस है, लेकिन इसमें छोटा 6.31-इंच का 1.5K OLED डिस्प्ले और 200 मेगापिक्सेल का सैमसंग HPB मेन सेंसर, 50 मेगापिक्सेल का अल्ट्रावाइड लेंस और 50 मेगापिक्सेल का सोनी LYT-602 पेरिस्कोप सेंसर वाला एक अलग कैमरा सेटअप है। दोनों ही फोन में 50 मेगापिक्सेल का फ्रंट कैमरा है।

