Vivo के 200MP कैमरा फोन पर पूरे 11 हजार रुपये की छूट, फिर नहीं मिलेगा मौका

संक्षेप: वीवो का 200MP कैमरा सेटअप वाला प्रीमियम स्मार्टफोन Vivo X300 Pro 5G ग्राहकों को सस्ते में खरीदने का मौका Amazon पर मिल रहा है। इस डिवाइस पर 11,000 रुपये की छूट मिल सकती है।

Dec 17, 2025 10:30 am IST

चाइनीज स्मार्टफोन मेकर Vivo के कैमरा स्मार्टफोन फ्लैगशिप परफॉर्मेंस के अलावा कैमरा आउटपुट में iPhone और Samsung Galaxy तक को टक्कर देते हैं। ब्रैंड का सबसे धांसू कैमरा वाला डिवाइस Vivo X300 Pro अब सबसे बड़े डिस्काउंट पर खरीदने का मौका मिल रहा है। बैंक ऑफर के अलावा ग्राहक एक्सचेंज डिस्काउंट का फायदा भी ले सकते हैं। आइए आपको इस डील के बारे में विस्तार से बताते हैं।

Vivo X300 Pro 5G ब्रैंड का सबसे पावरफुल कैमरा डिवाइस और फ्लैगशिप फोन है। इसमें 200MP ZEISS मेन कैमरा सेटअप के अलावा 4K 120fps Dolby Vision वीडियो सपोर्ट मिलता है। साथ ही यह फोन 6150mAh क्षमता वाली बड़ी बैटरी के साथ आता है। कंपनी ने इसे 90W FlashCharge का सपोर्ट भी दिया है। वहीं, Google Gemini के साथ इसमें कई AI फीचर्स भी मिलते हैं।

ऑफर्स के साथ सस्ते में Vivo X300 Pro 5G ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon पर Vivo X300 Pro 5G के 16GB रैम और 512GB स्टोरेज वाले मॉडल को 1,09,999 रुपये कीमत पर लिस्ट किया गया है। ग्राहकों को यह फोन खरीदते वक्त ICICI बैंक, HDFC बैंक या फिर Axis बैंक के क्रेडिट कार्ड्स से भुगतान करने की स्थिति में 11 हजार रुपये का फ्लैट डिस्काउंट दिया जा रहा है। ग्राहक कैशबैक और नो-कॉस्ट EMI का फायदा भी ले सकते हैं।

ड्यून गोल्ड और एलीट ब्लैक कलर ऑप्शंस में उपलब्ध फोन के लिए पुराना फोन एक्सचेंज करें तो 55,250 रुपये तक का अधिकतम डिस्काउंट मिल सकता है। एक्सचेंज डिस्काउंट की वैल्यू पुराने फोन के मॉडल और उसकी कंडीशन पर निर्भर करती है।