Vivo के 200MP कैमरा फोन पर पूरे 11 हजार रुपये की छूट, फिर नहीं मिलेगा मौका

Vivo के 200MP कैमरा फोन पर पूरे 11 हजार रुपये की छूट, फिर नहीं मिलेगा मौका

संक्षेप:

वीवो का 200MP कैमरा सेटअप वाला प्रीमियम स्मार्टफोन Vivo X300 Pro 5G ग्राहकों को सस्ते में खरीदने का मौका Amazon पर मिल रहा है। इस डिवाइस पर 11,000 रुपये की छूट मिल सकती है। 

Dec 17, 2025 10:30 am ISTPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
चाइनीज स्मार्टफोन मेकर Vivo के कैमरा स्मार्टफोन फ्लैगशिप परफॉर्मेंस के अलावा कैमरा आउटपुट में iPhone और Samsung Galaxy तक को टक्कर देते हैं। ब्रैंड का सबसे धांसू कैमरा वाला डिवाइस Vivo X300 Pro अब सबसे बड़े डिस्काउंट पर खरीदने का मौका मिल रहा है। बैंक ऑफर के अलावा ग्राहक एक्सचेंज डिस्काउंट का फायदा भी ले सकते हैं। आइए आपको इस डील के बारे में विस्तार से बताते हैं।

Vivo X300 Pro 5G ब्रैंड का सबसे पावरफुल कैमरा डिवाइस और फ्लैगशिप फोन है। इसमें 200MP ZEISS मेन कैमरा सेटअप के अलावा 4K 120fps Dolby Vision वीडियो सपोर्ट मिलता है। साथ ही यह फोन 6150mAh क्षमता वाली बड़ी बैटरी के साथ आता है। कंपनी ने इसे 90W FlashCharge का सपोर्ट भी दिया है। वहीं, Google Gemini के साथ इसमें कई AI फीचर्स भी मिलते हैं।

ये भी पढ़ें:₹15 हजार से कम में साल 2025 के बेस्ट स्मार्टफोन! लिस्ट में Samsung, Motorola सब

ऑफर्स के साथ सस्ते में Vivo X300 Pro 5G

ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon पर Vivo X300 Pro 5G के 16GB रैम और 512GB स्टोरेज वाले मॉडल को 1,09,999 रुपये कीमत पर लिस्ट किया गया है। ग्राहकों को यह फोन खरीदते वक्त ICICI बैंक, HDFC बैंक या फिर Axis बैंक के क्रेडिट कार्ड्स से भुगतान करने की स्थिति में 11 हजार रुपये का फ्लैट डिस्काउंट दिया जा रहा है। ग्राहक कैशबैक और नो-कॉस्ट EMI का फायदा भी ले सकते हैं।

ड्यून गोल्ड और एलीट ब्लैक कलर ऑप्शंस में उपलब्ध फोन के लिए पुराना फोन एक्सचेंज करें तो 55,250 रुपये तक का अधिकतम डिस्काउंट मिल सकता है। एक्सचेंज डिस्काउंट की वैल्यू पुराने फोन के मॉडल और उसकी कंडीशन पर निर्भर करती है।

ये भी पढ़ें:साल 2025 में सबसे ज्यादा डाउनलोड किए गए ये ऐप्स, Apple ने कर दिया खुलासा

ऐसे हैं Vivo X300 Pro 5G के स्पेसिफिकेशंस

वीवो फोन में 6.78 इंच का AMOLED फ्लैट डिस्प्ले दिया गया है और धांसू परफॉर्मेंस के लिए MediaTek Dimensity 9500 प्रोसेसर इसका हिस्सा है। डिवाइस के बैक पैनल पर मेन कैमरा सेटअप में 50MP ZEISS गिंबल सेंसर के अलावा 200MP ZEISS APO टेलीफोटो कैमरा और 50MP अल्ट्रावाइड कैमरा लेंस मिलते हैं। 50MP सेल्फी कैमरा वाला डिवाइस 6510mAh बैटरी ऑफर करता है, जिसे 90W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
