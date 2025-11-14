लाल कलर में 200MP कैमरे वाला फोन, भारत में मचाएगा धूम, वीडियो में देखें पूरा लुक

संक्षेप: Vivo X300 series, जिसमें Vivo X300 Pro और Vivo X300 शामिल हैं, चीन और वैश्विक बाजारों में लॉन्च होने के बाद अब जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाली है। अब, कंपनी ने टीज किया है कि स्टैंडर्ड वीवो X300 रेड कलर में उपलब्ध होगा।

Fri, 14 Nov 2025 07:45 PM

Vivo X300 series, जिसमें Vivo X300 Pro और Vivo X300 शामिल हैं, चीन और वैश्विक बाजारों में लॉन्च होने के बाद अब जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाली है। अब, कंपनी ने टीज किया है कि स्टैंडर्ड वीवो X300 रेड कलर में उपलब्ध होगा। पिछली रिपोर्ट्स से पता चलता है कि यह स्पेशल कलर ऑप्शन भारत के लिए एक्सक्लूसिव होगा। इसके अलावा, कंपनी ने अपकमिंग फ्लैगशिप फोन के भारतीय वेरिएंट के कुछ खास स्पेसिफिकेशन्स को भी कंफर्म कर दिया है। दोनों फोन, अपने चीनी और ग्लोबल वर्जन की तरह, लेटेस्ट मीडियाटेक चिपसेट से लैस होंगे।

Vivo X300 Series के कलर्स और स्पेसिफिकेशन्स (संभावित) एक्स पर एक पोस्ट में, कंपनी ने वीवो X300 सीरीज के लिए रेड कलर वेरिएंट की उपलब्धता की जानकारी दी है। वीवो इंडिया वेबसाइट पर माइक्रोसाइट से कंफर्म होता है कि कम से कम वीवो X300 वाला मॉडल रेड कलर में उपलब्ध होगा। हाल ही में, एक रिपोर्ट में बताया गया था कि यह कलर केवल भारत के लिए ही होगा।

यहां देखें कंपनी का वीडियो टीजर

इसके अलावा, माइक्रोसाइट से अपकमिंग वीवो X300 प्रो और वीवो X300 के प्रमुख स्पेसिफिकेशन, जैसे चिपसेट और कैमरे, का खुलासा होता है। ये फीचर्स फोन के ग्लोबल वेरिएंट जैसे ही लगते हैं, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया था।

भारत में, वीवो X300 सीरीज 3nm मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9500 चिपसेट से लैस होगी, जिसे प्रो इमेजिंग VS1 चिप और V3+ इमेजिंग चिप के साथ जोड़ा जाएगा। ये दोनों ही फोन एंड्रॉयड 16 पर बेस्ड ओरिजिनओएस 6 पर चलेंगे।

फोन में 200 मेगापिक्सेल का पावरफुल कैमरा कैमरे की बात करें तो, भारत में Vivo X300 Pro, जीस द्वारा ट्यून्ड किए गए ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप से लैस होगा। इसमें 50-मेगापिक्सेल (f/1.57) सोनी LYT-828 प्राइमरी कैमरा, 50-मेगापिक्सेल (f/2.0) सैमसंग JN1 अल्ट्रावाइड कैमरा और 200-मेगापिक्सेल (f/2.67) HPB APO टेलीफोटो कैमरा होगा। आगे की तरफ, इसमें 50-मेगापिक्सेल (f/2.0) सैमसंग JN1 सेल्फी कैमरा होगा, जो होल-पंच कटआउट में लगा होगा।