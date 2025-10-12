Hindustan Hindi News
लॉन्च से पहले सामने आए वीवो के नए फोन के स्पेसिफिकेशन, मिलेगा 200MP कैमरा

वीवो X300 के सारे फीचर और स्पेसिफिकेशन लॉन्च से पहले लीक हो गए हैं। लीक के अनुसार यह फोन 200 मेगापिक्सल के मेन कैमरा के साथ आएगा। इसमें आपको 6040mAh की बैटरी देखने को मिल सकती है। फोन का प्रोसेसर भी शानदार है।

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानSun, 12 Oct 2025 07:54 AM
वीवो अपनी नई स्मार्टफोन सीरीज- Vivo X300 Series को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। इस सीरीज के फोन चीन में 13 अक्टूबर को लॉन्च होने वाले हैं। लॉन्च से पहले इस सीरीज के बेस वेरिएंट यानी वीवो X300 के फीचर लीक हो गए हैं। चाइना टेलिकॉम लिस्टिंग के अनुसार वीवो का यह फोन 6040mAh की बैटरी के साथ आएगा। फोन में आपको 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिलेगा। इसके अलावा यह फोन दमदार प्रोसेसर से भी लैस होगा। आइए डीटेल में जानते हैं कि कंपनी का यह फोन किन फीचर्स के साथ आएगा।

इन फीचर्स के साथ आ सकता है फोन

रिपोर्ट के अनुसार वीवो के इस फोन का मॉडल नंबर V2509A है। यह एक कॉम्पैक्ट फोन होगा और इसके डाइमेंशन 150.57 x 71.92 x 7.95mm हैं। फोन 190 ग्राम का होगा। इसे कंपनी चार कलर ऑप्शन- फ्रीडम ब्लू, लेजर पर्पल, लकी कलर और प्योर ब्लैक में लॉन्च करने वाली है।

फोन में आपको 6.31 इंच का BOE Q10+ OLED डिस्प्ले मिलेगा। 1.5K रेजॉलूशन वाले इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz का है। फोन 16जीबी तक की रैम और 1टीबी तक के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में आएगा। प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी डाइमेंसिटी 9500 चिपसेट देने वाली है। फोटोग्राफी के लिए वीवो X300 में आपको 200 मेगापिक्सल के मेन कैमरा के साथ एक 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल लेंस और एक 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलिफोटो कैमरा मिलेगा। वहीं, सेल्फी के लिए कंपनी इसमें 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देने वाली है।

लीक के अनुसार फोन की बैटरी 6040mAh की होगी। यह बैटरी 90 वॉट की वायर्ड और 40 वॉट की वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। ओएस की बात करें, तो यह फोन ऐंड्रॉयड 16 पर बेस्ड OriginOS 6 पर काम करेगा। फोन में कंपनी IP68 रेटिंग भी देने वाली है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए आपको इस फोन में अल्ट्रासोनिक इन-स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा।

