Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

90W फास्ट चार्जिंग और धाकड़ कैमरा के साथ आ रहा है Vivo X300 FE, मार्च में हो सकता है लॉन्च

Feb 16, 2026 01:33 pm ISTPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

ग्राहकों को Vivo का नया फोन Vivo X300 FE के साथ खरीदने का मौका अगले महीने मिल सकता है। इस डिवाइस को अब TUV सर्टिफिकेशन प्लेटफॉर्म पर देखा गया है। 

90W फास्ट चार्जिंग और धाकड़ कैमरा के साथ आ रहा है Vivo X300 FE, मार्च में हो सकता है लॉन्च

पिछले साल दिसंबर में Vivo ने ग्लोबल मार्केट में Vivo X300 और Vivo X300 Pro को लॉन्च किया था। अब इसी सीरीज का एक नया कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप वेरिएंट- Vivo X300 FE सर्टिफिकेशन वेबसाइट्स पर दिखा है। नई जानकारी के मुताबिक यह डिवाइस TUV सर्टिफिकेशन पर 90W चार्जर के साथ स्पॉट हुआ है, जिससे इसका लॉन्च बेहद करीब होने के संकेत मिल रहे हैं।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Vivo X300 FE

Vivo X300 FE

  • checkBlack
  • check12GB / 16GB RAM
  • check256GB / 512GB Storage

₹54999

और जाने

discount

8% OFF

Oppo Reno 15 5G

Oppo Reno 15 5G

  • check8GB/12GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
  • check6.59-inch Display Size
amazon-logo

₹45999

₹49999

खरीदिये

Realme 16 Pro Plus 5G

Realme 16 Pro Plus 5G

  • check8GB/128GB RAM
  • check12GB / 256GB Storage
  • check6.78-inch Display Size
flipkart-logo

₹45999

खरीदिये

discount

13% OFF

OnePlus 15R Ace Edition

OnePlus 15R Ace Edition

  • check12GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.83-inch Display Size
amazon-logo

₹47999

₹54999

खरीदिये

discount

12% OFF

OnePlus 13s

OnePlus 13s

  • checkBlack Velvet
  • check16GB RAM
  • check1TB Storage
amazon-logo

₹50999

₹57999

खरीदिये

Vivo X300 FE हाल ही में IMDA सर्टिफिकेशन साइट पर दिखाई दिया, जहां इसमें NFC सपोर्ट मिलने की पुष्टि हुई है। हालांकि यहां स्पेसिफिकेशन की पूरी जानकारी सामने नहीं आई है लेकिन यह साफ हो गया है कि फोन कनेक्टिविटी के मामले में प्रीमियम फीचर्स के साथ आएगा।

ये भी पढ़ें:Samsung का सबसे पावरफुल फोन! Galaxy S26 Ultra के फीचर्स का हुआ खुलासा

90W फास्ट चार्जिंग के साथ आएगा फोन

सबसे बड़ा खुलासा TUV लिस्टिंग से हुआ है। यहां इस स्मार्टफोन के साथ 90W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट की पुष्टि हुई है। यह वही चार्जिंग स्पीड है जो हाल ही में चीन में लॉन्च हुए Vivo S50 Pro Mini में भी दी गई है। इससे यह कयास और मजबूत हुआ है कि X300 FE असल में S50 Pro Mini का रीब्रैंडेड वर्जन हो सकता है, जिसे चीन से बाहर के मार्केट्स के लिए पेश किया जाएगा।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Vivo S50 Pro Mini

Vivo S50 Pro Mini

  • check12GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.31-inch Display Size

₹41990

और जाने

Realme 16 Pro 5G

Realme 16 Pro 5G

  • check8GB RAM
  • check128GB Storage
  • check6.78 inch Display Size
flipkart-logo

₹36999

खरीदिये

discount

2% OFF

Oppo Reno 14 5G

Oppo Reno 14 5G

  • check12 GB RAM
  • check256 GB Storage
  • check6.59 inches Display Size
flipkart-logo

₹41999

₹42999

खरीदिये

discount

21% OFF

Realme P4 Power 5G

Realme P4 Power 5G

  • checkTransSilver
  • check8Gb RAM
  • check128 GB / 256 GB Storage
flipkart-logo

₹25999

₹32999

खरीदिये

discount

9% OFF

Oppo Reno 15 Pro 5G

Oppo Reno 15 Pro 5G

  • check12GB RAM
  • check256GB / 512GB Storage
  • check6.78-inch Display Size
amazon-logo

₹67999

₹74999

खरीदिये

Vivo पहले भी ऐसी स्ट्रेटजी अपना चुका है। कंपनी ने चीन के S30 Pro Mini को ग्लोबल मार्केट में X200 FE नाम से उतारा था। ऐसे में इस बार भी वही फॉर्मूला दोहराया जा सकता है।

ये भी पढ़ें:नया खरीदने से पहले रुको! Samsung से Vivo तक, फरवरी में आ रहे हैं ये फोन

ऐसे हैं नए फोन के संभावित स्पेसिफिकेशंस

लीक्स और रिपोर्ट्स की मानें तो Vivo X300 FE में 6.31 इंच का LTPO AMOLED डिस्प्ले मिल सकता है, जो 1.5K रेजॉल्यूशन, 120Hz रिफ्रेश रेट और 5000nits तक की पीक ब्राइटनेस सपोर्ट करेगा। कॉम्पैक्ट साइज के बावजूद यह स्क्रीन क्वालिटी और ब्राइटनेस के मामले में फ्लैगशिप लेवल की हो सकती है। डिवाइस का कैमरा सेक्शन भी काफी दमदार बताया जा रहा है। फ्रंट में 50MP का सेल्फी कैमरा मिल सकता है। वहीं पीछे की तरफ OIS सपोर्ट के साथ 50MP का प्राइमरी सेंसर, 8MP का अल्ट्रा-वाइड लेंस और 50MP का पेरीस्कोप टेलीफोटो कैमरा दिया जा सकता है, जो बेहतर जूम फोटोग्राफी में मदद करेगा।

परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेट दिए जाने की संभावना है। साथ में LPDDR5x RAM और UFS 4.1 स्टोरेज मिल सकता है, जिससे मल्टीटास्किंग और डाटा स्पीड दोनों बेहतर होंगे। सॉफ्टवेयर के तौर पर यह फोन Android 17 पर आधारित OriginOS 6 के साथ आ सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार इसमें 6500mAh की बड़ी बैटरी दी जा सकती है, जो 90W वायर्ड और 40W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करेगी। यानी पावर और चार्जिंग दोनों में यह डिवाइस प्रीमियम सेगमेंट को टक्कर दे सकता है।

ये भी पढ़ें:Vivo X200T रिव्यू: पावरफुल कैमरा वाला फ्लैगशिप-किलर स्मार्टफोन

अगले महीने आ सकता है यह स्मार्टफोन

कई सर्टिफिकेशंस पूरे होने के बाद माना जा रहा है कि Vivo X300 FE का लॉन्च मार्च में हो सकता है। हालांकि कंपनी की ओर से अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari

प्राणेश तिवारी पिछले चार साल से लाइव हिन्दुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर टेक्नोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश, आठ साल से ज्यादा वक्त से साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया को शब्दों में ढाल रहे हैं। गैजेट्स इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) उनकी एक्सपर्टीज हैं, जहां वह मुश्किल टेक्नोलॉजी को सरल और असरदार भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। लेटेस्ट गैजेट्स रिव्यू करना और नए ऐप्स पर वक्त बिताना उन्हें जॉब का पसंदीदा हिस्सा लगता है।
करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से करने वाले प्राणेश ने न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में भी भूमिका निभाई। लॉकडाउन में 'सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां' लघुकथा संग्रह भी लिखा। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड से सम्मानित प्राणेश ने स्मार्टफोन, AI, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन जैसे विषयों पर गहराई से तथ्यात्मक रिपोर्टिंग की है। काम के अलावा उन्हें लिखना और सफर करना पसंद है, दोनों ही उनके लिए दुनिया को समझने और कहानियों में बदलने का जरिया हैं।

और पढ़ें
Vivo Vivo Phone Vivo Mobile अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

;;;