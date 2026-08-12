Vivo X300 FE का नया 8GB+256GB वेरिएंट लॉन्च, कीमत में भी किया गया बदलाव
Vivo X300 FE को अब नए 8GB RAM और 256GB स्टोरेज वेरिएंट में भी पेश किया गया है। इसके साथ ही फोन की कीमत में बदलाव हुआ है, जिससे खरीददारों के पास अब एक नया विकल्प होगा।
स्मार्टफोन मेकर Vivo ने अपने प्रीमियम स्मार्टफोन Vivo X300 FE के लाइनअप को बढ़ाते हुए नया 8GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट पेश किया है। कंपनी का यह कदम उन यूजर्स के लिए खास हो सकता है जो ज्यादा स्टोरेज चाहते हैं, लेकिन 12GB RAM वाले मॉडल के लिए ज्यादा कीमत खर्च नहीं करना चाहते।
सम्बंधित सुझावऔर मोबाइल देखें
Vivo X300 FE को भारत में पहले 12GB RAM और 256GB स्टोरेज कॉन्फिगरेशन के साथ लॉन्च किया गया था। लॉन्च के समय इसकी शुरुआती कीमत 79,999 रुपये थी। हालांकि, हाल में फोन की कीमत में बढ़ोतरी हुई है और अब इसकी शुरुआती कीमत 89,999 रुपये हो गई है।
नया 8GB+256GB वेरिएंट क्यों है खास?
नया 8GB+256GB मॉडल Vivo X300 FE को खरीदने वाले ग्राहकों के लिए एक नया ऑप्शन लेकर आया है। इसमें 12GB मॉडल की तुलना में RAM कम है, लेकिन स्टोरेज कैपेसिटी 256GB ही रखी गई है। ऐसे में जिन यूजर्स को बड़ी संख्या में फोटो, वीडियो और ऐप्स स्टोर करने हैं, उनके लिए यह कॉन्फिगरेशन ज्यादा काम का साबित हो सकता है।
हाल ही में बढ़ी फोन की कीमत
Vivo X300 FE को कंपनी ने कॉम्पैक्ट प्रीमियम स्मार्टफोन के तौर पर पेश किया है। फोन में हाई-एंड हार्डवेयर के साथ कैमरा पर भी खास फोकस देखने को मिलता है। इसकी सबसे बड़ी खासियतों में कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर, प्रीमियम डिजाइन और कैमरा सिस्टम शामिल हैं।
सम्बंधित सुझावऔर मोबाइल देखें
फोन के मौजूदा 12GB+256GB मॉडल की कीमत में हाल ही में 3,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, 10 अगस्त से नई कीमत लागू हुई और इस बदलाव के बाद X300 FE की शुरुआती कीमत 89,999 रुपये हो गई।
कीमत में दूसरी बार बढ़ोतरी
Vivo X300 FE की कीमत में यह पहला बदलाव नहीं है। फोन लॉन्च होने के बाद कंपनी इसकी कीमत में पहले भी बढ़ोतरी कर चुकी है। हालिया बढ़ोतरी के बाद डिवाइस की लॉन्च कीमत की तुलना में काफी महंगा हो गया है। कुछ रिपोर्ट्स में दूसरी कीमत बढ़ोतरी के बाद लॉन्च कीमत से कुल अंतर 10,000 रुपये तक पहुंचने की बात कही गई है।
ऐसे में नया 8GB+256GB वेरिएंट दमदार हो जाता है, क्योंकि इससे Vivo के पास X300 FE को अलग कीमत स्तर पर पेश करने का विकल्प मिल सकता है।
किसके लिए बेहतर रहेगा नया मॉडल?
अगर आपका फोकस ज्यादा RAM के बजाय 256GB स्टोरेज, प्रीमियम डिजाइन और कैमरा है, तो 8GB+256GB वेरिएंट एक दमदार विकल्प हो सकता है। वहीं, ज्यादा ऐप्स एक साथ चलाने, हैवी मल्टीटास्किंग और लंबे समय तक फोन इस्तेमाल करने वाले यूजर्स के लिए 12GB RAM वाला मॉडल ज्यादा अच्छा रहेगा।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के
क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के
लिए सरल, सहज और रोचक भाषा में प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया है।
विशेषज्ञता और कार्यशैली
प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।
अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।
चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।