50MP के सेल्फी कैमरे वाला नया वॉटरप्रूफ फोन, बैटरी 6500mAh की, मिलेगी वायरलेस चार्जिंग

वीवो ने अपने स्मार्टफोन्स की रेंज को बढ़ाते हुए X300 सीरीज के नए फोन को लॉन्च किया है। कंपनी के इस लेटेस्ट डिवाइस का नाम - Vivo X300 FE है। यह IP68 + IP69 रेटिंग वाला एक वॉटरप्रूफ फोन है, जिसे कंपनी ने अभी रूस में लॉन्च किया है। इसकी कीमत रूस में 60299 रूबल (करीब 70 हजार रुपये) है। डिजाइन और स्पेसिफिकेशन के मामले में यह फोन दिसंबर 2025 में चीन में लॉन्च हुए Vivo S50 Pro जैसा है। इसमें कंपनी 50 मेगापिक्सल के मेन कैमरा के साथ 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दे रही है। फोन की बैटरी 6500mAh की है, जो 90 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। तो आइए डीटेल में जानते हैं वीवो के इस नए फोन के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स के बारे में।

वीवो X300 FE के फीचर और स्पेसिफिकेशन कंपनी इस फोन में 2640 x 1216 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.31 इंच का 1.5K LTPO AMOLED डिस्प्ले दे रही है। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 120Hz तक के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इस डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस लेवल 5000 निट्स का है। कंपनी का यह लेटेस्ट फोन 12जीबी LPDDR5x रैम और 512जीबी तक के UFS 4.1 स्टोरेज ऑप्शन में आता है। प्रोसेसर के तौर पर कंपनी इस फोन में अड्रीनो 829 जीपीयू के साथ स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 चिपसेट दे रही है।

फोटोग्राफी के लिए फोन में एलईडी फ्लैश के साथ तीन कैमरे दिए गए हैं। इनमें 50 मेगापिक्सल के मेन लेंस के साथ एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल कैमरा और एक एक 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस शामिल है। फोन का मेन कैमरा OIS यानी ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन के साथ आता है। वहीं, सेल्फी के लिए आपको इस फोन में 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। फोन को पावर देने के लिए इसमें 6500mAh की बैटरी दी गई है। यह बैटरी 90 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। खास बात है कि फोन में 40 वॉट की वायरलेस चार्जिंग भी दी गई है।

फोन IP68 + IP69 रेटिंग वाले डस्ट और वॉटर प्रोटेक्शन के साथ आता है। ओएस की बात करें, तो फोन ऐंड्रॉयड 16 पर बेस्ड Origin OS 6 पर काम करता है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए फोन में कंपनी इन-डिस्प्ले अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर ऑफर कर रही है। फोन में दमदार साउंड के लिए स्टीरियो स्पीकर्स के साथ Hi-Res ऑडियो दिया गया है। कंपनी कनेक्टिविटी के लिए फोन में 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 7 802.11 be (2.4GHz + 5GHz), ब्लूटूथ 6.0, जीपीएस (L1 + L5), USB Type-C 2.0 और NFC जैसे ऑप्शन दे रही है। वीवो का यह फोन तीन कलर ऑप्शन- मूनलाइट वाइट, कूल पर्पल और ग्रेफाइट ब्लैक में आता है।