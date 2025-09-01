200MP कैमरे के साथ आएगा Vivo X300, दुनिया का पहला जिसमें इतना शक्तिशाली प्रोसेसर

Vivo X300 सीरीज अक्टूबर में चीन में लॉन्च होने के लिए तैयार है। अब कंपनी ने कंफर्म कर दिया है कि फोन में 200 मेगापिक्सेल का मेन रियर कैमरा होगा। वीवो X300 और X300 प्रो डाइमेंसिटी 9500 चिपसेट से लैस दुनिया के पहले फोन होंगे।

वीवो अक्टूबर में चीन में अपनी फ्लैगशिप Vivo X300 सीरीज से पर्दा उठाने वाला है। ब्रांड ने धीरे-धीरे X300 लाइनअप के बारे में जानकारी शेयर करना शुरू कर दिया है। अब, वीवो के प्रोडक्ट मैनेजर Han Boxiao ने आधिकारिक तौर पर Vivo X300 के प्राइमरी कैमरे की जानकारी दी है। इसके अलावा, टिप्स्टर डिजिटल चैट स्टेशन ने फोन के पेरिस्कोप टेलीफोटो और अल्ट्रा-वाइड कैमरे के बारे में अहम जानकारी शेयर की। कुल मिलाकर फोन में फोटोग्राफी के लिए दमदार कैमरा मिलने वाला है। यह भी कहा जा रहा है कि वीवो X300 और X300 प्रो डाइमेंसिटी 9500 चिपसेट से लैस दुनिया के पहले फोन होंगे। चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर...soni

पावरफुल कैमरे के साथ आएगा Vivo X300 वीवो X300 में 200 मेगापिक्सेल का मेन कैमरा होगा, जो सैमसंग HP9 सेंसर का अपग्रेडेड वर्जन है। इसे HP10 कहने के बजाय, HPB नाम दिया गया है, जहां "B" का मतलब ब्लू है, क्योंकि यह खास तौर पर वीवो ब्रांड के लिए बनाया गया है।

यह 1/1.4-इंच बड़ा सेंसर 23 एमएम 200-मेगापिक्सेल अल्ट्रा-क्लियर आउटपुट के साथ-साथ 50 एमएम 50 मेगापिक्सेल हाई-रिजॉल्यूशन शॉट्स को सपोर्ट करता है, साथ ही CIPA 4.5-लेवल ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन भी प्रदान करता है। क्लैरिटी को और बेहतर बनाने के लिए, मॉड्यूल में ग्लेयर और घोस्टिंग पर बेहतर कंट्रोल के लिए ब्लू ग्लास और Zeiss T* कोटिंग है। यह नया कैमरा सेंसर पिछले साल Vivo X200 में इस्तेमाल किए गए सोनी IMX921 प्राइमरी कैमरे की जगह लेता है।

Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

वीवो X300 पेरिस्कोप, अल्ट्रा-वाइड कैमरा की जानकारी सामने आई एक टिप्स्टर ने बताया कि फोन में 50 मेगापिक्सेल अल्ट्रा-वाइड एंगल कैमरा और 50 मेगापिक्सेल का ही 3X पेरिस्कॉप लेंस मिलेगा। टिप्स्टर डिजिटल चैट स्टेशन के अनुसार, पेरिस्कोप टेलीफोटो के मामले में, वीवो ने सोनी IMX885, एक 1/2-इंच सेंसर, जो 70 एमएम 3X ऑप्टिकल जूम लेंस के साथ जोड़ा गया है, का उपयोग किया है।

यह एक लाइट-फोल्डिंग प्रिज्म स्ट्रक्चर का उपयोग करता है और टेलीफोटो मैक्रो फोटोग्राफी को भी सपोर्ट करता है। इसमें 50-मेगापिक्सेल का अल्ट्रा-वाइड कैमरा है। अफवाह है कि इसमें सैमसंग JN1 या JN5 कैमरा सेंसर हो सकता है।