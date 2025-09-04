DSLR की होगी छुट्टी! आ रहा Vivo का 200MP कैमरे वाला फोन, 50MP का Zeiss फ्रंट कैमरा लो-लाइट में खिचेगा जबर फोटो Vivo X300 and X300 Pro officially confirmed have DSLR like 200MP back camera and 50MP Zeiss front camera phone, Gadgets Hindi News - Hindustan
Vivo X300 and X300 Pro officially confirmed have DSLR like 200MP back camera and 50MP Zeiss front camera phone

DSLR की होगी छुट्टी! आ रहा Vivo का 200MP कैमरे वाला फोन, 50MP का Zeiss फ्रंट कैमरा लो-लाइट में खिचेगा जबर फोटो

Vivo X300 Pro आने वाला है 200MP पेरिस्कोप कैमरा, दुनिया का पहला Dimensity 9500 चिप प्रोसेसर और 7000mAh बैटरी से होगा लैस। जानें इसके फीचर्स, लॉन्च टाइमलाइन और कीमत की डिटेल्स।

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तानThu, 4 Sep 2025 12:00 PM
DSLR की होगी छुट्टी! आ रहा Vivo का 200MP कैमरे वाला फोन, 50MP का Zeiss फ्रंट कैमरा लो-लाइट में खिचेगा जबर फोटो

स्मार्टफोन बाजार में कैमरा क्वालिटी को लेकर जबरदस्त कॉम्पिटिशन चल रहा है। इसी रेस में आगे बढ़ते हुए Vivo अपनी नई X300 Series लॉन्च करने जा रहा है, जिसमें सबसे चर्चित मॉडल होगा Vivo X300 Pro। यह फोन खासकर उन यूजर्स के लिए बनाया गया है, जिन्हें फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी में प्रो-लेवल एक्सपीरियंस चाहिए। Vivo X300 Pro में 200MP का पेरिस्कोप कैमरा दिया जाएगा, जो ZEISS ऑप्टिक्स और Samsung ISOCELL HPB सेंसर के साथ आता है। इसके अलावा इसमें Sony LYT-828 मेन सेंसर और 50MP अल्ट्रा-वाइड लेंस भी शामिल होंगे। कैमरे के साथ-साथ यह फोन पावरफुल MediaTek Dimensity 9500 प्रोसेसर, 7000mAh की बड़ी बैटरी और 6.8-इंच की LTPO AMOLED डिस्प्ले से लैस होगा।

यह डिवाइस न केवल कैमरा परफॉर्मेंस बल्कि बैटरी लाइफ और डिज़ाइन के मामले में भी अगले स्तर का अनुभव देने के लिए तैयार है। माना जा रहा है कि अक्टूबर 2025 में यह चीन में लॉन्च होगा और जल्द ही ग्लोबल मार्केट तक पहुंचेगा।

Vivo X300 Pro के फीचर्स

कैमरा– प्रो-लेवल फोटोग्राफी

Vivo X300 Pro का सबसे बड़ा हाइलाइट इसका 200MP पेरिस्कोप लेंस है, जिसमें ZEISS कोटिंग और फ्लोराइट ग्लास दिया गया है। यह रिफ्लेक्शन और ब्लर को कम करता है, जिससे फोटो और भी शार्प बनती है। इसके साथ 50MP Sony LYT-828 मेन सेंसर और 50MP अल्ट्रा-वाइड सेंसर भी मौजूद हैं। कैमरा सिस्टम CIPA 5.5 OIS सपोर्ट करता है, यानी लो-लाइट और वीडियो शूटिंग में भी जबरदस्त स्टेबिलिटी मिलेगी।

प्रोसेसर और परफॉर्मेंस

फोन को पावर देगा MediaTek Dimensity 9500 चिपसेट, जो 3nm आर्किटेक्चर पर आधारित है। यह चिप फ्लैगशिप-लेवल परफॉर्मेंस देगा, चाहे आप मल्टीटास्किंग कर रहे हों या हाई-ग्राफिक्स गेम खेल रहे हों।

बैटरी और चार्जिंग

Vivo X300 Pro में 7000mAh की बड़ी बैटरी मिलने वाली है। इससे यूजर्स को लंबी बैटरी बैकअप की सुविधा मिलेगी। इसके साथ फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी होगा, जिससे बैटरी जल्दी चार्ज हो सके।

डिस्प्ले और डिज़ाइन

इसमें 6.8-इंच की LTPO AMOLED डिस्प्ले होगी, जो 1.5K रेज़ॉल्यूशन और 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करेगी। फ्लैट डिज़ाइन, पतले बेज़ल और प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी इसे और भी आकर्षक बनाते हैं। साथ ही यह फोन IP68/IP69 रेटेड होगा, यानी पानी और धूल से सुरक्षित रहेगा।

लॉन्च टाइमलाइन

रिपोर्ट्स के मुताबिक Vivo X300 सीरीज अक्टूबर 2025 में चीन में लॉन्च होगी और 2026 की शुरुआत तक भारत व अन्य देशों में उपलब्ध होगी।

