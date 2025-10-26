Hindustan Hindi News
चार खूबसूरत कलर्स में आ रहे Vivo के नए फोन, मिलेगी DSLR जैसी फोटो क्वालिटी, डिटेल

संक्षेप: Vivo X300 और Vivo X300 Pro अब 30 अक्टूबर को इन दोनों फोन्स को ग्लोबली लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। दोनों स्मार्टफोन नए मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9500 प्रोसेसर से लैस हैं। एक लीक से पता चला है कि ग्लोबली दोनों ही फोन चार-चार कलर्स में आ रहे हैं।

Sun, 26 Oct 2025 04:28 PMArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
फोटोग्राफी का शौक पूरा करने के लिए दमदार कैमरे वाला फोन तलाश रहे हैं, तो वीवो के नए फोन आपके लिए परफेक्ट हो सकते हैं। हम बात कर रहे हैं Vivo X300 Series की। इस सीरीज में दो स्मार्टफोन मॉडल Vivo X300 और Vivo X300 Pro शामिल हैं। कंपनी इन्हें चीन में पहले ही लॉन्च कर चुकी है और अब 30 अक्टूबर को इन्हें ग्लोबली लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। दोनों स्मार्टफोन नए मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9500 प्रोसेसर से लैस हैं। दोनों ही फोन चार-चार कलर्स में आ रहे हैं।

चार-चार कलर्स में आएंगे दोनों फोन

गिज्मोचाइना की रिपोर्ट के अनुसार, ग्लोबल लॉन्च होने से पहले टिप्स्टर पारस गुगलानी ने इन फोन्स के कलर ऑप्शन्स और स्टोरेज वेरिएंट की जानकारी शेयर की है। एक्स पर टिप्स्टर ने बताया, स्टैंडर्ड वीवो X300 हेलो पिंक, आइरिस पर्पल, मिस्ट ब्लू और फैंटम ब्लैक जैसे कलर्स में उपलब्ध होगा। ग्लोबल वेरिएंट 16GB तक रैम और 512GB स्टोरेज के साथ आएगा। चीन में बिकने वाला 1TB मॉडल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध नहीं होगा।

global vivo x300 pro 5g colour options

वीवो X300 Pro भी चार कलर्स आएगा, जिसमें मिस्ट ब्लू, फैंटम ब्लैक, क्लाउड व्हाइट और ड्यून ब्राउन शामिल हैं। X300 की तरह, प्रो वर्जन में 16GB तक रैम और 512GB तक स्टोरेज होगी।

global vivo x300 5g colour options

टिप्स्टर ने यह भी बताया है कि ये फोन अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग कलर्स में उपलब्ध होंगे। ऑस्ट्रेलिया में, X300 प्रो केवल फैंटम ब्लैक और ड्यून ब्राउन कलर्स में उपलब्ध होगा, जबकि X300 केवल रेड कलर में उपलब्ध होगा।

अलग-अलग मॉडल की खासियत

ये दोनों फोन चीन में लॉन्च हो चुके हैं। वीवो X300 प्रो में 6510mAh की बैटरी है, जबकि वीवो X300 में 6,040mAh की बैटरी है। दोनों ही 90W वायर्ड और 40W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट के साथ आते हैं। प्रो वेरिएंट में 6.78 इंच का 1.5K BOE Q10+ LTPO OLED डिस्प्ले है जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz और सर्कुलर पोलराइजेशन 2.0 है। यह मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9500 चिपसेट पर चलता है, जो LPDDR5x रैम, UFS 4.1 स्टोरेज और एंड्रॉयड 16 पर बेस्ड ओरिजनओएस 6 के साथ आता है। फोन में अल्ट्रासोनिक इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, IP68 डस्ट और वॉटर रेसिस्टेंस और डुअल स्पीकर शामिल हैं।

इसमें Zeiss द्वारा ट्यून्ड किया गया ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें OIS के साथ 50 मेगापिक्सेल का सोनी LYT-828 मेन सेंसर, 50 मेगापिक्सेल का सैमसंग JN1 अल्ट्रावाइड लेंस और OIS के साथ 200 मेगापिक्सेल का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस शामिल है, जो V3+ और Vs1 इमेजिंग चिप्स से लैस है। स्टैंडर्ड वीवो X300 में भी यही चिपसेट और ओएस है, लेकिन इसमें छोटा 6.31-इंच का 1.5K OLED डिस्प्ले और 200 मेगापिक्सेल का सैमसंग HPB मेन सेंसर, 50 मेगापिक्सेल का अल्ट्रावाइड लेंस और 50 मेगापिक्सेल का सोनी LYT-602 पेरिस्कोप सेंसर वाला एक अलग कैमरा सेटअप है। दोनों ही फोन में 50 मेगापिक्सेल का फ्रंट कैमरा है।

