आ गए वीवो के दो सबसे पावरफुल फोन, इनमें DSLR जैसा तगड़ा कैमरा, डिस्प्ले भी दमदार

वीवो ने अपने मोस्ट अवेडेट Vivo X300 Series को चीन में लॉन्च कर दिया है। इस सीरीज में Vivo X300 और Vivo X300 Pro स्मार्टफोन मॉडल शामिल हैं। दोनों फोन मीडियाटेक के लेटेस्ट डाइमेंसिटी 9500 चिपसेट से लैस हैं, और ये एंड्रॉयड 16 पर बेस्ड OriginOS 6 के साथ आते हैं। इनमें Zeiss द्वारा ट्यून किए गए कैमरे और V3+ इमेज प्रोसेसिंग चिप्स हैं। स्टैंडर्ड मॉडल में 200-मेगापिक्सेल का सैमसंग HPB प्राइमरी रियर सेंसर है, जबकि प्रो वेरिएंट में 50-मेगापिक्सेल का सोनी LYT-828 मेन सेंसर है। वहीं, फ्रंट में दोनों फोन 50-मेगापिक्सेल के सेल्फी कैमरों से लैस हैं। Vivo X300 और Vivo X300 Pro BOE Q10+ OLED 1.5K LTPO पैनल से लैस हैं, जहां प्रो वेरिएंट में बड़ा डिस्प्ले है। कितनी है कीमत और फोन में क्या-क्या खास मिलता है, चलिए जानते हैं...

इतनी है अलग-अलग मॉडल की कीमत चीन में Vivo X300 की कीमत 12GB+256GB वेरिएंट के लिए CNY 4,399 (लगभग 54,700 रुपये), 16GB+256GB वेरिएंट की कीमत CNY 4,699 (लगभग 58,400 रुपये), 12GB+512GB वेरिएंट की कीमत CNY 4,999 (लगभग 62,100 रुपये), 16GB+512GB वेरिएंट की कीमत CNY 5,299 (लगभग 65,900 रुपये) और 16GB+1TB वेरिएंट की कीमत CNY 5,799 (लगभग 72,900 रुपये) हैं। यह फ्री ब्लू, कम्फर्टेबल पर्पल, प्योर ब्लैक और लकी जैसे कलर्स में उपलब्ध है।

इस बीच, चीन में Vivo X300 Pro की कीमत 12GB+256GB वेरिएंट के लिए CNY 5,299 (करीब 65,900 रुपये), 16GB+512GB वेरिएंट के लिए CNY 5,999 (करीब 74,600 रुपये) और 16GB+1TB वेरिएंट के लिए CNY 6,699 (करीब 83,300 रुपये) है।इसके 16GB+1TB सैटेलाइट कम्युनिकेशन एडिशन की कीमत CNY 8,299 (करीब 1,03,200 रुपये) है। यह फोन चार कलर्स - वाइल्डरनेस ब्राउन, सिंपल व्हाइट, फ्री ब्लू और प्योर ब्लैक में उपलब्ध है।

Vivo X300 Pro की खासियत वीवो X300 प्रो में 6.78-इंच 1.5K (2800×1216 पिक्सेल) फ्लैट BOE Q10+ LTPO OLED डिस्प्ले है जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज और सर्कुलर पोलराइजेशन 2.0 है। यह मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9500 चिपसेट से लैस है, जिसे LPDDR5x रैम और UFS 4.1 ऑनबोर्ड स्टोरेज के साथ जोड़ा गया है। यह फोन एंड्रॉयड 16 पर बेस्ड OriginOS 6 के साथ आता है।

कैमरा डिपार्टमेंट की बात करें तो, Vivo X300 Pro में ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन (OIS) के साथ 50-मेगापिक्सेल का सोनी LYT-828 मेन सेंसर, 50-मेगापिक्सेल का सैमसंग JN1 अल्ट्रावाइड शूटर और OIS सपोर्ट के साथ 200-मेगापिक्सेल का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा है। यह Zeiss के 2.35× टेलीफोटो टेलीकन्वर्टर ऑप्शन एक्सेसरी को भी सपोर्ट करता है। Zeiss-पावर्ड कैमरा सिस्टम के साथ क्रमशः पोस्ट-प्रोसेसिंग और प्री-प्रोसेसिंग के लिए V3+ और Vs1 इमेजिंग चिप्स हैं। आगे की तरफ, फोन में 50-मेगापिक्सेल का सैमसंग JN1 सेल्फी शूटर है।

वीवो X300 प्रो में 6510mAh की बैटरी है जो 90W वायर्ड और 40W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करती है। सेफ्टी के लिए, इसमें एक अल्ट्रासोनिक इन-स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर है। फोन में डुअल स्पीकर, एक्स-सीरीज का अब तक का सबसे बड़ा एक्स-एक्सिस लीनियर मोटर, एक एक्शन बटन, एक सिग्नल एम्पलीफायर चिप और 4 वाई-फाई बूस्टर भी हैं। फोन में मिलने वाले कनेक्टिविटी ऑप्शन्स में वाई-फाई 7, ब्लूटूथ 5.4, एनएफसी, जीपीएस और यूएसबी 3.2 जेनरेशन 1 टाइप-सी पोर्ट शामिल हैं। फोन को धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए IP68 रेटिंग मिली है। इसका डाइमेंशन 161.98×75.48×7.99 एमएम और वजन 226 ग्राम है।

Vivo X300 की खासियत स्टैंडर्ड वीवो X300 में X300 प्रो जैसा ही चिपसेट, ऑपरेटिंग सिस्टम, बिल्ड, कनेक्टिविटी और सेफ्टी फीचर हैं। 150.57×71.92×7.95 एमएम डाइमेंशन और 190 ग्राम वजनी बेस मॉडल में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली 6.31-इंच 1.5K (2,640×1,216 पिक्सेल) फ्लैट BOE Q10+ LTPO OLED स्क्रीन है। इसमें प्रो वर्जन वाले ही चार्जिंग स्पेसिफिकेशन हैं, लेकिन इसमें 6040mAh की छोटी बैटरी है।