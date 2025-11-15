Hindustan Hindi News
फोन में DSLR का मजा, भारत में इस दिन आ रहे Vivo X300 सीरीज फोन, कंपनी ने बताई डेट

फोन में DSLR का मजा, भारत में इस दिन आ रहे Vivo X300 सीरीज फोन, कंपनी ने बताई डेट

संक्षेप: अगर आप भी DSLR जैसी फोटो लेने वाला फोन तलाश रहे हैं, तो Vivo X300 Series के स्मार्टफोन्स आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं। सीरीज में दो फोन - Vivo X300 and Vivo X300 Pro शामिल होंगे। ये भारत में 2 दिसंबर को दोपहर 12 बजे लॉन्च होंगे।

Sat, 15 Nov 2025 03:22 PMArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
अगर आप भी DSLR जैसी फोटो लेने वाला फोन तलाश रहे हैं, तो Vivo X300 Series के स्मार्टफोन्स आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं। सीरीज में दो फोन - Vivo X300 and Vivo X300 Pro शामिल होंगे। यह फोन अगले महीने भारतीय बाजार में डेब्यू करने के लिए तैयार हैं। खुद कंपनी ने इनकी सटीक लॉन्च डेट की घोषणा कर दी है। दोनों फोन Zeiss-ट्यून्ड ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ आएंगे। बता दें कि इन्हें 13 अक्टूबर को चीन और वैश्विक बाजारों में लॉन्च किया गया था। भारत में इसका एक्सक्लूसिव रेड कलर वेरिएंट भी आएगा। भारत में किस दिन लॉन्च होंगे ये फोन, चलिए जानते हैं...

इस दिन आ रहे वीवो X300 सीरीज फोन

Vivo X300 और Vivo X300 Pro भारत में 2 दिसंबर को दोपहर 12 बजे लॉन्च होंगे। अभी तक, कंपनी ने यह घोषणा नहीं की है कि इसे किसी डेडिकेटेड लॉन्च इवेंट के जरिए पेश किया जाएगा या सॉफ्ट लॉन्च होगा।

vivo x300 series, vivo x300, vivo x300 pro

कंपनी ने X300 सीरीज के लिए टेलीफोटो एक्सटेंडर किट के आने की भी घोषणा की है। इसमें Zeiss 2.35x टेलीकन्वर्टर लेंस शामिल हैं, जो इमेज की क्लैरिटी से समझौता किए बिना एक्सटेंडेड ऑप्टिकल जूम को इनेबल करते हैं। यह किट कैमरा ऐप के डेडिकेटेड टेलीकन्वर्टर मोड के साथ कम्पैटिबल है, जिसमें तुरंत लेंस पहचानने और ऑटोमैटिक एक्टिवेशन के लिए NFC सपोर्ट भी शामिल है।

ये भी पढ़ें:अब भारत में तहलका मचाएंगे ये रेडमी फोन, सामने आई लॉन्च डिटेल, यह है खास

वीवो X300 सीरीज की खासियत

भारत में, वीवो एक्स300 सीरीज 3nm मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9500 चिपसेट से लैस होगी, जिसे प्रो इमेजिंग VS1 चिप और V3+ इमेजिंग चिप के साथ जोड़ा जाएगा। ये फोन एंड्रॉयड 16 पर बेस्ड ओरिजिनओएस 6 पर चलेंगे।

कैमरे की बात करें तो, Vivo X300 Pro में Zeiss-ट्यून्ड ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप होने की पुष्टि हो चुकी है। इसमें 50-मेगापिक्सेल (f/1.57) सोनी LYT-828 प्राइमरी कैमरा, 50-मेगापिक्सेल (f/2.0) सैमसंग JN1 अल्ट्रा-वाइड-एंगल लेंस और 200-मेगापिक्सेल (f/2.67) HPB APO टेलीफोटो कैमरा शामिल होगा। फोन में आगे की तरफ 50-मेगापिक्सेल (f/2.0) सैमसंग JN1 सेल्फी कैमरा होने की भी जानकारी दी गई है।

वहीं, स्टैंडर्ड मॉडल में ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन (OIS) के साथ 200-मेगापिक्सेल (f/1.68) HPB मेन कैमरा, OIS के साथ 50-मेगापिक्सेल (f/2.57) सोनी LYT-602 टेलीफोटो कैमरा और 50-मेगापिक्सेल (f/2.0) सैमसंग JN1 अल्ट्रावाइड कैमरा मिलेगा। सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए इसमें 50-मेगापिक्सेल (f/2.0) सैमसंग JN1 फ्रंट-फेसिंग कैमरा भी होगा।

