50MP के तीन रियर कैमरे और 6200mAh बैटरी, भारत में धूम मचाने आ रहा यह धांसू फोन

संक्षेप: Vivo की फ्लैगशिप Vivo X300 Series हाल ही में भारत में लॉन्च हुई थी। अब, ऐसा लग रहा है कि कंपनी Vivo X200T नाम का एक और फोन लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। फोन की लॉन्च टाइमलाइन भी सामने आई है। यह जनवरी 2026 के आखिर में लॉन्च हो सकता है।

Dec 19, 2025 03:38 pm IST

Vivo की फ्लैगशिप Vivo X300 Series हाल ही में भारत में लॉन्च हुई थी। अब, ऐसा लग रहा है कि कंपनी देश में Vivo X200T नाम से एक और फोन लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, जो पिछले साल की फ्लैगशिप लाइनअप का हिस्सा हो सकता है। फोन की भारतीय लॉन्च टाइमलाइन भी सामने आई है। कहा जा रहा है कि इसके जनवरी 2026 के आखिर तक लॉन्च होने की सबसे ज्यादा संभावना है। अब, एक टिप्स्टर ने इसके खास स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स लीक कर दिए हैं, जिससे इस अफवाह वाले फोन के चिपसेट, कैमरा कॉन्फिगरेशन, चार्जिंग स्पीड और सॉफ्टवेयर सपोर्ट के बारे में पता चला है। फोन में 50 मेगापिक्सेल के तीन रियर कैमरे होंगे। स्टैंडर्ड Vivo X200 और Vivo X300 के बीच आने वाले इस फोन में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9000 सीरीज का चिप होने की उम्मीद है।

Vivo X200T के स्पेसिफिकेशन्स (संभावित) टिप्स्टर अभिषेक यादव (@yabhishekhd) ने एक्स पर एक पोस्ट में कथित वीवो X200T के खास स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स लीक किए हैं। टिप्स्टर का दावा है कि फोन में 6.67 इंच का फ्लैट OLED एलटीपीएस डिस्प्ले होगा, जो 1600 निट्स पीक ब्राइटनेस और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्ट करेगा। यह स्मार्टफोन मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9400+ चिपसेट से लैस होगा। फोन एंड्रॉयड 15 ओएस के साथ आएगा। यह भी कहा जा रहा है कि इसमें सिक्योरिटी के लिए 3D अल्ट्रासोनिक इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर होगा।

गर्मी को कंट्रोल करने के लिए, वीवो फोन में 4.5K नैनोफ्लूइड वेपर चैंबर (VC) हीट डिसिपेशन सिस्टम लगा सकती है। यह "वर्चुअल ग्राफिक्स कार्ड" और "फ्रेम इंटरपोलेशन टेक्नोलॉजी" के साथ भी लॉन्च हो सकता है, जो AI की मदद से फोन को गेमिंग के दौरान विजुअल्स को स्मूथ बनाने के लिए एक्स्ट्रा फ्रेम जेनरेट करने की सुविधा देता है।

फोन में 6200 एमएएच बैटरी होगी, जो 90W वायर्ड और 40W वायरलेस फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएगी। कैमरे की बात करें तो, टिप्स्टर का कहना है कि फोन के रियर में 50-मेगापिक्सेल के तीन रियर कैमरे मिलेंगे और सेल्फी के लिए 32 मेगापिक्सेल का फ्रंट कैमरा मिलेगा। टिप्स्टर का दावा है कि वीवो इस फोन के लिए पांच ओएस अपग्रेड और सात साल के सिक्योरिटी अपडेट प्रदान करेगा। फोन IP68+69 रेटिंग के साथ आएगा और इसकी मोटाई 7.99 एमएम और वजनी करीब 203 ग्राम होगा। फोन में एनएफसी, वाई-फाई 7,6, रिमोट कंट्रोल के लिए IR ब्लास्टर, ब्लूटूथ वर्जन 5.4, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिलेंगे।