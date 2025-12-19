Hindustan Hindi News
50MP के तीन रियर कैमरे और 6200mAh बैटरी, भारत में धूम मचाने आ रहा यह धांसू फोन

50MP के तीन रियर कैमरे और 6200mAh बैटरी, भारत में धूम मचाने आ रहा यह धांसू फोन

संक्षेप:

Vivo की फ्लैगशिप Vivo X300 Series हाल ही में भारत में लॉन्च हुई थी। अब, ऐसा लग रहा है कि कंपनी Vivo X200T नाम का एक और फोन लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। फोन की लॉन्च टाइमलाइन भी सामने आई है। यह जनवरी 2026 के आखिर में लॉन्च हो सकता है।

Dec 19, 2025 03:38 pm IST
Vivo की फ्लैगशिप Vivo X300 Series हाल ही में भारत में लॉन्च हुई थी। अब, ऐसा लग रहा है कि कंपनी देश में Vivo X200T नाम से एक और फोन लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, जो पिछले साल की फ्लैगशिप लाइनअप का हिस्सा हो सकता है। फोन की भारतीय लॉन्च टाइमलाइन भी सामने आई है। कहा जा रहा है कि इसके जनवरी 2026 के आखिर तक लॉन्च होने की सबसे ज्यादा संभावना है। अब, एक टिप्स्टर ने इसके खास स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स लीक कर दिए हैं, जिससे इस अफवाह वाले फोन के चिपसेट, कैमरा कॉन्फिगरेशन, चार्जिंग स्पीड और सॉफ्टवेयर सपोर्ट के बारे में पता चला है। फोन में 50 मेगापिक्सेल के तीन रियर कैमरे होंगे। स्टैंडर्ड Vivo X200 और Vivo X300 के बीच आने वाले इस फोन में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9000 सीरीज का चिप होने की उम्मीद है।

Vivo X200T के स्पेसिफिकेशन्स (संभावित)

टिप्स्टर अभिषेक यादव (@yabhishekhd) ने एक्स पर एक पोस्ट में कथित वीवो X200T के खास स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स लीक किए हैं। टिप्स्टर का दावा है कि फोन में 6.67 इंच का फ्लैट OLED एलटीपीएस डिस्प्ले होगा, जो 1600 निट्स पीक ब्राइटनेस और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्ट करेगा। यह स्मार्टफोन मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9400+ चिपसेट से लैस होगा। फोन एंड्रॉयड 15 ओएस के साथ आएगा। यह भी कहा जा रहा है कि इसमें सिक्योरिटी के लिए 3D अल्ट्रासोनिक इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर होगा।

ये भी पढ़ें:नए साल में घर लाएं 65 inch TV, आधी से कम कीमत में मिल रहे ये पांच मॉडल; लिस्ट
ये भी पढ़ें:200MP कैमरे वाला Mini फोन ला रहा ओप्पो, इसमें कॉम्पैक्ट डिस्प्ले, सामने आई डिटेल

गर्मी को कंट्रोल करने के लिए, वीवो फोन में 4.5K नैनोफ्लूइड वेपर चैंबर (VC) हीट डिसिपेशन सिस्टम लगा सकती है। यह "वर्चुअल ग्राफिक्स कार्ड" और "फ्रेम इंटरपोलेशन टेक्नोलॉजी" के साथ भी लॉन्च हो सकता है, जो AI की मदद से फोन को गेमिंग के दौरान विजुअल्स को स्मूथ बनाने के लिए एक्स्ट्रा फ्रेम जेनरेट करने की सुविधा देता है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है।
