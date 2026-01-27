Vivo X200T भारत में लॉन्च: दमदार परफॉर्मेंस और प्रीमियम कैमरा फीचर्स के साथ हुई एंट्री

संक्षेप: Vivo X200T को भारत में दमदार Dimensity 9400+ प्रोसेसर, 50MP ट्रिपल कैमरा और 6200mAh की बड़ी बैटरी के साथ लॉन्च किया गया है। यह फोन फ्लैगशिप परफॉर्मेंस और प्रीमियम फीचर्स को किफायती सेगमेंट में ऑफर करता है।

Jan 27, 2026 02:03 pm IST

स्मार्टफोन मेकर Vivo ने भारत में अपनी X200 सीरीज में एक नया स्मार्टफोन Vivo X200T लॉन्च कर दिया है। यह फोन पिछले साल आए Vivo X200 का अपग्रेडेड वर्जन है, जिसमें बेहतर चिपसेट और बड़ी बैटरी दी गई है। कंपनी की कोशिश फ्लैगशिप-लेवल स्पेसिफिकेशंस को लेटेस्ट सॉफ्टवेयर के साथ थोड़े ज्यादा अफॉर्डेबल प्राइस पर पेश करने की है। आइए आपको इस डिवाइस के बारे में विस्तार से बताते हैं।

ऐसे हैं Vivo X200T के स्पेसिफिकेशंस फोन में 6.67-इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो FHD+ रेजोल्यूशन और 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इसमें पंच-होल डिजाइन और स्लिम बेजल्स मिलते हैं। Vivo X200T में MediaTek का लेटेस्ट Dimensity 9400+ प्रोसेसर दिया गया है। फोन Android 16 पर बेस्ड OriginOS 6 पर चलता है और कंपनी इसमें पांच बड़े OS अपडेट और सात साल तक सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा कर रही है।

स्मार्टफोन में 6200mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जिसके साथ 90W फास्ट वायर्ड चार्जिंग और 40W वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है।

पावरफुल हैं कैमरा फीचर्स Vivo X200T में Zeiss-पावर्ड 50MP ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इसमें 50MP Sony LYT702 OIS प्राइमरी कैमरा, 50MP Samsung JN1 अल्ट्रा-वाइड लेंस और 3x जूम के साथ 50MP Sony LYT600 टेलीफोटो कैमरा शामिल है। फ्रंट में वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए 32MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है।

साथ ही इसको IP68 और IP69 वाटर व डस्ट रेसिस्टेंस रेटिंग मिली है। इसके अलावा इसमें 3D अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर, 5G सपोर्ट, ड्यूल सिम, ड्यूल-बैंड Wi-Fi और Bluetooth 5.4 जैसे लेटेस्ट फीचर्स मिल रहे हैं।