Vivo का नया कैमरा फोन लॉन्च को तैयार, सामने आई Vivo X200T की कीमत

Vivo का नया कैमरा फोन लॉन्च को तैयार, सामने आई Vivo X200T की कीमत

संक्षेप:

Vivo X200T की कीमत और लॉन्च ऑफर लॉन्च से पहले लीक हो गए हैं, जिसमें सभी डिस्काउंट के बाद इसकी शुरुआती कीमत करीब 52,999 रुपये बताई जा रही है। यह फोन Motorola Signature को सीधी टक्कर दे सकता है।

Jan 26, 2026 04:45 pm IST
भारत में इस हफ्ते एक नया वैल्यू फ्लैगशिप स्मार्टफोन लॉन्च होने जा रहा है। Vivo X200T को लेकर आधिकारिक घोषणा से पहले ही इसकी कीमत और लॉन्च ऑफर्स लीक हो गए हैं। इन लीक्स के मुताबिक, बैंक ऑफर्स और डिस्काउंट के बाद यह फोन करीब 52,999 रुपये की शुरुआती कीमत में खरीदा जा सकेगा। ऐसे में यह डिवाइस हाल ही में लॉन्च Motorola Signature को टक्कर दे सकता है।

Vivo X200T की कीमत और लॉन्च ऑफर्स

टिप्स्टर संजू चौधरी के मुताबिक, Vivo X200T का 12GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट 59,999 रुपये की कीमत पर लॉन्च होगा। वहीं, 12GB RAM + 512GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 69,999 रुपये बताई जा रही है। हालांकि, लॉन्च के साथ Vivo चुनिंदा बैंक कार्ड्स पर 5,000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट देगा। इसके अलावा, ग्राहकों को 18 महीने तक की नो-कॉस्ट EMI का विकल्प और 2,000 रुपये का एक्सक्लूसिव कूपन डिस्काउंट भी मिल सकता है।

ये भी पढ़ें:Vivo और iQOO यूजर्स ध्यान दें! जानें आपका फोन कब पायेगा Android 16 अपडेट

सभी ऑफर्स को मिलाकर Vivo X200T का इफेक्टिव बेस प्राइस घटकर करीब 52,999 रुपये रह जाता है। इस प्राइस सेगमेंट में यह फोन सीधे Motorola Signature से मुकाबला करेगा, जिसे हाल ही में भारत में 59,999 रुपये में लॉन्च किया गया है।

Vivo X200T के संभावित स्पेसिफिकेशंस

सामने आई जानकारी के अनुसार, Vivo X200T में MediaTek Dimensity 9400+ प्रोसेसर दिया जा सकता है। फोन में 12GB RAM के साथ 256GB और 512GB स्टोरेज के ऑप्शंस मिलेंगे। डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.67-इंच का AMOLED पैनल मिलेगा, जो 1.5K रेजॉल्यूशन और 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगा। कैमरा सेटअप में 50MP का ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिल सकता है, जिसे Zeiss के साथ ट्यून किया गया है।

ये भी पढ़ें:₹20 हजार से कम में Samsung का 5G फोन, 5000mAh बैटरी और 50MP कैमरा भी

नया वीवो फोन Android 16 पर आधारित OriginOS 6 पर चलेगा और कंपनी इसमें 5 साल तक के OS अपडेट्स देने का दावा कर सकती है। इसके अलावा, फोन में 6200mAh की बड़ी बैटरी दी जाएगी।

