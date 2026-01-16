Hindustan Hindi News
Vivo X200T इंडिया प्राइस लीक: 12GB RAM, 512GB ROM, तीन 50MP कैमरा वाला पावरफोन

Vivo X200T इंडिया प्राइस लीक: 12GB RAM, 512GB ROM, तीन 50MP कैमरा वाला पावरफोन

संक्षेप:

Vivo X200T के भारत में लॉन्च से पहले कीमत और स्पेसिफिकेशंस लीक हो गए हैं। फोन में 6200mAh बैटरी, 90W चार्जिंग और Zeiss ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ यह फोन प्रीमियम सेगमेंट में हलचल मचा सकता है।

Jan 16, 2026 04:47 pm ISTHimani Gupta
Vivo अपने प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंट को लगातार मजबूत कर रहा है और इसी कड़ी में कंपनी का अगला फ्लैगशिप डिवाइस Vivo X200T चर्चा में आ गया है। लॉन्च से पहले ही इस स्मार्टफोन की भारत में कीमत और लगभग सभी स्पेसिफिकेशंस लीक हो चुके हैं। Vivo X200T को उन यूजर्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, जो पावरफुल परफॉर्मेंस, प्रोफेशनल-ग्रेड कैमरा और लंबी बैटरी लाइफ एक ही डिवाइस में चाहते हैं।

लीक रिपोर्ट्स के मुताबिक, Vivo X200T में लेटेस्ट MediaTek Dimensity 9400+ प्रोसेसर, हाई-रिज़ॉल्यूशन AMOLED डिस्प्ले और Zeiss ब्रांडिंग वाला ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा। इसके अलावा, यह स्मार्टफोन Android 16 के साथ आएगा और कंपनी इसमें लंबे समय तक सॉफ्टवेयर व सिक्योरिटी अपडेट्स देने की तैयारी में है। बैटरी और चार्जिंग के मामले में भी Vivo X200T को काफी मजबूत बताया जा रहा है।

Vivo X200T: भारत में लीक कीमत

लीक जानकारी के अनुसार Vivo X200T भारत में दो स्टोरेज वेरिएंट्स में लॉन्च हो सकता है। 12GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत लगभग 59,999 रुपए बताई जा रही है, जबकि 12GB RAM + 512GB स्टोरेज मॉडल की कीमत करीब 69,999 रुपए हो सकती है।

Vivo X200T: फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स

Vivo X200T में 6.67-इंच का 1.5K AMOLED डिस्प्ले दिया जा सकता है, जिसका रेजोल्यूशन 2800 × 1260 पिक्सल होगा। फोन को IP68 और IP69 वाटर-डस्ट रेजिस्टेंस रेटिंग मिलने की बात सामने आई है, जिससे यह पानी और धूल से काफी हद तक सुरक्षित रहेगा। कलर ऑप्शन्स में इसे ब्लैक और पर्पल वेरिएंट्स में पेश किया जा सकता है।

परफॉर्मेंस के लिए Vivo X200T में MediaTek Dimensity 9400+ SoC दिए जाने की उम्मीद है, जो फ्लैगशिप-लेवल परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है। इसके साथ LPDDR5X Ultra RAM और UFS 4.1 स्टोरेज मिलेगी, जिससे ऐप लोडिंग, गेमिंग और मल्टीटास्किंग काफी स्मूद होगी। Vivo X200T का मुख्य कैमरा 50MP Sony LYTIA LYT-702 (OIS) सेंसर के साथ आ सकता है। इसके अलावा 50MP Samsung JN1 अल्ट्रा-वाइड कैमरा और 50MP Sony LYT-600 Zeiss Super Periscope कैमरा दिए जाने की जानकारी है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 32MP फ्रंट कैमरा मिलेगा।

बैटरी के मामले में Vivo X200T काफी दमदार साबित हो सकता है। इसमें 6200mAh की बड़ी बैटरी दी जा सकती है, जो लंबे समय तक बैकअप देगी। चार्जिंग के लिए फोन 90W फास्ट वायर्ड चार्जिंग और 40W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करेगा, जिससे बैटरी को कम समय में चार्ज किया जा सकेगा।

Vivo X200T Android 16 पर रन करेगा और कंपनी इसमें 5 Android OS अपडेट्स तथा 7 साल तक सिक्योरिटी पैच देने की तैयारी में है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, eSIM सपोर्ट और USB Type-C पोर्ट मिलेगा। सिक्योरिटी के लिए फोन में 3D अल्ट्रासोनिक इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया जाएगा।

