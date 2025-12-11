Thu, Dec 11, 2025Hindustan Hindi News
vivo x200t india launch timeline and key specifications leaked

हो गया खुलासा, कॉम्पैक्ट साइज वाला Vivo X200T अब भारत में मचाएगा धूम, सामने आई डिटेल्स

हो गया खुलासा, कॉम्पैक्ट साइज वाला Vivo X200T अब भारत में मचाएगा धूम, सामने आई डिटेल्स

संक्षेप:

Vivo के लेटेस्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन पोर्टफोलियो को हाल ही में Vivo X300 और X300 Pro के साथ अपडेट किया गया है, अब ऐसा लगता है कि कंपनी एक और X-सीरीज फोन लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार, वीवो अब नए Vivo X200T मॉडल पर काम कर रहा है।

Dec 11, 2025 01:39 pm IST
Vivo तेजी से अपने स्मार्टफोन पोर्टफोलियो को अपडेट कर रहा है। हाल ही में कंपनी ने Vivo X300 और X300 Pro के साथ अपना फ्लैगशिप स्मार्टफोन पोर्टफोलियो अपडेट किया था, और अब ऐसा लग रहा है कि कंपनी एक और X-सीरीज फोन लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार, वीवो अब नए Vivo X200T मॉडल पर काम कर रहा है, जिसमें कॉम्पैक्ट डिजाइन है, जबकि इसका परफॉर्मेंस पिछले साल के Vivo X200 के बराबर बताया जा रहा है। यह फोन आने वाले हफ्तों में भारत में भी लॉन्च होने की उम्मीद है, इसलिए देश में इसके डेब्यू के लिए हमें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अपकमिंग फोन में क्या होगा खास, चलिए एक नजर डालते हैं...

Vivo X200 की लॉन्च डिटेल और खासियत (संभावित)

स्मार्टप्रिक्स की एक रिपोर्ट में टिप्स्टर योगेश बरार के हवाले से दावा किया गया है कि वीवो X200T भारत में जनवरी 2026 में लॉन्च होगा। यह वीवो X200 सीरीज के लिए एक "रिफ्रेशर" होगा, जिसे एक साल पहले लॉन्च किया गया था। कंपनी ने हाल ही में भारत समेत कई मार्केट में अपने फ्लैगशिप वीवो X300 और वीवो X300 Pro मॉडल लॉन्च किए हैं। उम्मीद है कि वीवो X200T, वीवो X200 और वीवो X300 के बीच आएगा।

लगातार 70 घंटे सुने गाने, देसी ब्रांड लाया यूनिक ईयरबड्स, मिल रहा ₹500 सस्ता

पब्लिकेशन का दावा है कि आने वाला फोन 'वीवो X200 और वीवो X200 FE' का मिक्स होगा। वीवो X200 FE एक कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन है, जिसमें मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9300+ चिपसेट है, जबकि वीवो X200 में ज्यादा पावरफुल डाइमेंसिटी 9400 चिपसेट है।

रिपोर्ट के अनुसार, कथित वीवो X200T में कंपनी के दूसरे X-सीरीज मॉडल की तरह ही Zeiss ऑप्टिक्स के साथ ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप हो सकता है। यह भी कहा जा रहा है कि इस फोन में एक 'बड़ी' बैटरी होगी जो 90W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

पिछले महीने, एक टिप्स्टर ने दावा किया था कि वीवो X200T जल्द ही भारत में एक "ऑनलाइन-फोकस्ड" डिवाइस के तौर पर लॉन्च होगा। उस समय, यह कहा गया था कि वीवो X200T, वीवो X200 FE जैसा ही होगा, जो कंपनी की X200 सीरीज का सबसे कॉम्पैक्ट मॉडल है, जिसमें 6.31-इंच का डिस्प्ले, डाइमेंसिटी 9300+ चिपसेट और 6500mAh की बैटरी है।

अगर यह स्मार्टफोन Vivo X200 FE जैसा है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि भारत में इसकी कीमत भी वैसी ही होगी। Vivo X200 FE जुलाई में आया था, और 12GB+256GB रैम और स्टोरेज कॉन्फिगरेशन के लिए इसकी शुरुआती कीमत 54,999 रुपये थी। कथित Vivo X200T की कीमत, कलर ऑप्शन और मेमोरी कॉन्फिगरेशन जैसी दूसरी डिटेल्स अभी भी सामने नहीं आई हैं, लेकिन इसके लॉन्च से पहले आने वाले दिनों या हफ्तों में और जानकारी ऑनलाइन सामने आने की उम्मीद है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें

