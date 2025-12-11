हो गया खुलासा, कॉम्पैक्ट साइज वाला Vivo X200T अब भारत में मचाएगा धूम, सामने आई डिटेल्स

संक्षेप: Vivo के लेटेस्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन पोर्टफोलियो को हाल ही में Vivo X300 और X300 Pro के साथ अपडेट किया गया है, अब ऐसा लगता है कि कंपनी एक और X-सीरीज फोन लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार, वीवो अब नए Vivo X200T मॉडल पर काम कर रहा है।

Dec 11, 2025 01:39 pm IST

Vivo तेजी से अपने स्मार्टफोन पोर्टफोलियो को अपडेट कर रहा है। हाल ही में कंपनी ने Vivo X300 और X300 Pro के साथ अपना फ्लैगशिप स्मार्टफोन पोर्टफोलियो अपडेट किया था, और अब ऐसा लग रहा है कि कंपनी एक और X-सीरीज फोन लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार, वीवो अब नए Vivo X200T मॉडल पर काम कर रहा है, जिसमें कॉम्पैक्ट डिजाइन है, जबकि इसका परफॉर्मेंस पिछले साल के Vivo X200 के बराबर बताया जा रहा है। यह फोन आने वाले हफ्तों में भारत में भी लॉन्च होने की उम्मीद है, इसलिए देश में इसके डेब्यू के लिए हमें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अपकमिंग फोन में क्या होगा खास, चलिए एक नजर डालते हैं...

Vivo X200 की लॉन्च डिटेल और खासियत (संभावित) स्मार्टप्रिक्स की एक रिपोर्ट में टिप्स्टर योगेश बरार के हवाले से दावा किया गया है कि वीवो X200T भारत में जनवरी 2026 में लॉन्च होगा। यह वीवो X200 सीरीज के लिए एक "रिफ्रेशर" होगा, जिसे एक साल पहले लॉन्च किया गया था। कंपनी ने हाल ही में भारत समेत कई मार्केट में अपने फ्लैगशिप वीवो X300 और वीवो X300 Pro मॉडल लॉन्च किए हैं। उम्मीद है कि वीवो X200T, वीवो X200 और वीवो X300 के बीच आएगा।

पब्लिकेशन का दावा है कि आने वाला फोन 'वीवो X200 और वीवो X200 FE' का मिक्स होगा। वीवो X200 FE एक कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन है, जिसमें मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9300+ चिपसेट है, जबकि वीवो X200 में ज्यादा पावरफुल डाइमेंसिटी 9400 चिपसेट है।

रिपोर्ट के अनुसार, कथित वीवो X200T में कंपनी के दूसरे X-सीरीज मॉडल की तरह ही Zeiss ऑप्टिक्स के साथ ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप हो सकता है। यह भी कहा जा रहा है कि इस फोन में एक 'बड़ी' बैटरी होगी जो 90W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

पिछले महीने, एक टिप्स्टर ने दावा किया था कि वीवो X200T जल्द ही भारत में एक "ऑनलाइन-फोकस्ड" डिवाइस के तौर पर लॉन्च होगा। उस समय, यह कहा गया था कि वीवो X200T, वीवो X200 FE जैसा ही होगा, जो कंपनी की X200 सीरीज का सबसे कॉम्पैक्ट मॉडल है, जिसमें 6.31-इंच का डिस्प्ले, डाइमेंसिटी 9300+ चिपसेट और 6500mAh की बैटरी है।