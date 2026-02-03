पहली ही सेल में ₹10 हजार की बंपर छूट! Vivo कैमरा फोन खरीदने का धाकड़ मौका

संक्षेप: Vivo X200T की भारत में सेल शुरू हो गई है, जिसमें 50MP Zeiss ट्रिपल कैमरा, 120Hz AMOLED डिस्प्ले और 6,200mAh बैटरी दी गई है। यह मिड-फ्लैगशिप स्मार्टफोन 59,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च हुआ है।

Feb 03, 2026 06:01 pm IST

स्मार्टफोन मेकर Vivo ने अपनी X200 सीरीज के नए मिड-फ्लैगशिप स्मार्टफोन Vivo X200T को हाल ही में लॉन्च किया है और अब इसकी सेल शुरू हो गई है। कंपनी ने इसे पिछले हफ्ते लॉन्च किया था और अब यह फोन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म्स पर खरीदा जा सकता है। दमदार कैमरा सेटअप, प्रीमियम डिस्प्ले और लेटेस्ट हार्डवेयर के साथ Vivo X200T उन यूजर्स को टारगेट करता है, जो फ्लैगशिप-लेवल फीचर्स मिड-प्रीमियम प्राइस पर चाहते हैं।

Vivo X200T की भारत में कीमत और ऑफर्स Vivo X200T की भारत में शुरुआती कीमत 59,999 रुपये रखी गई है, जिसमें 12GB RAM और 256GB स्टोरेज मिलता है। वहीं, इसका टॉप वेरिएंट 12GB RAM और 512GB स्टोरेज के साथ 69,999 रुपये में उपलब्ध है। यह स्मार्टफोन Seaside Lilac और Stellar Black कलर ऑप्शंस में Vivo India के ई-स्टोर, Flipkart और देशभर के रिटेल स्टोर्स पर सेल के लिए मौजूद है।

लॉन्च ऑफर्स की बात करें तो ग्राहकों को 5,000 रुपये का इंस्टेंट कैशबैक या 5,000 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस मिल रहा है। इसके अलावा फोन को जीरो डाउन पेमेंट और 18 महीने की नो-कॉस्ट EMI पर भी खरीदा जा सकता है, जिसकी शुरुआत 3,055 रुपये प्रति माह से होती है। खास बात यह है कि कंपनी Vivo X200T पर एक साल की एक्सटेंडेड वारंटी भी फ्री दे रही है।

ऐसे हैं Vivo X200T फोन के स्पेसिफिकेशंस Vivo X200T में 6.67-इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो 1260x2800 पिक्सल रेजॉल्यूशन, 120Hz रिफ्रेश रेट और 5000 निट्स की पीक ब्राइटनेस सपोर्ट करता है। 460ppi पिक्सल डेंसिटी के साथ यह स्क्रीन आउटडोर यूज और मल्टीमीडिया के लिए काफी शार्प और ब्राइट मानी जा रही है। फोन Android 16 पर बेस्ड Origin OS 6 पर चलता है और कंपनी ने इसे 5 साल के OS अपडेट और 7 साल के सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा किया है।

Zeiss के साथ ट्रिपल 50MP कैमरा सेटअप कैमरा Vivo X200T का सबसे बड़ा हाइलाइट है। इसमें Zeiss के साथ को-इंजीनियर्ड ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा, 50MP का अल्ट्रा-वाइड लेंस और 3x ऑप्टिकल जूम के साथ 50MP का टेलीफोटो कैमरा शामिल है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 32MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है, जो कंटेंट क्रिएटर्स और सोशल मीडिया यूजर्स को पसंद आ सकता है।