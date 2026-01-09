Hindustan Hindi News
Vivo X200T बनेगा 2026 का पावरहाउस? तीन 50MP कैमरा, 6200mAh बैटरी, 7 साल अपडेट जैसे फीचर्स देख उड़ जाएंगे होश

Vivo X200T बनेगा 2026 का पावरहाउस? तीन 50MP कैमरा, 6200mAh बैटरी, 7 साल अपडेट जैसे फीचर्स देख उड़ जाएंगे होश

संक्षेप:

Vivo X200T के स्पेसिफिकेशन लीक हो गए हैं। फोन में ट्रिपल 50MP कैमरा, 6200mAh बैटरी और 90W चार्जिंग सपोर्ट हो सकता है। फोन का भारत में लॉन्च जनवरी 2026 के अंत में होने की उम्मीद है।

Jan 09, 2026 09:36 am IST
Vivo अपने X200 सीरीज के तहत एक नया प्रीमियम स्मार्टफोन Vivo X200T भारत में लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, और इसके फीचर्स का डिटेल हाल ही में लीक हुआ है। यह फोन लगभग 6.67-इंच की 1.5K AMOLED डिस्प्ले के साथ आएगा जो 120Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देगा। सबसे बड़ी बात यह है कि Vivo X200T को फ्लैगशिप-ग्रेड MediaTek Dimensity 9400+ SoC के साथ पेश किया जा सकता है, जो पावरफुल परफ़ॉर्मेंस और बेहतर इमेज प्रोसेसिंग के लिए जाना जाता है।

लीक्स बताते हैं कि फोन में ट्रिपल 50MP कैमरा सेटअप मिलेगा जिसमें Sony LYT-702 मुख्य सेंसर, Samsung JN1 अल्ट्रा-वाइड और एक 50MP परिस्कोप टेलीफ़ोटो शामिल हैं जो फोटोग्राफी को अगले स्तर पर ले जाएगा। साथ ही 32MP का फ्रंट कैमरा सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए तैयार है।

Vivo X200T में बड़ी 6200mAh बैटरी दी जा सकती है, जो 90W वायरड और 40W वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करेगी इस से पावर बैकअप और चार्जिंग स्पीड दोनों बेहतर होंगी। इसके अतिरिक्त फोन में Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, ultrasonic in-display फिंगरप्रिंट, IP68/69 वाटर-डस्ट रेज़िस्टेंस और eSIM जैसे मॉडर्न कनेक्टिविटी फीचर्स शामिल होने की उम्मीद है।

Vivo X200T कीमत और उपलब्धता (लीक्स)

लीक्स के अनुसार Vivo X200T 55,000 रुपए के आसपास कीमत के साथ भारत में ऑनलाइन-ओनली मॉडल के रूप में लॉन्च हो सकता है, और यह ब्लैक तथा पर्पल कलर ऑप्शन में उपलब्ध हो सकता है। यह इंडियन मार्केट में X200 FE की तुलना में थोड़ा अधिक प्रीमियम अनुभव देता है। और यह जनवरी 2026 के अंत तक पेश किया जा सकता है।

Vivo X200T के फीचर्स और स्पेक्स (लीक)

Vivo X200T में एक 6.67-इंच का AMOLED डिस्प्ले मिलने का अनुमान है, जिसमें 1.5K रेज़ॉल्यूशन और 120Hz रिफ्रेश रेट शामिल है। इसका डिज़ाइन प्रीमियम स्टाइल का होगा, जिसमें पतले बेज़ल्स और ग्लास-बैक फिनिश देखने को मिल सकता है। 3D ultrasonic in-display फ़िंगरप्रिंट सेंसर सुरक्षा को और अधिक तेज़ और स्मार्ट बनाता है।

Vivo X200T को MediaTek Dimensity 9400+ SoC के साथ पेश किया जा सकता है। Vivo X200T का कैमरा सेटअप खासतौर पर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के शौकीनों के लिए तैयार किया गया है। इसके पीछे ट्रिपल 50MP कैमरा सेटअप का लीक हुआ है जिसमें शामिल हैं:

50MP Sony LYT-702 मुख्य सेंसर + OIS (Optical Image Stabilization)

50MP Samsung JN1 अल्ट्रा-वाइड सेंसर

50MP LYT-600 परिस्कोप टेलीफ़ोटो लेंस (3x ऑप्टिकल ज़ूम)

सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 32MP फ़्रंट कैमरा मिलेगा, जो शार्प पोर्ट्रेट और वीडियो रिकॉर्डिंग अनुभव देगा।

