16GB रैम वाला फोन हुआ 12099 रुपये सस्ता, मिलेगी 6000mAh की बैटरी, गजब है कैमरा सेटअप

Mar 09, 2026 03:56 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
Vivo X200 Pro को आप लॉन्च प्राइस से 12099 रुपये सस्ते में खरीद सकते हैं। फोन पर कंपनी 1 हजार रुपये तक का बैंक डिस्काउंट भी दे रही है। इसके अलावा आप इस फोन को 4145 रुपये तक के कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। 

16GB रैम वाला फोन हुआ 12099 रुपये सस्ता, मिलेगी 6000mAh की बैटरी, गजब है कैमरा सेटअप

वीवो का फोन तगड़ी डील में मिल रहा है। आप इसे लॉन्च प्राइस से 12099 रुपये सस्ते में खरीद सकते हैं। यह धमाकेदार डील Vivo X200 Pro पर दी जा रही है। लॉन्च के समय 16जीबी रैम और 512जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत 94999 रुपये थी। अब यह फोन अमेजन इंडिया पर 82900 रुपये का मिल रहा है। फोन पर कंपनी 1 हजार रुपये तक का बैंक डिस्काउंट भी दे रही है। इसके अलावा आप इस फोन को 4145 रुपये तक के कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं।

ये भी पढ़ें:वीवो का नया फोन, मिलेगी 16GB तक की रैम और 6000mAh की बैटरी, कैमरा भी धांसू

इसमें 50 मेगापिक्सल के मेन सेंसर के साथ एक 50 मेगापिक्सल का टेलिफोटो सेंसर और एक 200 मेगापिक्सल का टेलिफोटो लेंस शामिल है। वहीं, सेल्फी के लिए कंपनी इस फोन में 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा ऑफर कर रही है। वीवो के इस फोन में ऑफर की जा रही बैटरी 6000mAh की है। यह बैटरी 90 वॉट की वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। फोन में कंपनी 30 वॉट की वायरलेस चार्जिंग भी ऑफर कर रही है।

ये भी पढ़ें:9020mAh की बैटरी वाला नया स्मार्टफोन, मिलेगा 165Hz का जबर्दस्त डिस्प्ले

फोन में कनेक्टिविटी के लिए 5G SA/NSA, Wi-Fi 7 802.11 be, ब्लूटूथ 5.4, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS: L1+L5, NavIC, USB Type-C और NFC जैसे ऑप्शन दिए गए हैं। ओएस की जहां तक बात है, तो फोन ऐंड्रॉयड 15 पर बेस्ड Funtouch OS 15 पर काम करता है। फोन IP69+IP68 रेटिंग के साथ आता है। वीवो का यह फोन टाइटेनियम ग्रे और कॉस्मॉस ब्लैक में आता है।

ये भी पढ़ें:सैमसंग, रियलमी के फोन को खरीदने का सबसे शानदार मौका, 12 हजार तक कम हुई कीमत
