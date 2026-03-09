16GB रैम वाला फोन हुआ 12099 रुपये सस्ता, मिलेगी 6000mAh की बैटरी, गजब है कैमरा सेटअप

Follow Us on

Mar 09, 2026 03:56 pm IST

Vivo X200 Pro को आप लॉन्च प्राइस से 12099 रुपये सस्ते में खरीद सकते हैं। फोन पर कंपनी 1 हजार रुपये तक का बैंक डिस्काउंट भी दे रही है। इसके अलावा आप इस फोन को 4145 रुपये तक के कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं।

वीवो का फोन तगड़ी डील में मिल रहा है। आप इसे लॉन्च प्राइस से 12099 रुपये सस्ते में खरीद सकते हैं। यह धमाकेदार डील Vivo X200 Pro पर दी जा रही है। लॉन्च के समय 16जीबी रैम और 512जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत 94999 रुपये थी। अब यह फोन अमेजन इंडिया पर 82900 रुपये का मिल रहा है। फोन पर कंपनी 1 हजार रुपये तक का बैंक डिस्काउंट भी दे रही है। इसके अलावा आप इस फोन को 4145 रुपये तक के कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं।

फोन पर कंपनी 42250 रुपये तक का एक्सचेंज ऑफर भी दे रही है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा। वीवो का यह फोन 200 मेगापिक्सल के टेलीफोटो कैमरा और 6000mAh की बैटरी जैसे धांसू फीचर्स से लैस है। आइए डीटेल में जानते हैं इस फोन के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स के बारे में।

वीवो X200 प्रो स्मार्टफोन के फीचर औ स्पेसिफिकेशन्स कंपनी इस फोन में 2800 x 1260 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.78 इंच का डिस्प्ले दे रही है। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इस डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस लेवल 4500 निट्स का है। फोन 16जीबी की LPDDR5x रैम और 512जीबी के UFS 4.0 इंटरनल स्टोरेज से लैस है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी डाइमेंसिटी 9400 चिपसेट दे रही है। फोटोग्राफी के लिए फोन के रियर में ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है।

इसमें 50 मेगापिक्सल के मेन सेंसर के साथ एक 50 मेगापिक्सल का टेलिफोटो सेंसर और एक 200 मेगापिक्सल का टेलिफोटो लेंस शामिल है। वहीं, सेल्फी के लिए कंपनी इस फोन में 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा ऑफर कर रही है। वीवो के इस फोन में ऑफर की जा रही बैटरी 6000mAh की है। यह बैटरी 90 वॉट की वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। फोन में कंपनी 30 वॉट की वायरलेस चार्जिंग भी ऑफर कर रही है।