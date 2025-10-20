200MP कैमरा वाले धांसू फोन पर सीधे 7 हजार की छूट, दिवाली सेल के आखिरी दिन तगड़ा कैशबैक भी

संक्षेप: 200MP के टेलिफोटो सेंसर वाला वीवो X200 प्रो बंपर ऑफर के साथ मिल रहा है। अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल की दिवाली सेल के आखिरी दिन इस फोन पर 7 हजार रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है। यह फोन 6000mAh की बैटरी के साथ आता है।

भारी डिस्काउंट के साथ 200 मेगापिक्सल के कैमरा वाला फोन लेना चाहते हैं, तो आज आपके पास आखिरी मौका है। यह धमाकेदार डील Vivo X200 Pro 5G पर दी जा रही है। 16जीबी रैम और 512जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत अमेजन इंडिया पर 94999 रुपये है। अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल की दिवाली स्पेशल सेल के आखिरी दिन आप 200 मेगापिक्सल के टेलिफोटो कैमरा वाले इस फोन को 7 हजार रुपये की छूट के साथ खरीद सकते हैं।

फोन पर 2849 रुपये तक का कैशबैक दिया जा रहा है। आप इस फोन को आकर्षक नो-कॉस्ट ईएमआई पर भी खरीद सकते हैं। एक्सचेंज ऑफर में आप इस फोन की कीमत को 44,050 रुपये तक कम कर सकते हैं। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

वीवो X200 प्रो के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स वीवो के इस इस शानदार स्मार्टफोन में आपको 2800 x 1260 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.78 इंच का डिस्प्ले मिलेगा। यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। फोन में ऑफर किए जा रहे इस डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस लेवल 4500 निट्स का है। फोन 16जीबी की LPDDR5x रैम और 512जीबी के UFS 4.0 इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में आता है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में आपको डाइमेंसिटी 9400 चिपसेट देखने को मिलेगा। फोटोग्राफी के लिए फोन के रियर में तीन कैमरे दिए गए हैं।

इसमें 50 मेगापिक्सल के प्राइमरी सेंसर के साथ एक 50 मेगापिक्सल का टेलिफोटो सेंसर और एक 200 मेगापिक्सल का टेलिफोटो सेंसर शामिल है। वहीं, सेल्फी के लिए वीवो X200 प्रो में 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। फोन की बैटरी 6000mAh की है। यह बैटरी 90 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। फोन IP69+IP68 वॉटरप्रूफ रेटिंग के साथ आता है। वीवो का यह फोन दो कलर ऑप्शन- टाइटेनियम ग्रे और कॉस्मॉस ब्लैक में आता है।