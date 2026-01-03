Hindustan Hindi News
200MP कैमरा वाले फोन पर सबसे बड़ा ऑफर, 9 हजार रुपये कम हुई कीमत, 31 जनवरी तक मौका

200MP कैमरा वाले फोन पर सबसे बड़ा ऑफर, 9 हजार रुपये कम हुई कीमत, 31 जनवरी तक मौका

संक्षेप:

200 मेगापिक्सल के टेलीफोटो कैमरा वाला वीवो का धांसू फोन- Vivo X200 Pro 5G सस्ता हो गया है। 31 जनवरी तक आप इसे सीधे 9000 रुपये की छूट के साथ खरीद सकते हैं। कंपनी इस फोन पर 4749 रुपये तक का कैशबैक भी दे रही है।

Jan 03, 2026 04:05 pm IST
200 मेगापिक्सल के टेलीफोटो कैमरा वाला वीवो का धांसू फोन- Vivo X200 Pro 5G सस्ता हो गया है। फोन के 16जीबी रैम और 512जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत अमेजन इंडिया पर 94999 रुपये है। 31 जनवरी तक आप इसे सीधे 9000 रुपये की छूट के साथ खरीद सकते हैं। कंपनी इस फोन पर 4749 रुपये तक का कैशबैक भी दे रही है। एक्सचेंज ऑफर में आपको 44450 रुपये तक का और फायदा हो सकता है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा। फोन में कंपनी 6000mAh की बैटरी के साथ कई और जबर्दस्त फीचर दे रही है। आइए जानते हैं डीटेल।

वीवो X200 प्रो के फीचर औ स्पेसिफिकेशन्स

कंपनी इस फोन में 2800 x 1260 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.78 इंच का डिस्प्ले दे रही है। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इस डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस लेवल 4500 निट्स का है। फोन 16जीबी की LPDDR5x रैम और 512जीबी के UFS 4.0 इंटरनल स्टोरेज से लैस है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी डाइमेंसिटी 9400 चिपसेट दे रही है। फोटोग्राफी के लिए फोन के रियर में ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है।

वीवो X200 प्रो

इसमें 50 मेगापिक्सल के मेन सेंसर के साथ एक 50 मेगापिक्सल का टेलिफोटो सेंसर और एक 200 मेगापिक्सल का टेलिफोटो लेंस शामिल है। वहीं, सेल्फी के लिए कंपनी इस फोन में 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा ऑफर कर रही है। वीवो के इस फोन में ऑफर की जा रही बैटरी 6000mAh की है। यह बैटरी 90 वॉट की वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

ये भी पढ़ें:इन किफायती टीवी के लिए मची लूट, कीमत 6500 से कम, सबसे सस्ता 4999 रुपये का

फोन IP69+IP68 रेटिंग के साथ आता है। वीवो का यह फोन टाइटेनियम ग्रे और कॉस्मॉस ब्लैक में आता है। कनेक्टिविटी के लिए कंपनी इस फोन में 5G, Wi-Fi 7 802.11 be, ब्लूटूथ 5.4, जीपीएस, यूएसबी टाइप-C पोर्ट और एनएफसी जैसे ऑप्शन दिए गए हैं।

ये भी पढ़ें:108MP के कैमरा वाले दो धाकड़ फोन, रैम 12GB तक, कीमत 10 से 12 हजार के बीच
Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
