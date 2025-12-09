बड़ी खुशखबरी! 200MP के कैमरा वाला फोन हुआ सस्ता, लॉन्च प्राइस से 10 हजार रुपये कम हुई कीमत

संक्षेप: पावरफुल परफॉर्मेंस और 200 मेगापिक्सल के शानदार टेलिफोटो कैमरा वाला Vivo X200 Pro 5G लॉन्च प्राइस से 10 हजार रुपये सस्ता हो गया है। आप इस फोन को 4299 रुपये तक के कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं।

पावरफुल परफॉर्मेंस और 200 मेगापिक्सल के शानदार टेलिफोटो कैमरा वाला Vivo X200 Pro 5G लॉन्च प्राइस से 10 हजार रुपये सस्ता हो गया है। लॉन्च के समय 16जीबी रैम और 512जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत 94999 रुपये थी। अब यह 85999 रुपये के प्राइसटैग के साथ अमेजन इंडिया पर लिस्ट है। बैंक ऑफर में फोन 1 हजार रुपये के अडिशनल फ्लैट डिस्काउंट के साथ खरीदा जा सकता है। इस हिसाब से यह फोन टोटल लॉन्च प्राइस से 10 हजार रुपये सस्ते में आपका हो सकता है।

आप इस फोन को 4299 रुपये तक के कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। फोन पर 47650 रुपये तक का एक्सचेंज ऑफर भी लाइव है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स वीवो के इस प्रीमियम फोन में आपको 2800 x 1260 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.78 इंच का डिस्प्ले मिलेगा। फोन में ऑफर किया जा रहा यह शानदार डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इस डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस लेवल 4500 निट्स का है। फोन सिंगल वेरिएंट- 16जीबी की LPDDR5x रैम और 512जीबी के UFS 4.0 इंटरनल स्टोरेज में आता है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में आपको डाइमेंसिटी 9400 चिपसेट देखने को मिलेगा। फोटोग्राफी के लिए फोन के बैक पैनल पर तीन कैमरे दिए गए हैं।

इनमें 50 मेगापिक्सल के प्राइमरी सेंसर के साथ एक 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल लेंस और एक 200 मेगापिक्सल का टेलिफोटो लेंस शामिल है। सेल्फी के लिए कंपनी इस फोन में 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा ऑफर कर रही है। फोन में ऑफर की जा रही बैटरी 6000mAh की है। यह बैटरी 90 वॉट की वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। फोन IP69+IP68 रेटिंग के साथ आता है। फोन दो कलर ऑप्शन- टाइटेनियम ग्रे और कॉस्मॉस ब्लैक में आता है।