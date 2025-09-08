200MP के कैमरा वाला वॉटरप्रूफ फोन फिर हुआ सस्ता, सीधे ₹7 हजार की छूट, 21 सितंबर तक मौका Vivo X200 Pro 5G available again with rupees 7000 flat discount offer valid till 21st september, Gadgets Hindi News - Hindustan
200MP के कैमरा वाला वॉटरप्रूफ फोन फिर हुआ सस्ता, सीधे ₹7 हजार की छूट, 21 सितंबर तक मौका

वीवो X200 प्रो 5G एक बार फिर बंपर डील में मिल रहा है। 21 सितंबर तक यह फोन 7 हजार रुपये के फ्लैट डिस्काउंट के साथ आपका हो सकता है। फोन में 200 मेगापिक्सल का टेलिफोटो कैमरा दिया गया है। फोन की बैटरी 6000mAh की है।

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानMon, 8 Sep 2025 04:46 PM
200 मेगापिक्सल के कैमरा वाला फोन खरीदने की सोच रहे हैं, आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। वीवो X सीरीज का प्रीमियम फोन Vivo X200 Pro 5G एक बार फिर से तगड़ी डील में मिल रहा है। 16जीबी रैम और 512जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत अमेजन इंडिया पर 94999 रुपये है। यह फोन एक बार फिर से 7 हजार रुपये के फ्लैट डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। फोन पर दी जा रही यह धांसू डील 21 सितंबर तक लाइव रहेगी।

आप इस फोन को 4749 रुपये तक के कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। कंपनी इस फोन पर 42350 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस भी दे रही है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

वीवो X200 प्रो के फीचर औ स्पेसिफिकेशन्स

वीवो X200 प्रो में आपको 2800 x 1260 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.78 इंच का डिस्प्ले मिलेगा। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। यह डिस्प्ले 4500 निट्स के पीक ब्राइटनेस लेवल को सपोर्ट करता है। वीवो का यह प्रीमियम डिवाइस 16जीबी की LPDDR5x रैम और 512जीबी के UFS 4.0 इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में आता है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में आपको डाइमेंसिटी 9400 चिपसेट ऑफर कर रही है। फोटोग्राफी के लिए फोन के बैक पैनल पर एलईडी फ्लैश के साथ तीन कैमरे दिए गए हैं।

इसमें 50 मेगापिक्सल के मेन कैमरा के साथ एक 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल कैमरा और एक 200 मेगापिक्सल का टेलिफोटो लेंस शामिल है। वहीं, सेल्फी के लिए कंपनी इस फोन में 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दे रही है। वीवो के इस स्मार्टफोन में 6000mAh की बैटरी दी गई है। यह बैटरी 90 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। फोन IP69+IP68 वॉटरप्रूफ रेटिंग के साथ आता है। वीवो का यह फोन दो कलर ऑप्शन- टाइटेनियम ग्रे और कॉस्मॉस ब्लैक में आता है।

