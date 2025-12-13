सम्बंधित सुझावऔर मोबाइल देखें
4 हजार रुपये सस्ता हुआ 50MP के सेल्फी कैमरा वाला वॉटरप्रूफ फोन, 31 दिसंबर तक धमाकेदार डील
50 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरा वीवो X200 FE अमेजन की डील में 4 हजार रुपये के फ्लैट डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। यह ऑफर 31 दिसंबर तक लाइव रहेगा। कंपनी का यह फोन 6500mAh की बैटरी और दमदार प्रोसेसर के साथ आता है।
प्रीमियम कैटिगरी में बेस्ट सेल्फी कैमरा वाले स्मार्टफोन की तलाश कर रहे हैं, तो Vivo X200 FE आपके लिए एक तगड़ा ऑप्शन है। खास बात है कि फोन 31 दिसंबर तक बेस्ट डील में खरीदा जा सकता है। 50 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरा वाले इस फोन के 16जीबी + 512जीबी वेरिएंट की कीमत 59998 रुपये है। 31 दिसंबर तक आप इस फोन को 4 हजार रुपये के फ्लैट डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं। फोन पर कंपनी 2999 रुपये तक का कैशबैक भी दे रही है।
एक्सचेंज ऑफर में यह फोन 48350 रुपये तक और सस्ता हो सकता है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।
वीवो X200 FE के फीचर और स्पेसिफिकेशन
फोन में कंपनी 6.31 इंच का 1.5K LTPO AMOLED डिस्प्ले दे रही है। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इस डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस लेवल 5000 निट्स का है। फोन 16जीबी तक की LPDDR5x रैम और 512जीबी तक के UFS 3.1 स्टोरेज के साथ आता है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी डाइमेंसिटी 9300+ चिपसेट दे रही है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 50 मेगापिक्सल के मेन कैमरा के साथ एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल लेंस और एक 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलिफोटो कैमरा दिया गया है।
वहीं, सेल्फी के लिए कंपनी इस फोन में 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दे रही है। फोन को पावर देने के लिए इसमें 6500mAh की बैटरी दी गई है। यह बैटरी 90 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए फोन में आपको इन-डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा। यह फोन IP68 + IP69 डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंट रेटिंग के साथ आता है। ओएस की जहां तक बात है, तो वीवो का यह फोन ऐंड्रॉयड 15 पर बेस्ड FunTouch OS 15 पर काम करता है।
