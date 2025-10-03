मौका! 100x जूम और 50MP सेल्फी कैमरा वाले Vivo फोन पर ₹10 हजार की छूट

वीवो के पावरफुल कैमरा स्मार्टफोन Vivo X200 FE को ग्राहक 10 हजार रुपये से ज्यादा की छूट पर खरीद सकते हैं। इस फोन में 100x जूम सपोर्ट वाला 50MP ट्रिपल कैमरा मिलता है।

टेक ब्रैंड Vivo का पावरफुल कैमरा वाला स्मार्टफोन ग्राहकों को कम कीमत पर खरीदने का मौका Amazon Great Indian Festival Sale के दौरान दिया जा रहा है। खास ऑफर Vivo X200 FE 5G पर मिल रहा है और यह डिवाइस 50MP सेल्फी कैमरा के साथ आता है और इसके बैक पैनल पर भी 50MP ZEISS सेंसर्स के साथ आता है और इसमें 100x जूम का सपोर्ट मिल रहा है। आइए इस फोन पर मिल रही डील और इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में विस्तार से बताते हैं।

भारतीय मार्केट में वीवो के प्रीमियम फैन एडिशन (FE) फोन को 59,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था, जो इसके 12GB रैम के साथ 256GB स्टोरेज वेरियंट का प्राइस है। इसी वेरियंट को अब Amazon पर Great Indian Festival सेल के चलते केवल 54,998 रुपये कीमत पर लिस्ट किया गया है। इस फोन के लिए चुनिंदा बैंक कार्ड्स की मदद से भुगतान करने वालों को 5,500 रुपये की एक्सट्रा छूट मिल जाएगी।

बैंक ऑफर के बाद Vivo X200 FE 5G का इफेक्टिव प्राइस 50 हजार रुपये से कम रह जाएगा और इसपर 10,500 रुपये के करीब डिस्काउंट मिल रहा है। ग्राहक पुराना फोन एक्सचेंज करते हुए 52,248 रुपये तक का अधिकतम एक्सचेंज डिस्काउंट ले सकते हैं और इसकी वैल्यू पुराने फोन के मॉडल और उसकी कंडीशन पर निर्भर करती है।

ऐसे हैं Vivo X200 FE 5G के स्पेसिफिकेशंस वीवो फोन में 6.31 इंच का बड़ा AMOLED डिस्प्ले 5000nits की पीक ब्राइटनेस के साथ मिलता है और यह 1.5K रेजॉल्यूशन ऑफर करता है। इसमें LPDDR5X 12GB रैम मिलती है और MediaTek Dimensity 9300+ प्रोसेसर इसका हिस्सा है। बैक पैनल पर ZEISS की ब्रैंडिंग वाला 50MP मेन कैमरा, 50MP टेलीफोटो कैमरा और 8MP अल्ट्रा-वाइड एंगल कैमरा वाला ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है।