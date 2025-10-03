मौका! 100x जूम और 50MP सेल्फी कैमरा वाले Vivo फोन पर ₹10 हजार की छूट Vivo X200 FE 5G with 100x zoom and 50MP selfie camera on discount of 10000 rupees, Gadgets Hindi News - Hindustan
मौका! 100x जूम और 50MP सेल्फी कैमरा वाले Vivo फोन पर ₹10 हजार की छूट

वीवो के पावरफुल कैमरा स्मार्टफोन Vivo X200 FE को ग्राहक 10 हजार रुपये से ज्यादा की छूट पर खरीद सकते हैं। इस फोन में 100x जूम सपोर्ट वाला 50MP ट्रिपल कैमरा मिलता है। 

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानFri, 3 Oct 2025 04:19 PM
Vivo X200 FE

Vivo X200 FE

  • checkYellow Glow
  • check12 GB RAM
  • check256GB / 512GB Storage
amazon-logo

₹65999

खरीदिये

Samsung Galaxy S25 FE

Samsung Galaxy S25 FE

  • check12GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.7-inch Display Size

₹62990

और जाने

Oppo Find X8 Ultra

Oppo Find X8 Ultra

  • checkMatte Black
  • check2GB or 16GB RAM
  • check256GB

₹76000

और जाने

Xiaomi 15

Xiaomi 15

  • check12 GB RAM
  • check512 GB Storage
  • check6.36 inches Display Size
amazon-logo

₹64998

खरीदिये

discount

12% OFF

Vivo X200

Vivo X200

  • checkNatural Green
  • check12 GB / 16 GB RAM
  • check256 GB / 512 GB Storage
amazon-logo

₹65999

₹74999

खरीदिये

मौका! 100x जूम और 50MP सेल्फी कैमरा वाले Vivo फोन पर ₹10 हजार की छूट

टेक ब्रैंड Vivo का पावरफुल कैमरा वाला स्मार्टफोन ग्राहकों को कम कीमत पर खरीदने का मौका Amazon Great Indian Festival Sale के दौरान दिया जा रहा है। खास ऑफर Vivo X200 FE 5G पर मिल रहा है और यह डिवाइस 50MP सेल्फी कैमरा के साथ आता है और इसके बैक पैनल पर भी 50MP ZEISS सेंसर्स के साथ आता है और इसमें 100x जूम का सपोर्ट मिल रहा है। आइए इस फोन पर मिल रही डील और इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में विस्तार से बताते हैं।

भारतीय मार्केट में वीवो के प्रीमियम फैन एडिशन (FE) फोन को 59,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था, जो इसके 12GB रैम के साथ 256GB स्टोरेज वेरियंट का प्राइस है। इसी वेरियंट को अब Amazon पर Great Indian Festival सेल के चलते केवल 54,998 रुपये कीमत पर लिस्ट किया गया है। इस फोन के लिए चुनिंदा बैंक कार्ड्स की मदद से भुगतान करने वालों को 5,500 रुपये की एक्सट्रा छूट मिल जाएगी।

ये भी पढ़ें:अक्टूबर में खरीदना है नया फोन? ₹10 हजार से कम में ये रहीं बेस्ट डील्स

बैंक ऑफर के बाद Vivo X200 FE 5G का इफेक्टिव प्राइस 50 हजार रुपये से कम रह जाएगा और इसपर 10,500 रुपये के करीब डिस्काउंट मिल रहा है। ग्राहक पुराना फोन एक्सचेंज करते हुए 52,248 रुपये तक का अधिकतम एक्सचेंज डिस्काउंट ले सकते हैं और इसकी वैल्यू पुराने फोन के मॉडल और उसकी कंडीशन पर निर्भर करती है।

ऐसे हैं Vivo X200 FE 5G के स्पेसिफिकेशंस

वीवो फोन में 6.31 इंच का बड़ा AMOLED डिस्प्ले 5000nits की पीक ब्राइटनेस के साथ मिलता है और यह 1.5K रेजॉल्यूशन ऑफर करता है। इसमें LPDDR5X 12GB रैम मिलती है और MediaTek Dimensity 9300+ प्रोसेसर इसका हिस्सा है। बैक पैनल पर ZEISS की ब्रैंडिंग वाला 50MP मेन कैमरा, 50MP टेलीफोटो कैमरा और 8MP अल्ट्रा-वाइड एंगल कैमरा वाला ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है।

ये भी पढ़ें:पानी में भी खराब नहीं होगा iQOO 15, लीक्स में हुआ स्मार्टफोन के फीचर्स का खुलासा

सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए Vivo X200 FE 5G में 50MP फ्रंट कैमरा ऑटोफोकस के साथ दिया गया है। इसकी 6500mAh क्षमता वाली बैटरी को 90W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल रहा है।

