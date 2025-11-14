प्रीमियम कैमरा फोन पर 4000 रुपये की छूट, ये रही धाकड़ Vivo X200 FE 5G डील

संक्षेप: वीवो का फैन एडिशन कैमरा फोन Vivo X200 FE 5G ग्राहकों को सस्ते में खरीदने का मौका मिल रहा है। इस डिवाइस को बैंक ऑफर के साथ सस्ते में ऑर्डर किया जा सकता है।

Fri, 14 Nov 2025 06:20 PM

सबसे पावरफुल कैमरा सेटअप वाले स्मार्टफोन्स का जिक्र हो तो Vivo का नाम जरूर आता है। इन दिनों Vivo X200 सीरीज के फैन एडिशन मॉडल पर लिमिटेड टाइम डील मिल रही है। ग्राहकों को Vivo X200 FE 5G सस्ते में खरीदने का मौका Amazon पर मिल रहा है। इस डिवाइस को 4000 रुपये के बैंक डिस्काउंट के साथ और भी बड़ी छूट पर ऑर्डर किया जा सकता है। आइए आपको इस डील के बारे में विस्तार से बताते हैं।

Vivo X200 FE 5G का सबसे बड़ा हाइलाइट इसके बैक पैनल पर मिलने वाला 50MP कैमरा सेटअप दिया गया है। इस फोन में 50MP ZEISS टेलीफोटो कैमरा सेंसर मिलता है और इसके साथ यूजर्स को बेहतर जूम शॉट्स क्लिक करने का विकल्प दिया जा रहा है। यह फोन मल्टीफोकल पोर्ट्रेट शॉट्स ऑफर करता है और इसमें पांच अलग-अलग पोर्ट्रेट मोड्स दिए गए हैं। साथ ही इसमें जबरदस्त बैकअप के लिए 6500mAh क्षमता वाली बैटरी मिलती है।

इन ऑफर्स के साथ सस्ते में खरीदें X200 FE वीवो के प्रीमियम डिवाइस का ओरिजनल प्राइस वैसे तो 59,999 रुपये है लेकिन इसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon पर 54,998 रुपये कीमत पर लिस्ट किया गया है। इसके अलावा ग्राहकों को चुनिंदा बैंक कार्ड्स की मदद से भुगतान करने की स्थिति में 4000 रुपये तक का एक्सट्रा डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके चलते फोन की कीमत 50 हजार रुपये के करीब हो जाएगी।

पुराना फोन एक्सचेंज करने की स्थिति में ग्राहकों को 52,248 रुपये तक का अधिकतम डिस्काउंट मिल सकता है, जिसकी वैल्यू पुराने फोन के मॉडल और उसकी कंडीशन पर निर्भर करेगी। फोन एंबर यलो, फ्रॉस्ट ब्लू और लक्स ग्रे में उपलब्ध है।

ऐसे हैं Vivo X200 FE 5G के स्पेसिफिकेशंस फोन में 50MP ZEISS मेन कैमरा मिलता है जो 100x तक जूम सपोर्ट करता है, साथ ही 3x ऑप्टिकल जूम और Sony IMX882 अल्ट्रा-सेंसिटिव सेंसर जैसी प्रो-ग्रेड फोटोग्राफी क्षमताएं मौजूद हैं। 50MP अल्ट्रा सेंसिंग कैमरा, 8MP अल्ट्रा वाइड एंगल और स्टूडियो-क्वॉलिटी ऑरा लाइट इसे लो-लाइट में भी शानदार बनाते हैं, जबकि 50MP फ्रंट कैमरा बेहतरीन सेल्फी क्लिक करता है।