लॉन्च प्राइस से सीधे 30 हजार रुपये सस्ता हुआ यह धाकड़ 5G फोन, मिलेगी 100W की चार्जिंग
Vivo X100 Pro ओरिजिनल लॉन्च प्राइस से 30 हजार रुपये सस्ता हो गया है। फोन पर 1500 रुपये तक का बैंक डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। आप इस फोन को 2999 रुपये तक के कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। आइए जानते हैं डीटेल।
वीवो फैन्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। साल 2024 में लॉन्च हुआ कंपनी की X सीरीज का धांसू फोन- Vivo X100 Pro ओरिजिनल लॉन्च प्राइस से 30 हजार रुपये सस्ता हो गया है। फोन 16जीबी रैम और 512जीबी के इंटरनल स्टोरेज वेरिएंट में आता है। लॉन्च के समय इसकी कीमत 89999 रुपये थी। अब यह अमेजन इंडिया पर 59999 रुपये का मिल रहा है। फोन पर 1500 रुपये तक का बैंक डिस्काउंट भी दिया जा रहा है।
आप इस फोन को 2999 रुपये तक के कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। एक्सचेंज ऑफर में यह फोन 42 हजार रुपये तक सस्ता हो सकता है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।
फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स
कंपनी इस फोन में 2800 x 1260 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.78 इंच के 1.5K LTPO AMOLED डिस्प्ले दे रही है। यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इस डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस लेवल 3000 निट्स का है। यह फोन 16जीबी की LPDDR5x रैम और 512जीबी के इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी Dimensity 9300 दे रही है।
फोटोग्राफी के लिए फोन में 50 मेगापिक्सल के मेन कैमरा के साथ एक 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल लेंस और एक 50 मेगापिक्सल का टेलिफोटो लेंस शामिल है। सेल्फी के लिए कंपनी इसमें 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा ऑफर कर रही है। फोन में आपको 5400mAh की बैटरी मिलेगी। यह बैटरी 100 वॉट की अल्ट्रा-फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।
इसमें 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग भी दी गई है। फोन IP68 डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंट रेटिंग के साथ आता है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए इसमें इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। ओएस की जहां तक बात है, तो फोन ऐंड्रॉयड 14 पर बेस्ड Funtouch OS 14 पर काम करता है।
