पूरे ₹30,000 सस्ता हुआ 16GB रैम, तीन 50MP कैमरा, 100W फास्ट चार्जिंग Vivo फोन, हर फोटो में DSLR जैसी क्वालिटी

Vivo का ZEISS कैमरा और 100W चार्जिंग वाला फोन ओरिजिनल लॉन्च प्राइस से 30,000 रुपये सस्ता हो गया है। यह फोन AMOLED डिस्प्ले, ZEISS कैमरा और 100W चार्जिंग जैसे तगड़े फीचर्स से लैस है।

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तानTue, 2 Sep 2025 08:44 PM
Vivo का फ्लैगशिप Vivo X100 Pro, जिसे भारत में पिछले साल पेश किया गया था, अब Amazon पर जबरदस्त डिस्काउंट के साथ उपलब्ध है। यह स्मार्टफोन दमदार कैमरा सेटअप और हाई-परफॉर्मेंस फीचर्स से लैस है। अगर आप Vivo का फोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह ऑफर आपके लिए शानदार मौका साबित हो सकता है। यहां हम बता रहे हैं कि इस पर कितनी छूट मिल रही है और इसके खास फीचर्स क्या हैं।

Vivo X100 Pro पर जबरदस्त डिस्काउंट

Vivo X100 Pro का 16GB RAM और 512GB स्टोरेज अभी अमेजन पर 30,000 रुपये के डिस्काउंट के बाद अब सिर्फ 59,999 रुपये में मिल रहा है। बता दें कि इस फोन को 89,999 रुपये में लॉन्च किया गया है। यानी ग्राहकों को करीब ₹30,000 की बचत का मौका मिल रहा है। इसके अलावा HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर 1,500 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट और Amazon Pay ICICI क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करने पर 1,799 रुपये तक का Amazon Pay बैलेंस भी मिल सकता है। यह आकर्षक ऑफर फिलहाल केवल Asteroid Black कलर वेरिएंट पर उपलब्ध है।

साथ ही Amazon Pay ICICI क्रेडिट कार्ड पर 5% तक कैशबैक और नो-कोस्ट EMI विकल्प भी उपलब्ध हैं। पुराने फोन के एक्सचेंज पर ₹31,000 तक अतिरिक्त बचत भी की जा सकती है।

Vivo X100 Pro की खास बातें

Vivo X100 Pro एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन है जो पावरफुल परफॉर्मेंस और प्रीमियम फीचर्स के साथ आता है। इसमें 6.78 इंच का 2K AMOLED LTPO डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 3000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस सपोर्ट करता है। स्क्रीन क्वालिटी इतनी शानदार है कि धूप में भी आसानी से कंटेंट देखा जा सकता है। परफॉर्मेंस के लिए इसमें MediaTek Dimensity 9300 प्रोसेसर, 16GB LPDDR5X RAM और 512GB UFS 4.0 स्टोरेज मिलता है, जिससे हैवी गेमिंग और मल्टीटास्किंग बेहद स्मूद तरीके से हो पाती है। कैमरा इस फोन की सबसे बड़ी खासियत है।

Vivo X100 Pro में ZEISS ट्यून किया हुआ 50MP Sony IMX989 प्राइमरी सेंसर, 50MP अल्ट्रा-वाइड और 50MP टेलीफोटो कैमरा मौजूद है, जिसमें OIS सपोर्ट भी है। सेल्फी के लिए 32MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। बैटरी के लिहाज से इसमें 5,400mAh की बैटरी है, जो 100W फास्ट चार्जिंग और 50W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करती है। इसके अलावा फोन में IP68 वॉटर और डस्ट रेसिस्टेंस, इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और स्टेरियो स्पीकर्स जैसे फीचर्स भी मिलते हैं। कुल मिलाकर Vivo X100 Pro उन लोगों के लिए एक परफेक्ट चॉइस है जो कैमरा, परफॉर्मेंस और प्रीमियम डिजाइन में कोई समझौता नहीं करना चाहते।

